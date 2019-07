استودیوی بازی‌سازی «رمدی»، سازنده‌ی مجموعه بازی‌های مکس پین و آلن ویک، خبر داده است که حقوق عرضه‌ی بازی «آلن ویک» (Alan Wake) را از مایکروسافت دریافت کرده‌اند. این موضوع احتمالا در آینده‌ی نزدیک منجر به عرضه‌ی بازی آلن ویک روی دیگر پلتفرم‌ها خواهد شد.

در حالی که حقوق کلی مجموعه و برند «آلن ویک» به دست استودیوی بازی‌سازی ‌Remedy Entertainment بود، مایکروسافت حق انتشار بازی‌های آلن ویک را در اختیار داشت. استودیوی رمدی این خبر را دیروز طی مراسمی به سهامداران خود اعلام کرد. طبق گفته‌ی این استودیوی بازی‌سازی، نه تنها حقوق انتشار بازی‌های آلن ویک به رمدی بازخواهد گشت، بلکه آن‌ها از مایکروسافت حدودا ۲.۵ میلیون یورو هم برای فروش بازی‌های قبلی‌شان از سوی آن‌ها در این چند سال دریافت خواهند کرد.

احتمالا باید در آینده‌ی نزدیک منتظر عرضه‌ی بازسازی آلن ویک روی پلتفرم‌های مختلف باشیم.

رابطه‌ی خوب استودیوی رمدی با مایکروسافت، با عرضه‌ی بازی «کوانتوم بریک» از هم پاشید؛ طوری که طبق اخبار و شایعات، فشارها از سوی مایکروسافت برای تغییر این بازی بسیار زیاد بوده و نهایتا هم مایکروسافت از نتیجه‌ی نهایی راضی و عملکرد بازی راضی نمی‌شود.

استودیوی رمدی چند وقت پیش گفته بود که در آینده قصد دارند برای تمام پلتفرم‌ها بازی بسازند. بازی بعدی استودیوی رمدی یعنی Control هم در کنفرانس سال گذشته‌ی پلی‌استیشن در E3 2018 معرفی شد و برای سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر عرضه می‌شود.

استودیوی رمدی پس از انتشار این خبر، طی بیانیه‌ای به خبرگزاری یوروگیمر اعلام کرد که آن‌ها حقوق عرضه‌ی بازی‌های آلن ویک را در اختیار دارند و اگر بخواهند، می‌توانند بازی را روی هر پلتفرمی عرضه کنند. با این حال، طبق گفته‌ی رمدی، تمرکز آن‌ها در حال حاضر روی بازی Control است.

احتمالا باید در آینده‌ی نزدیک منتظر عرضه‌ی بازسازی آلن ویک روی پلتفرم‌های مختلف و در سال‌های آینده منتظر رونمایی دنباله‌ی آین بازی باشیم.

منبع: یوروگیمر

The post مالکیت بازی آلن ویک به سازندگانش بازگشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala