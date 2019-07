زمان زیادی تا پخش سریال «ویچر» (The Witcher) باقی است و به این زودی‌ها نباید منتظر تماشای تریلر این مجموعه باشیم. با این حال، می‌توانیم به لطف اولین تصاویر رسمی این مجموعه، چند ماه آینده را سر این موضوع که سریال ویچر چقدر به منبع اصلی‌اش وفادار است، با نت‌فلیکس سر و کله بزنیم. نت‌فلیکس اولین تصاویر رسمی از شخصیت‌های اصلی سریال ویچر را منتشر کرده است.

سه شخصیتی که توانسته‌ایم چهره‌های‌شان را در سریال ویچر ببینیم، از این قرار هستند:

«هنری کویل» (Henry Cavill) در نقش «گرالت» (Geralt)

«آنیا کولاترا» (Anya Cholatra) در نقش «ینفر» (Yennefer)

«فریا آلن» (Freya Allan) در نقش «سیری» (Ciri)

می‌توانید در ادامه اولین تصاویر رسمی هنری کویل را در نقش گرالت ببینید.

پوستر سریال ویچر هم منتشر شده است که گرالت را از پشت و با یک شمشیر نشان می‌دهد. قبل از اینکه بخواهیم به این موضوع خرده بگیریم، بد نیست اشاره کنیم که سریال ویچر از روی رمان‌های اصلی این مجموعه ساخته شده است؛ در رمان‌ها گرالت یک شمشیر با خود حمل می‌کند و شمشیر دوم را روی اسب خود یعنی «روچ» (Roach) نگه می‌دارد.

یکی از دلایل اصلی تفاوت گرالت در سریال ویچر شبکه‌ی نت‌فلیکس، با گرالت در مجموعه بازی‌های ویچر، چگونگی روایت قصه‌ی این شخصیت در سریال است. در حالی که از نظر داستانی، بازی‌ها پس از رمان‌ها اتفاق می‌افتند، سریال ویچر یک گرالت جوان را به تصویر می‌کشد.

در توضیح سریال ویچر، نت‌فلیکس نوشته است: «بر اساس مجموعه کناب‌های پرفروش ویچر، سریال ویچر قصه‌ای از سرنوشت و خانواده تعریف می‌کند. گرالت، یک شکارچی هیولا تنها، مقابل دنیایی قرار گرفته است که مردمانش از هیولاها شرورتر هستند. سرنوشت او را به سمت یک جادوگر قدرتمند و یک شاهزاده‌ی جوان می‌کشاند و این سه، در سرزمین خطرناکی مجبور به سفر می‌شوند.»

روی پوستر رسمی سریال هم نوشته شده است: «بدترین هیولاها، آن‌هایی هستند که خودمان خلق می‌کنیم.»

تاریخ مشخصی برای پخش سریال ویچر در نظر گرفته نشده و نت‌فلیکس فقط گفته است که در پایان سال ۲۰۱۹ می‌توانیم منتظر پخش سریال ویچر باشیم.

قرار است در نمایشگاه کامیک-کان سن دیگو که کمتر از یک ماه دیگر آغاز می‌شود، در قالب یک پنل اطلاعات بیشتری از سریال ویچر منتشر شود.

منبع: توییتر

The post اولین نگاه به بازیگران سریال ویچر appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala