اولین فصل از سری The Walking Dead در سال 2012 توسط استودیوی Telltale عرضه شد که بعد از انتشار، محبوبیت بسیاری را میان کاربران کسب کرد و همچنین توانست جوایز بسیاری را نیز به دست بیاورد. بعد از آن نیز دو فصل دیگر و دو نسخه‌ی فرعی با نام 400Days و The Walking Dead: Michonne از بازی عرضه شد که به خوبی فصل اول بازی نبودند و Telltale بعد از تولید قسمت اول فصل آخر بازی تعطیل شد، مدتی بعد استودیو Skybound ادامه این فصل را که 4 قسمته بود ساخت. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از وب سایت Comicbook، به تازگی و در جدیدترین اخبار منتشر شده، Skybound تاریخ عرضه‌ The Walking Dead: The Telltale Definitive Series را اعلام کرده است.



طبق اعلام این استودیو، این بازی قرار است در تاریخ 10 سپتامبر (19 شهریور) برای پلتفرم‌های PC، Xbox One،PS4 و البته استور Epic Games عرضه شود. در این بازی قرار است تمام چهار فصل‌ اصلی بازی و دو قسمت فرعی حضور داشته باشد که البته بهبودهای مختلفی در بخش گرافیک محیط بازی و همچنین چهره‌های درون بازی صورت گرفته است ولی بازی به طور کامل بازسازی نشده، با این حال این مجموعه می‌تواند برای کسانی که تا کنون این بازی را تجربه نکردند و یا کسانی که قبلا این بازی را کامل یا نصفه انجام دادند، ارزشمند باشد و ارزش امتحان کردن را داشته باشد.

منبع متن: pardisgame