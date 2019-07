بازی The Outer Worlds دو پایان اصلی خواهد داشت

همان طور که می‌دانید بازی مورد انتظار The Outer Worlds قرار است در اواخر سال جاری میلادی منتشر شود. معمولا یکی از سوالاتی که در مورد عناوین نقش آفرینی داستان محور و بر اساس انتخاب این است که: انتخاب‌های شما تا چه اندازه مهم هستند؟ به نظر می‌رسد The Outer Worlds در این زمینه با […]

همان طور که می‌دانید بازی مورد انتظار The Outer Worlds قرار است در اواخر سال جاری میلادی منتشر شود. معمولا یکی از سوالاتی که در مورد عناوین نقش آفرینی داستان محور و بر اساس انتخاب این است که: انتخاب‌های شما تا چه اندازه مهم هستند؟ به نظر می‌رسد The Outer Worlds در این زمینه با بازی Fallout: New Vegas شباهت زیادی دارد.

استودیوی آبسیدین پیش از این ادعا کرده بود که بازی آن‌ها در پایان‌های خود ویژگی کاملا متفاوتی خواهد داشت. به تازگی، قای لئونارد بویارسکی (Leonard Boyarski)، یکی از دو کارگردان بازی در استودیوی آبسیدین اینترتینمنت (Obsidian Entertainment)، در گفتگو با سایت VGC در مورد پایان‌ها و انتخاب‌ها توضیحاتی ارائه داده است.

وی اظهار داشت:

در پایان بازی قسمت‌هایی وجود دارند که در آن‌ها چیزهای متفاوتی که در بازی برروی شما تاثیرگذار بوده‌اند، نشان داده می‌شود. دو راه اصلی برای به پایان رساندن بازی وجود دارد: اینکه شما به سمت فرقه‌ی Phineas بروید و یا با The Board همکاری کنید. پس از آن شما یک مجموعه‌ی کامل از قسمت‌هایی دریافت می‌کنید که در مورد نتایج اقدامات و عواقب انتخاب هایی که در طول بازی انجام دادید، صحبت می‌شود.

وی ادامه داد:

آن‌ها در مورد افراد مختلفی که در طول بازی با آن ها مواجه شده‌اید، صحبت می‌کنند. مناطق مختلفی که در آن ها وارد شدید و اینکه چگونه شما ماموریت‌های تعیین‌شده را انجام دادید و آن چه نتیجه‌ای در بر داشته‌اند. بنابراین چند پایان کاملا متفاوت وجود دارد. من همه‌ی جایگزین‌های مختلف را اضافه نکرده‌ام، اما تغییرات زیادی وجود دارند. شما پس از این که فرقه‌ی Phineas یا The Borads را انتخاب کردید، خواهید دید که آن انتخاب با همه‌ی دیگر تصمیماتی که در طول بازی اتخاذ کرده اید، مرتبط می‌شوند.

بازی The Outer Worlds در تاریخ ۳ آبان‌ماه ۱۳۹۸ ( ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa