گروه NPD که هر ماه گزارشی از میزان فروش بازی‌های ویدئویی در آمریکا را ارائه می‌دهد، به تازگی لیست بازی‌های پرفروش نسل هشتم را به روز‌رسانی کرده و از این روی فهرست جدیدی از پرفروش‌ترین بازی‌های نسل هشتم به تفکیک هر کنسول را منتشر کرده است. برای جزئیات بیشتر با گیمفا همراه باشید. آقای مت […]

گروه NPD که هر ماه گزارشی از میزان فروش بازی‌های ویدئویی در آمریکا را ارائه می‌دهد، به تازگی لیست بازی‌های پرفروش نسل هشتم را به روز‌رسانی کرده و از این روی فهرست جدیدی از پرفروش‌ترین بازی‌های نسل هشتم به تفکیک هر کنسول را منتشر کرده است. برای جزئیات بیشتر با گیمفا همراه باشید.

آقای مت پیسکاتلا (Mat Piscatella)، تحلیلگر گروه تحقیقاتی NPD، به تازگی فهرست ۱۰ بازی پرفروش کنسول‌های نسل هشتم در آمریکای شمالی را منتشر کرده است. لیست منتشر شده میزان فروش بازی‌های نسل هشتم را تا پایان ماه می ۲۰۱۹ ارائه می‌دهد. به علاوه، علیرغم اینکه لیست پرفروش‌ترین بازی‌های پلی‌استیشن ۴ و اکس باکس وان هم شامل فروش فیزیکی و هم شامل فروش دیجیتالی می‌شوند اما فهرست مربوط به بازی‌های پرفروش کنسول نینتندو سوییچ به استثنای Mario + Rabbids: Kingdom Battle شامل فروش دیجیتالی نمی‌شوند.

پلی‌استیشن ۴

با اوجه به فروش ۱۰۰ میلیون نسخه‌ای بازی Grand Theft Auto V غیر منتظره نیست که این بازی بتواند در صدر جدول پرفروش‌ترین بازی‌های پلی‌استیشن ۴ در امریکای شمالی قرار گیرد. رتبه‌ی دوم نیز متعلق به شرکت راک‌استار و بازی انحصاری این شرکت برای کنسول‌های نسل هشتم یعنی Red Dead Redemption 2 است. پس از دو شاهکار شرکت راک استار، نوبت به درخشش اکتیویژن و سری بازی‌های Call of Duty می‌رسد که رتبه‌های سوم تا پنجم جدول را در اختیار گرفته‌اند. بازی‌های انحصاری سونی در میان پرفروش‌ترین بازی‌‌های نسل هشتم تنها دو نماینده دارند؛ دو بازی Spider-Man و God of War که جایگاه ششم و هشتم جدول را به خود اختصاص داده‌اند. بازی Spider-Man که در حدود یک سال پیش عرضه شد، توانست به عنوان پرفروش‌ترین بازی انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴ در آمریکا لقب گیرد. لیست بازی‌های پرفروش کنسول پلی‌استیشن ۴ در آمریکای شمالی به شرح زیر است:

اکس باکس وان :

بدون شک کنسول اکس باکس وان را می‌توان در کنار کنسول پلی‌استیشن ۴، یکی از پلتفرم‌های محبوب بازی‌های ویدئویی به شمار آورد. مایکروسافت از هم اکنون برای نسل آینده برنامه ریزی می‌کند اما کنسول نسل هشتمی این شرکت یعنی اکس باکس وان علیرغم اینکه از نظر فروش عناوین انحصاری عملکرد مورد انتظاری نداشت، اما در زمینه‌ی فروش بازی‌های ترد پارتی بسیار موفق عمل کرده است. نکته‌ی جالب در مورد لیست پرفروش‌ترین بازی‌های کنسول اکس باکس وان این است که Grand Theft Auto برروی کنسول اکس باکس وان نیز بیشترین میزان فروش را به خود اختصاص داده و از این لحاظ عملکرد تحسین برانگیزی داشته است. دیگر بازی شرکت راک استار یعنی Red Dead Redemption 2 نسبت به نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ فروش کمتری داشته و جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده است.

نکته‌ی حائز اهمیت اینجاست که متاسفانه هیچ کدام از بازی‌های فرست پارتی مایکروسافت در میان پرفروش‌ترین بازی‌های اکس باکس وان حضور ندارند؛ آن‌هم در حالی که سال گذشته عنوان Halo 5 به این مهم دست یافته بود. لیست بازی‌های پرفروش کنسول اکس باکس وان در آمریکای شمالی به شرح زیر است:

نینتندو سوییچ:

شاید پیش‌بینی پرفروش‌ترین بازی‌های کنسول نینتندو سوییچ کار سختی نباشد زیرا تمام بازی‌های حاضر در این فهرست، عناوین فرست پارتی هستند و Mario & Rabbids: Kingdom Battle تنها بازی ترد پارتی این لیست محسوب می‌شود. به مانند همیشه انتخاب اول بازی‌بازان کنسول نینتندو سوییچ چیزی نیست جز بازی محبوب Mario Kart 8 که جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. در جایگاه دوم بازی مبارزه‌ای Super Smash Bros. Ultimate و در جایگاه سوم نیز بازی محبوب The Legend of Zelda: Breath of the Wild را مشاهده می‌کنیم که در سال ۲۰۱۷ به عنوان بهترین بازی سال انتخاب شد. در ادامه‌ی فهرست نیز سایر عناوین انحصاری کنسول ننیتندو سوییچ را مشاهده می‌کنیم. فهرست بازی‌های پرفروش کنسول نینتندو سوییچ در آمریکای شمالی به شرح زیر است:

نظر شما در رابطه با فهرست منتشر شده چیست؟ نظرات خود در این رابطه را با ما حتما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa