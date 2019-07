اختصاصی گیمفا: راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls Remastered – بخش دهم

یکی دو بار اولی که خودتان بازی های استاد میازاکی را تجربه می کنید به کنار، ولی مهم تر از آن دفعاتی است که باید به راهنماهای این عناوین مراجعه کنید و تازه در می یابید که “عجب!! پس اینجا این بود قضیه اش!! پس این شخصیته واسه این بود که دیگه پیداش نشد!!” و […]

یکی دو بار اولی که خودتان بازی های استاد میازاکی را تجربه می کنید به کنار، ولی مهم تر از آن دفعاتی است که باید به راهنماهای این عناوین مراجعه کنید و تازه در می یابید که “عجب!! پس اینجا این بود قضیه اش!! پس این شخصیته واسه این بود که دیگه پیداش نشد!!” و بسیاری “آهان!!” های دیگر که به شما می گویند هنوز در نیمی از عمق دنیای بازی هم فرو نرفته اید. به واقع بدون راهنما و گشت و گذار در اینترنت تقریبا محال است که بتوانید سری سولز و بلادبورن را صد در صد کنید و کل رمز و رازهای آن را بفهمید. به همین دلیل هم نیاز خیلی زیادی در این بازی ها به یک راهنمای جامع حس می شود. کاربران خارجی که در این مورد راحتند و صدها راهنمای بی نظیر به زبان مادری در اختیارشان است ولی بازیبازان کشورمان مخصوصا کسانی که با این سری بیگانه هستند و یا زبان انگلیسی مناسبی ندارند اگر بخواهند این بازی ها را کاملا به اتمام برسانند به مشکل خواهند خورد. افرادی نیز که در این بازی ها حرفه ای هستند هم بالاخره نیاز دارند تا به راهنما مراجعه کنند تا تمام رازهای بازی را بفهمند و خیلی از ما وقتی به راهنماهای خارجی مراجعه کرده ایم تازه دریافته ایم کلی از موارد بازی بوده که نمی دانسته ایم و شخصیت ها و پایان مخفی و … برای خودشان داستان و خطی مخصوص دارند.

به همین دلیل هم چه برای بازیبازان حرفه ای سری سولز چه برای مبتدی ها که می خواهند اولین بار به استقبال این سری بروند، وجود یک راهنمای فارسی که به راحتی آن ها را در بازی پیش ببرد و تمامی رازهای بازی را برای آنها باز کند می تواند خیلی مفید باشد. بازی های هیدتا میازاکی واقعا شگفت انگیز هستند هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز منجر به عواقبی جذاب یا از بین رفتن شانس اتمام خط داستانی یک شخصیت و … خواهد شد. بازی های میازاکی فارغ از این که نامشان Demon’s Souls است یا Dark souls و یا Bloodborne همگی دنیایی خیلی خیلی پیچیده تر از چیزی که به نظر می رسد دارند و پیچیدگی مراحل بازی حتی نصف آن پیچیدگی کلی و رمز و رازهایی که در پس تمامی بخش های دنیای این بازی ها خوابیده و مخفی شده اند را نیز ندارند و در این بازی ها مهم بخش هایی نیست که می بینید بلکه مهم تر مواردی است که نمی بینید. رازهایی که وقتی آن ها را در می یابید تازه می فهمید که فقط و فقط یک نابغه می تواند چنین پیچ و تاب و عواقب و روابط شخصیت ها و … را در یک بازی بگنجاند آن هم با درصد خطای تقریبا صفر.

بعد از استقبال بسیار خوب از راهنمای جامع بازی Bloodborne و Dark Souls III و Resident Evil 7 تصمیم گرفتم تا با انجام یک نظر سنجی از شما عزیزان راهنمای بعدی را تعیین کنم و این اتفاق رخ داد و بازی بی نظیر Dark Souls Remastered توسط شما عزیزان برای راهنمای جامع بعدی تعیین گردید. انتخابی که برای من نیز بسیار عالی بود تا با توجه به شناخت و تسلط کاملی که بر عنوان Dark Souls دارم و آن را در نسل هشتم نیز بازی کرده ام در کنار ترجمه مطالب و راهنماهای خارجی، یک راهنمای قدم به قدم فارسی در مورد تمامی مراحل این عنوان و نحوه پیشروی در آن ها و مبازه با باس ها و …. به صورت جامع و به زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه کنم. لازم به ذکر است که همان ظور که قبلا نیز خدمت شما عرض کرده ام این مطالب از آن جهت اختصاصی گبمفا هستند که مانند آن ها به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطعا بخش های زیادی از این مطالب با توجه به اطلاعات و نوشته های انگلیسی و راهنماهای این بازی نوشته و ترجمه شده اند، اما در ایران این راهنمای فارسی نوشتاری و قدم به قدم Dark Souls Remastered برای اولین بار تاکنون توسط گیمفا انجام شده است. قصد داریم تا این راهنما را که به دلیل انتخاب شما در نظرسنجی نگارش می گردد با فاصله زمانی کم و به صورت هفته ای دو قسمت برای شما قرار دهیم و انشالله به پایان برسانیم. در این راهنما هیچ هیچ سنگ و آیتم ارتقایی پنهان نمی ماند، هیچ منطقه مخفی پنهان نخواهد ماند و هیچ باس مخفی زنده نمی ماند، تمامی گنج های ارزشمند و سلاح ها و زره ها و شخصیت ها و… کشف می شوند و حتی در روند راهنما به دی ال سی بازی که در نسخه ریمسترد قرار دارد نیز خواهیم پرداخت. به کدام مسیر باید بروید؟ چطور باید بروید؟ کجا می توانید یک شمشیر بی نظیر پیدا کنید؟ اون چه موجودیه که مدام داره شما رو می کشه؟ اون باس لعنتی رو چطوری بکشم؟ حلقه های قدرتمند بازی کجا هستن؟ پاسخ های شما همگی اینجاست. در ابن راهنما از شروع بازی به صورت مرحله به مرحله تمامی بخش های بازی کاملا قدم به قدم شرح داده خواهند شد تا در نهایت کاملترین راهنمای نوشتاری جامع فارسی برای این بازی به دست اید و اختصاصا توسط گیمفا به شما تقدیم گردد. امیدوارم که این راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls Remastered که برای اولین بار توسط گیمفا به زبان فارسی تهیه می شود و انتخاب خود شما بوده است نیز به مانند راهنمای جامع Bloodborne و Dark Souls III و Resident Evil 7 مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و این مقالات راهنما بتوانند گاهی به کمک شما بیایند. پیشنهاد می کنم با نخستین قسمت سری مقالات راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls Remastered با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

این قسمت را با بیان چند خطی از بخش انتهایی قسمت قبل دنبال می کنیم تا دقیقا بدانید چطور به باس فایت این منطقه رسیدیم.

از جایی که اولین بار وارد سالن بزرگ شدیم، از پله های سالن به پایین بروید تا این بار به بخش پایینی و کف سالن برسیم. درب مه گرفته و دو شوالیه عظیم که در سالن هستند را بی خیال شوید و به سمت مخالف درب مه گرفته بدوید و در گوشه سالن، یک دستگیره وجود دارد که آن را بکشید و دروازه بزرگ این قصر باز می شود که دقیقا همان دروازه ای است که در ورود به این منطقه وقتی از یک سری پله های عظیم بالا آمدیم روبرویمان بود و قفل بود. خب حالا میانبرها همه باز شدند. در این بخش پایین سالن همان طور که گفتم دو شوالیه خیلی غول پیکر و عظیم هم هستند که می توانید آنها را بکشید یا همیشه بلی خیالشان شوید و به سمت دروازه مه گرفته بروید و وارد باس فایت شوید.

اگر در این باس فایت کشته شدید و دوباره خواستید به این جا بیایید، از بونفایر زیر پله های بزرگ آنور لوندو ظاهر شوید و با سراعت تمام مستقیم بدوید و از دروازه بزرگ وارد سالن شویدو شوالیه ها را همیشه بی خیال شوید و فقط با سرعت تمام آنها و هر دشمن دیگری که در مسیر شما بود رد کنید و وارد مه شوید زیرا همین طوری هم آیتم سلامت کم می آوریم برای این باس فایت. حالا وقت رفتن به سراغ باس فایت است. حسابی استراحت کنید و هر ارتقا و لول زدن و .. که دارید انجام دهید تا به سراغ این باس فایت (ORNSTEIN AND SMOUGH) که در واقع دو یا حتی ۳ تا باس فایت است برویم که از دشوارترین های تاریخ بازی ها و یکی از ۲-۳ باس سخت تاریخ بازی های میازاکی است. نترسید. سخت است ولی کاملا قابل رد کردن.

باس فایت ORNSTEIN AND SMOUGH

این باس فایت بسیار سخت است. کشتن دو دشمن معمولی با هم گاهی اعصاب خرد کن می شود چه برسد به دو باس که با هم هستند. اگر در فرم انسانی هستید می توانید از درون سالن بزرگ و پایین پله هایی که به سمت آهنگر می رود علامت احضار Solaire را ببینید و وی را برای کمک در باس فایت احضار نمایید. در این باس فایت پیشنهاد می کنم که حتما از حلقه های Havel’s Ring و Cloranthy Ring استفاده نمایید. همچنین بهترین زرهی که دارید که وزن کلی شما را زیر ۲۵ درصد نگاه می دارد به تن کنید زیرا در این نبرد سریع و چابک بودن و غلت زدن خیلی بهتر از هر مقدار دفاعی است که یک زره به شما می دهد مگر این که دیگر واقعا یک تانک کامل ساخته باشید! بهترین روش برای این نبرد غلت زدن و جاخالی دادن از ضربات باس هاست. اینجا دو روش را مطرح می کنم.

برای شخصیت های نزدیک زدن، پیشنهاد میکنم که ابتدا ORNSTEIN را بکشید. او سریع تر است و به همین خاطر اغلب وقت های این نبرد وی به شما نزدیک تر از باس دیگر است. یاد بگیرید که حمله های لایتنیک او را با غلت زدن به کناره ها جاخالی دهید. صیر کنید تا او حمله ای که با نیزه اش به هوا می پرد و نیزه را به زمین فرود می اورد را انجام دهد و بعد از این حمله و جاخالی دادن شما فرصت برای زدن یکی دو ضربه دو دستی با سلاحتان به وی را دارید. همچنین بعد از کمبوهای نزدیک او نیز یک فرصت خیلی کوتاه برای ضربه زدن را دارید. توجه داشته باشید که این کارها همه در حالتی انجام می شود که شما مدام حواستان به موقعیت SMOUGH هم باشد و حتی اگر دیدید زدن ORNSTEIN ممکن است منجر به زیادی نزدیک شدن به SMOUGH می شود و ممکن است از او ضربه سنگینی بخورید، بی خیال شانس زدن ORNSTEIN شوید.

مدام از این سمت اتاق به آن سمت اتاق بدوید و صبر کنید تا ORNSTEIN خیلی زود به شما برسد و حمله هایش را جاخالی دهید و در موقعیت مناسب به او ضربه بزنید قبل از این که SMOUGH که کند حرکت می کند به این سمت اتاق برسد. اگر ضربه ای خوردید (که حتما می خورید) و خواستید آیتم سلامتی بخورید سعی کنید بروید پشت یک ستون و آن را بین خودتان و ORNSTEIN قرار دهید و زود آیتم را استفاده کنید تا اگر احیانا در این حین حمله برق آسایی زده شد به ستون بخورد. حتی در طول نبرد نیز می توانید گاها از این ستون ها به نفع خودتان استفاده نمایید. با این که SMOUGH آن ها را می شکند ولی آن قدری از آنها باقی می ماند که بتواند جلوی ضربه خوردن شما را در خیلی از موارد بگیرد.

اصلا فکر نکنید که “خب هر دو را با هم بزنم و زرنگی کنم و هر دو را با هم بکشم” زیرا وقتی اولی از آنها بمیرد، دیگری بسیار قدرتمندتر و عصبی تر و بزرگتر می شود و خط سلامتی اش هم پر می شود!! برای این گفتم این می تواند ۳ باس فایت باشد!! وقتی ORNSTEIN را کشتید SMOUGH قدرتمندتر می شود. برای کشتن او باید خیلی با صبر عمل کنید و سعی کنید که دور او بچرخید. هنگامی که او ضربه هایش را وارد می کند معمولا به شما وقت زیادی می دهد که بتوانید به او ضربه بزنید ولی اصلا جوگیر نشوید و بعد از یکی دو ضربه سریعا ارایش دفاعی و جاخالی به خود بگیرید تا غافلگیر نشوید. خیلی خیلی مراقب حمله لایتنینگ او که با باسن می پرد و فرود می آید باشید زیرا این حمله اگر به شما بخورد احتمال دارد که یک ضرب کشته شوید و اینجا معنی اشک را می فهمید!!

تا دیدید وی دارد به هوا می پرد سریعا هر چه می توانید دور شوید و بروید پشت یک ستون و سپس روند ضربات را ادامه دهید تا سرانجام وی را بکشید. اگر اول SMOUGH را بکشید مبارزه فاز دوم با ORNSTEIN واقعا وحشتناک است و او ۲-۳ برابر بزرگتر می شود و وحشی تر و قوی تر و تقریبا هر کار که بکنید او با یکی دو قدم به شما می رسد. به همین خاطر خیلی بهتر است که اول ORNSTEIN را بکشید. بسته به این که کدام باس را اول بکشید در پایان نبرد یک حلقه خاص به شما تعلق می گیرد و در واقع در یک بار بازی نمی توانید هر دو حلقه را از باس ها بگیرید و باید یک بار ORNSTEIN را اول بکشید و دفعه بعدی بازی، SMOUGH را اول بکشید تا حلقه دیگر را هم بگیرید.

حالا برویم به استراتژی شخصیت های دورزن و Mage. برای این شخصیت ها این مبارزه مقداری آسان تر است. برای این شخصیت ها بهتر است اول SMOUGH را بکشید (برعکس شخصیت های نزدیک زن). SMOUGH نسبت به حملات pyromancy کاملا ضعف دارد. حمله کلیدی در این نبرد برای شخصیت های دور زن، Homing Soulmass است که از Big Hat Logan آن را باید یاد بگیرید. این به شما اجازه می دهد که در حالی که دارید جاخالی می دهید آسیب زیادی همزمان با این جادو به دشمن وارد کنید. در فاز دوم نبرد که ORNSTEIN بزرگتر و وحشی تر و قوی تر می شود بهترین کار نبرد با او از پشت ستون است. او کلی lightning projectile می زند که اگر پشت ستون باشید به شما نمی خورد، حتی ستون های شکسته. از آنجایی که آماده سازی این حمله برای باس مقداری طول می کشد شما وقت دارید که کمی از پشت ستون بیرون بیایید و یکی دو جادو بزنید و دوباره بدوید پشت ستون تا وقتی lightning projectile به سمتتان آمد به شما نخورد. همین کار را تکرار کنید تا سرانجام ORNSTEIN نیز کشته شود.

به هر شکل در پایان نبرد هر باسی را که دوم کشته باشید روح او را می گیرید یعنی بر اساس این استراتژی هایی که گفتم نزدیک زن ها SOUL OF SMOUGH و یک حلقه خاص و دورزن ها SOUL OF ORNSTEIN و حلقه لئو را می گیرند. البته ۳۰۰۰ روح نیز دریافت می کنید. از این اتاق سوار یکی از آسانسورهای چپ یا راست شوید که فرقی نمی کنند و بالا بروید و در بالا بونفایر را روشن نمایید. در اتاق بعدی یکی از بهترین آیتم های بازی را می گیرید که LORDVESSEL است و با آن می توانید دیگر همیشه بین بونفایرهای مختلف که روشن کرده اید سفر سریع انجام دهید و warp کنید. همچنین اینجا به وسیله بانویی با کمالات و غول پیکر (SUN PRINCESS) که لمیده است می توانید عضو یک کاوننت شوید و حلقه RING OF THE SUN PRINCESS را از وی دریافت نمایید. اصلا ثواب داره عضو کاوننت این بانو شدن!! حالا از بونفایری که روشن کردیم Warp کنید و برگردید به بونفایر فایرلینک شراین. اکنون knight of Catarina باید به اینجا بازگشته باشد و با صحبت با او MIRACLE: EMIT FORCE را می گیرید.

اینجا می توانید مسیر شخصیت مثبت/شخصیت منفی و دستیابی به پایان شیطانی را پیش بگیرید. بگذارید این گونه بگویم. برای ادامه مسیر نرمال بازی و رسیدن به پایان غیر شیطانی، اکنون باید بروید و با موجودی به نام Kingseeker Frampt که از درون آب نزدیک به بونفایر فایرلینک شراین بیرون آمده است صحبت کنید تا وی شما را بگیرید و ببرد پایین و در پایین Lordvessel را روی Firelink Altar قرار دهید. این روند نرمال بازی است. حالا اگر می خواهید پایان شیطانی و تاریک را بگیرید اصلا Lordvessel را نبرید پایین و رویFirelink Altar قرار ندهید و ادامه راهنما را بدون انجام چنین کاری دنبال کنید و منطقه New Londo Ruins را به پایان برسانید در حالی که Lordvessel هنوز دستتان است.

بعد از کشتن باس New Londo Ruins، شما با یک موجود به نام Kaathe که بسیار بسیار شبیه Kingseeker Frampt است برخورد می کنید که به جای Kingseeker Frampt او شما را در ادامه مسیر بازی راهنمایی می کند تا پایان تاریک بازی را بگیرید و همچنین می توانید عضو کاوننت Darkwraith شوید. توجه کنید که انجام این مسیر باعث می شود که دیگر نتوانید باKingseeker Frampt در فایرلینک شراین صحبت و تعامل کنید یا آیتم هایتان را به وی بفروشید و shard هایتان را با وی مبادله کنید.

هر مسیری را که دوست دارید می توانید انجام دهید یعنی یا Lordvessel را با کمک Kingseeker Frampt ببرید پایین و روی آلتار قرار دهید و سپس ادامه راهنما را از اینجا دنبال کنید و یا این که این کار را نکنید و Lordvessel را نگه دارید و ادامه راهنما را از اینجا دنبال کنید. البته این انتخاب ها تاثیر خاصی روی هسته گیم پلی بازی و دنیاهایی که باید بروید و باس ها و .. نمی گذارد و فقط روی پایان موثر است.

حالا به ادامه مسیر می پردازیم. احتمالا در اینجا مقدار ۲۰۰۰۰ روح دارید که بتوانید بروید از پیرمرد آهنگر cathedral آیتم Crest of Artorias را بخرید. سپس باید منطقه کنار آهنگر را ادامه دهید و کاملا مستقیم بروید به بخشی که جلوتر با چیزی مثل یک طلسم قفل بود و قبلا آن را دیده بودیم و کنار بونفایری است که پشت دیوار کاذب بود و آن را روشن کردیم. این بخش قفل را با آیتم Crest of Artorias باز کنید تا به آن سمت Darkroot Garden یا The Forest Hunter’s Woods برویم که قبلا ندیده بودیم. البته بدون خریدن این آیتم هم راهی هست برای رسیدن به بخشی که می خواهیم برویم. اما باید اژدهای چند سر درون آب را در بخش Darkroot Basin کشته باشید. یادتان است چطور به آن رسیدیم؟ از همان منطقه کنار آهنگر وارد ابتدای Darkroot Garden شدیم و به جای این که مستقیم برویم به بخشی که قفل است و با آیتم باید بازش کنیم، یک خروجی را به سمت راست پیچیدیم و از کلی صخره پایین رفتیم تا نهایتا در پایین به بخشی جنگلی Darkroot Basin که یک اژدها از دور حمله می کرد و چند دشمن کریستالی هم بودند رسیدیم. اگر این hydra را کشته باشید یا بکشید، دیگر نیاز به خریدن Crest of Artorias ندارید و به جایش خیلی راحت می توانید بروید درون دریاچه و مسیر کناره سمت چپ دریاچه را دنبال کنید تا به یک نردبان برسید و بروید بالا تا بار هم از آن سمت Darkroot Garden در بیاییم بدون آن که آیتمی خریده باشیم با ۲۰۰۰۰ روح.

Darkroot Garden Revisited

آیتم های این بخش:

Soul of a Brave Warrior

(Eastern (Armour Set

Cat Covenant Ring

Large Soul of a Brave Warrior

Covenant of Artorias

Stone Knight Set

Soul of Sif

دوستان این منطقه جدیدی نیست و در واقع همان Darkroot Garden است که قبلا بخشی از آن را رفته بودیم. منتها این طرفش را هنوز ندیده بودیم زیرا پشت درب بسته بود که قبلا گفتیم بی خیالش شوید و بعدا سراغش می آییم. اکنون باید به این بخش Darkroot Garden برویم و باسش را بکشیم چون به آیتمش نیاز داریم برای پیشروی در بازی. یک بار دیگر دو راه رسیدن به این منطقه را می گویم تا گیج نشوید. یک راهش این است که از پیرمرد آهنگر cathedral آیتم Crest of Artorias را با ۲۰۰۰۰ روح بخرید. سپس باید منطقه کنار آهنگر را ادامه دهید و کاملا مستقیم برویم به بخشی که جلوتر با چیزی مثل یک طلسم قفل بود و قبلا آن را دیده بودیم و کنار بونفایری است که پشت دیوار کاذب بود و آن را روشن کردیم. این بخش قفل را با آیتم Crest of Artorias باز کنید تا به آن سمت Darkroot Garden یا The Forest Hunter’s Woods برویم که جدید است. راه دومی هم هست بدون خریدن این آیتم. اما باید اژدهای چند سر درون آب را در بخش جنگلی کشته باشید. یادتان است چطور به آن رسیدیم؟ از همان منطقه کنار آهنگر وارد ابتدای Darkroot Garden شدیم و به جای این که مستقیم برویم به بخشی که قفل است و با آیتم باید بازش کنیم، یک خروجی را به سمت راست پیچیدیم و از کلی صخره پایین رفتیم تا نهایتا در پایین به بخشی جنگلی Darkroot Basin که یک اژدها از دور حمله می کرد و چند دشمن کریستالی هم بودند رسیدیم. اگر این hydra را کشته باشید یا بکشید، دیگر نیاز به خریدن Crest of Artorias ندارید و به جایش خیلی راحت می توانید بروید درون دریاچه و مسیر کناره سمت چپ دریاچه را دنبال کنید تا به یک نردبان برسید و بروید بالا تا بار هم از آن سمت Darkroot Garden در بیاییم بدون آن که آیتمی خریده باشیم.

برای توضیح ادامه راهنما ذر ابتدا حالتی را در نظر می گیرم که در Darkroot Basin اژدها را کشته اید و از نردبان بالا آمده اید و از اینجا توضیح می دهم اما بدانید که نهایتا هیچ فرقی ندارد و هر دو راه یک منطقه هستند و فقط ورودیشان فرق دارد. البته فکر نکنید که اگر از راه نردبان بیایید می توانید از آن طرف و از پشت، درب قفل که باید با خریدن آیتم باز شود را باز کنید تا میانبر به بونفایری که کنار آن است باز کنید زیرا این درب فقط با آیتم باز می شود. بهترین کار این است که هر دو راه را باز کنید و از هر دو طرف وارد شوید. یک بخش هایی که به ورودی درباچه نزدیک نر است را از اینجا می گویم و بخش هایی که از دربی که با آیتم باز می شود سرراست تر به آنها می رسیم را از درب توضیح می دهم. ورودی درب چون کنارش بونفایر دارد (پشت آن دیوار کاذب که قبلا باز کردیم و همچنین نزدیک به بونفایر آهنگر است).

از دریاچه آغاز می کنیم. از دریاچه ای که اژدها را کشته بودیم از سمت چپش وارد شوید و پشت یک بخش آیشار، نردبانی وجود دارد که از آن بالا بروید (توجه کنید که اگر همان دیواره سمت چپ دریاچه را ادامه دهید و نردبان را رد کنید و بروید آخر دریاچه، می توانید مسیر به بخش دی ال سی نسخه نسل هفتم که حالا در این نسخه از ابتدا وجود دارد را باز کنید و به سراغ رفتن به مبارزه با نایت آرتوریاس بروید که بعدا این بخش را کامل برایتان توضیح می دهم و فعلا لازم نیست بروید انتهای دریاچه). در واقع تا نردبان را دیدید بروید بالا و سپس از روی یک پل رد شوید و آیتم SOUL OF A BRAVE WARRIOR را بردارید و به یک نردبان دیگر می رسید. از اینجا به درون جنگل بروید (روی پلی که به سمت دیگر می رود، نروید زیرا کمی بعد سراغش می رویم). در این جنگل لعنتی تعداد خیلی زیادی هیولاهای درختی و گیاهی شکل به نام Ent وجود دارند که باید بکشید. در انتهای این منطقه در سمت چپ که لبه یک دره است بعد از کشتن چند دشمن درختی، می توانید از روی یک جسد ست کامل EASTER HELM, EASTERN ARMOR, EASTERN GAUNTLETS و EASTERN LEGGINGS را بردارید.

درون این بخش جنگل چند انسان لول بالا و قدرتمند و چند روح وجود دارند که تا شما را ببینند حمله می کنند مگر این که عضو کاوننت Forest Hunter Covenant شوید. روی برخی از این روح ها حتی نمی توانید قفل کنید. کشتن هر کدام اینها ۲۰۰۰ روح می دهد ولی موضوع این است که لعنتی ها اغلب چندتایی می آیند و خیلی کار سخت است (این دشمنان به ورودی آن طرف جنگل یعنی از طرف دربی که با آیتم باز می شود بسیار نزدیکترند و به همین خاطر قسمت بعدی را از آن سمت آغاز می کنیم تا بگویم با این دشمنان قوی چکار کنید). در قسمت بعدی بخش های باقی مانده این جنگل و رفتن به قسمت گرگ های وحشی و نهایتا باس فایت اینجا که یک گرگ عظیم به نام Sif است را توضیح خواهم داد. برگردید به بونفایر استراحت کنید تا قسمت بعدی از ورودی بونفایر درون دیوار کاذب و دربی که با آیتم آهنگر بازش کردیم کار را آغاز کنیم.

در قسمت بعدی بخش های باقی مانده این جنگل و رفتن به قسمت گرگ های وحشی و نهایتا باس فایت اینجا که یک گرگ عظیم به نام Sif است را توضیح خواهم داد.

