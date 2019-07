Super Mario Maker 2 دو برابر بازی قبلی در هفته اول فروخت

در هفته اول فروش، نسخه‌های فیزیکی فروخته شده‌ی بازی Super Mario Maker 2 تقریبا دو برابر نسخه قبلی بازی بوده است. البته باید در نظر گرفت که نسخه قبلی روی کنسول ناموفق Wii U عرضه شده بود. به هر صورت این بازی در هفته اول انتشار با کنار زدن بازی Crash Team Racing در صدر جدول فروش انگلستان قرار گرفت.

این هفته، روزهای خوبی را برای نینتندو رقم زده است. با رسیدن موج جدیدی از تبلیغات نینتندو سوییچ، بازی‌های Zelda: Breath of the Wild و Mario Odyssey به نیمه بالای جدول رسیده، و بازی Super Smash Bros Ultimate هم به جمع ده بازی برتر این جدول بازگشته است.

از سوی دیگر بازی Bloodstained: Ritual of the Night هم – که هفته پیش برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر شده بود – به لطف عرضه روی نینتندو سوییچ برای نخستین بار به جمع ده بازی برتر وارد شده است.

ده بازی برتری جدول فروش انگلستان به شرح زیر است:

Super Mario Maker Crash Team Racing F1 2019 Judgment Mario Kart 8 Deluxe Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto V Assassin’s Creed Odyssey Bloodstained: Ritual of the Night Super Smash Bros. Ultimate

منبع: Eurogamer

