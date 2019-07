سونی قصد دارد که پیش از عرضه پلی‌استیشن ۵، استودیوهای بازی‌سازی بیشتری را به چنگ آورد. جیم رایان (Jim Ryan) – رئیس بخش سرگرمی‌های تعاملی سونی – به تازگی در مصاحبه با یک نشریه ژاپنی چنین گفته است: «در حال حاضر محتوا از هر زمان دیگری مهمتر است.» برای دستیابی به محتوای بیشتر، شرکت سونی در حال بررسی خرید و ادغام شرکت‌های بازی‌سازی بیشتری است.

بازی‌های انحصاری بیشتر برای پلی‌استیشن

مشاهده ورود شرکت‌های جدیدی به صنعت بازی‌های ویدیویی – از جمله گوگل با پلتفرم استریم استیدیای خود – سونی را به فکر آینده این بازار انداخته است. با این وجود، و در حالیکه سونی باید تلاش بیشتری به خرج دهد تا در رقابت باقی بماند، این غول صنعت بازی به بازیکنان تازه وارد صنعت خوشامد می‌گوید:

«ما قطعا به شرکت‌های جدیدی که امیدوارانه به صنعت بازی وارد می‌شوند، خوشامد می‌گوییم. بخش سرگرمی‌های تعاملی سونی با ۲۵ سال تجربه در این صنعت، دارایی‌های زیادی دارد.»

اگر این گمانه‌زنی‌ها صورت واقعیت به خود گرفته، سونی توسعه دهندگان بیشتری را جذب نماید، می‌توان انتظار ساخت بازی‌های انحصاری بیشتری را توسط این استودیوها داشت. بازی‌های انحصاری برای مدت‌ها عنصری کلیدی در موفقیت پلتفرم‌ها و کنسول‌ها بوده‌اند. چیزی خود سونی بهتر از همیشه طی این نسل با بازی‌هایی مثل God of War و Uncharted 4 مشاهده کرد. با این حساب، به نظر می‌رسد که سونی قصد دارد که انحصاری‌های بیشتری برای پلی‌استیشن ۵ در چنته داشته باشد.

البته که جیم رایان چیزی در مورد استودیوهایی که ممکن است مورد علاقه سونی باشد نگفت، ولی بعد از این صحبت‌ها یک مورد فورا به ذهن خطور می‌کند: Insomniac Games. در طی سال‌ها و بواسطه فرانچایزهای بزرگی چون Ratchet & Clank و Resistance سونی روابط نزدیکی با این استودیو داشته است. اخیرا هم این استودیو با سونی روی پروژه اسپایدرمن کار کرده است که موفقیت‌های زیادی برای هر دو به همراه داشت. بنابراین معقول است که تصور کنیم که سونی علاقه‌مند به خرید این استودیو باشد.

از طرف دیگر اما، گرایش اینسامنیاک به استقلال ممکن مانع بزرگی سر راه سونی قرار دهد. فراموش نکنیم که با وجود روابط کاری بین دو طرف – که به میانه‌های دهه نود باز می‌گردد – این استودیو همواره استقلال خود را حفظ کرده است. فراتر از آن، اینسامنیاک حتی گاهی بازی‌های انحصاری برای رقبای سونی ساخته است، از جمله بازی Sunset Overdrive برای ایکس‎باکس وان و نیز تعدادی بازی واقعیت مجازی برای Oculus Rift.

به هر صورت در حال حاضر مشکل می‌توان حدس زد که سونی قصد خرید کدام استودیوها را دارد، ولی دنبال کردن رخدادهای آینده قطعا جذاب خواهد بود.

منبع: IGN

