به نظر می‌رسد که بازی Call Of Duty: Modern Warfare می‌خواهد در حیطه‌ی داستان‌سرایی دوباره این مجموعه را به اوج خود بازگرداند.

کاملا واضح است که سازندگان بازی Call Of Duty: Modern Warfare قصد دارند تا دوباره با انتشار این نسخه، مجموعه‌ی مذکور را احیا کنند. پیش از این سازندگان بیان کرده بودند که این نسخه از داستانی بسیار گیرا و جالب برخوردار است. اکنون طی مصاحبه‌ای بیان شده است که در طول روند داستان، موقعیت‌هایی پیش می‌آید که بازی‌باز از کارهای خود تعجب کرده و خود را زیر سوال می‌برد. در حقیقت، سازندگان انتخاب‌هایی را پیش روی بازی‌بازان قرار داده‌اند که بعضی از آن‌ها ممکن است با اصول اخلاقی و انسانی آن‌ها سازگار نباشد.

در طی این مصاحبه، کارگردان بازی اعلام کرده است که بازی‌بازان با وجدان خود درگیری‌های زیادی خواهند داشت:

شما واقعا فکر می‌کنید که Modern Warfare در سال ۲۰۱۹ چه معنایی می‌دهد؟ این بدان معنا است که دیگر خبری از سربازهایی که لباس مخصوص پوشیده‌اند، نیست. جنگ، اکنون شفاف‌تر و واقعی‌تر از همیشه است. ضربه‌ای که می‌خورید، تنها فیزیکی نیست و اکنون باید از روح و روان خود مراقبت کنید. در این بازی تصمیمات بازی‌بازان، تصمیم مرگ و زندگی است…حرکت بروی لبه‌ی تیغ. اگر ما به دنبال این هستیم که شخصیت‌های بازی هویتی خاکستری داشته باشند و تصمیماتشان واقعا برروی بازی‌باز تاثیر بگذارد، باید کاری کنیم که خود بازیکن به هویتش شک کرده و خودش را زیر سوال ببرد. شک نکنید که شما در بازی به تصمیمات خود شک می‌کنید و با خود می‌گویید «آیا این کار من درست بود؟».

این امر بسیار جالب است که بازی Call Of Duty: Modern Warfare تا چه حد به داستان‌سرایی و حسی که بازی‌باز منتقل می‌کند، اهمیت می‌دهد. بازی Call of Duty: Modern Warfare در تاریخ جمعه ۳ آبان ماه سال جاری (۲۵ اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. شما می‌توانید اولین نگاه به این بازی تحت عنوان ندای رستگاری به گوش می رسد… | اولین نگاه به Call Of Duty Modern Warfare که به قلم مصطفی زاهدی است را مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa