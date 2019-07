یک سالی از عره‌ی سری کارت‌های گرافیک RTX شرکت انویدیا می‌گذرد و این شرکت، خبر از ارتقا تعدادی از مدل‌های این سری داده است. انویدیا دیروز از سری جدید این کارت‌های گرافیکی به اسم RTX Super رونمایی کرد. این کارت‌ها در مقایسه با مدل‌های اصلی‌شان عملکردی تا ۲۵ درصد بهتر از خود نشان می‌دهند و به درد بازی‌های جدیدی می‌خورند که از فناوری Ray Tracing پشتیبانی می‌کنند.

انویدیا سه مدل اصلی سری RTX-20 را ارتقا داده است؛ طوری که با مدل‌های جدید RTX 2060 Super و RTX 2070 Super و RTX 2080 Super طرف خواهیم بود. خبری از ارتقا بالاترین مدل این سری کارت‌ها نخواهد بود، حداقل نه به این زودی‌ها. البته اگر به قیمت ۱۲۰۰ دلاری کارت گرافیک RTX 2080 Ti نگاهی بیاندازیم، متوجه می‌شویم که عرضه‌ی یک مدل ارتقا یافته و Super از این کارت که فقط تا حداکثر ۲۵ درصد عملکرد بهتری ارایه می‌دهد، قیمت بسیار بالای آن را توجیه نمی‌کند.

سه کارت جدید معرفی شده از سوی انویدیا از این قرار هستند:

کارت گرافیک GeForce RTX 2060 Super

انویدیا در مدل Super ارزان‌ترین کارت گرافیک سری RTX-20 در عین افزایش حافظه‌ی گرافیکی کارت، قدرت پردازش آن را هم بالا برده است.

کارت RTX 2060 Super در مقایسه با مدل اصلی ۲ گیگابایت حافظه‌ی بیشتری دارد و هنوز هم از حافظه‌های GDDR6 استفاده می‌کند. البته پهنای باند این حافظه ۳۳.۲ درصد بیشتر شده است. تعداد هسته‌های CUDA مدل Super به اندازی ۲۵۶ عدد بیشتر شده است. تعداد واحدهای پردازشی Tensor و هسته‌های پردازشی Ray Tracing هم به ترتیب ۳۲ و ۴ عدد بیشتر شده‌اند.

انویدیا می‌گوید که کارت گرافیکی RTX 2060 Super به نسبت مدل اولیه‌ی خود عملکردی تا ۲۲ درصد بهتر در بازی‌ها نشان می‌دهد و از قوی‌ترین کارت سری قبلی انویدیا یعنی GTX 1080 هم عملکردی بهتر دارد.

در ادامه می‌توانید بنچمارک‌های کارت گرافیک RTX 2060 Super را در بازی‌های مختلف ببینید.

کارت RTX 2060 Super قیمتی ۳۹۹ دلاری خواهد داشت که پنجاه دلار از مدل غیر Super گران‌تر است. انویدیا می‌گوید این کارت به درد بازی کردن بازی‌هایی که قابلیت‌های Ray Tracing دارد روی وضوح تصویر ۱۰۸۰p می‌خورد.

کارت گرافیک GeForce RTX 2070 Super

انویدیا پیشرفت‌های یکسانی را برای مدل Super کارت RTX 2070 در نظر گرفته است؛ یعنی با ۲۵۶ هسته‌ی CUDA بیشتر، ۳۲ هسته‌ی Tensor بیشتر و ۴ هسته‌ی پردازشی Ray Tracing بیشتر روبرو می‌شویم. البته برای کارت RTX 2070 Super انویدیا کمی پایش را فراتر گذاشته است و فرکانس بوست کارت را ۱۵۰ مگاهرتز بیشتر کرده است.

نهایتا، طبق گفته‌ی انویدیا در مقایسه با کارت اصلی، کارت گرافیک RTX 2070 Super عملکردی تا ۲۵ درصد بهتر در بازی‌ها نشان خواهد داد.

وضعیت عملکرد کارت RTX 2070 Super را می‌توانید در بنچمارک‌های پایین ببینید.

کارت RTX 2070 Super از نظر قیمت، تفاوتی با مدل معمولی RTX 2070 ندارد و از زمان عرضه، جایگزین آن خواهد شد.

در حالی که RTX 2070 از قابلیت SLI پشتیبانی نمی‌کرد، کارت گرافیک RTX 2070 Super این قابلیت را در خود دارد و از سیستم NVLink SLI پشتیبانی خواهد کرد.

کارت گرافیک GeForce RTX 2080 Super

مدل ارتقا یافته‌ی RTX 2080 طبق گفته‌ی انویدیا، پایش را از کارت گرافیک Titan Xp نسل قبل هم فراتر می‌گذارد؛ کارتی که با قیمت ۱۲۰۰ دلار عرضه شده بود. در حال حاضر تنها یک کارت گرافیکی سری GeForce که از RTX 2080 Super قوی‌تر است: کارت RTX 2080 Ti انویدیا.

مثل دو کارت دیگری سری Super کارت گرافیک RTX 2080 Super هم تعداد هسته‌های CUDA و هسته‌ی Ray Tracing بیشتری دارد. پهنای باند حافظه‌ی این کارت هم به ۴۹۶ گیگابایت در ثانیه افزایش پیدا کرده که در مقایسه با کارت اصلی، ۱۰.۷ درصد بهتر است.

فرکانس کارت گرافیک RTX 2080 Super هم در حالت بوست ۱۰۵ مگاهرتز افزایش داشته و به ۱۸۱۵ مگاهرتز رسیده است.

انویدیا این کارت گرافیک را ۶۹۹ دلار قیمت‌گذاری کرده که هم قیمت مدل فعلی یعنی RTX 2080 است.

دو کارت گرافیک RTX 2060 Super و RTX 2070 Super در روز نهم جولای، یعنی کمتر از یک هفته‌ی دیگر، وارد بازار خواهند شد ولی انویدیا روز ۲۳ جولای را برای عرضه‌ی کارت گرافیک RTX 2080 Super در نظر گرفته است.

می‌توانید در ادامه ویدیویی که انویدیا برای معرفی این سری جدید منتشر کرده است را ببینید.

