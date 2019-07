هر چند وقت یکبار Microsoft بازی‌های جدیدی را به سرویس Xbox Game Pass اضافه می‌کند تا کسانی که مشترک این سرویس هستند بتوانند به طور رایگان به تجربه‌ی این بازی‌های منتخب بپردازند. البته برخی از بازی‌ها پس از مدتی از این سرویس خارج می‌شوند تا به جای آن‌ها بازی‌های جدیدی در این سرویس قرار بگیرند. به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت Comicbook، حال به تازگی و در جدیدترین اخبار منتشر شده، حساب کاربری Xbox Game Pass در شبکه‌ی اجتماعی توییتر نام 8 بازی را که قرار است در ماه جولای به این سرویس بیایند را منتشر کرد.

طبق پیامی که این حساب کاربری منتشر کرده، قرار است 8 بازی Middle-earth: Shadow of War، My Time at Portia، Undertale،Blazing Chrome، Dead Rising 4، LEGO City Undercover، Timespinner، و Unavowed به زودی به سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند. همچنین در این پیام تاریخ اضافه شدن هر یک از این بازی‌ها به به سرویس Xbox Game Pass نیز ذکر شده است. سه بازی Middle-earth: Shadow of War و My Time at Portia، Undertale در تاریخ 4 ماه جولای یعنی فردا و 4 بازی دیگر نیز در تاریخ 11 جولای یعنی 8 روز دیگر به این سرویس اضافه خواهند شد.

در ادامه‌ی این پیام نیز لیست بازی‌هایی که قرار است از این سرویس خارج شوند اعلام شده است که اولین بازی در تاریخ 9 جولای حذف می‌شود. بازی Aftercharge در تاریخ 9 ماه جولای (20 تیر)، Warhammer Vermintide 2 در تاریخ 10 ماه جولای (21 تیر)، LEGO Movie: The Videogame در تاریخ 16 ماه جولای (27 تیر) و 7 بازی Dandara ،Dead Rising 2 ،Hitman Season 1 Metal Slug XX و Defense Grid: The Awakening ،Hexic 2 ،Iron Brigade در تاریخ 31 ماه جولای از این سرویس خارج خواهند شد.



منبع متن: pardisgame