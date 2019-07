سیستم مورد نیاز Shenmue 3 اعلام شد؛ برای نصب بازی به 100 گیگابایت فضای خالی نیاز خواهید داشت

هر چه پیش می‌رویم، حجم بازی‌های AAA مختلف بیشتر می‌شود و چنین چیزی با توجه به افزایش کیفیت و مشکلات فشرده‌سازی منطقی به نظر می‌رسد. عنوان Red Dead Redemption 2 و بازی موردانتظار Cyberpunk 2077 به حجم بالایی نیاز دارند اما انتظارش را نداشتیم Shenmue 3 از هر دو عنوان حجم بیشتری را طلب کند. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GamingBolt، چندی پیش فروشگاه Epic Games سیستم مورد نیاز بازی را اعلام کرد که در آن حجم مورد نیاز 100 گیگابایت به چشم می‌خورد.

با این که Shenmue 3 از نظر تولید و تیم سازنده در سطح پایین‌تری نسبت به اکثر بازی‌های AAA قرار دارد اما به نظر می‌رسد نسبت به بسیاری از بازی‌های پر حجم نیز به فضای خالی بیشتری نیاز دارد.

شما سیستم مورد نیاز منتشر شده را در ادامه مشاهده می‌کنید:

حداقل سیستم مورد نیاز

سیستم عامل: Windows 7 64-bit or Newer

پردازنده: Intel Core i5-4460 (3.4GHz) Quad-core or Better

Memory: 4GB

گرافیک: Nvidia Geforce 650 Ti 2GB or better

API: DirectX 11

حجم مورد نیاز: 100GB

شبکه اینترنت: Broadband Connection Required

کارت صدا: DirectX 9.0c Compatible



سیستم پیشنهادی

سیستم عامل: Windows 10 64-bit

پردازنده: Intel Core i7-7700 (3.6GHz) Quad-core or Better

رم: 16GB

گرافیک: Nvidia Geforce 1070 or better

API: DirectX 11

حجم مورد نیاز: 100GB

شبکه اینترنت: Broadband Connection Required

کارت صدا: DirectX 9.0c Compatible

Shenmue 3 در تاریخ 19 نوامبر(28 آبان) سال جاری برای دو پلتفرم PS4 و PC عرضه خواهد شد. نسخه رایانه‌های‌شخصی بازی در انحصار فروشگاه Epic Games قرار دارد. کسانی که در زمان قرارگیری این عنوان بر روی Kickstarter آن را حمایت کردند می‌توانند پول خود را پس بگیرند.

منبع متن: pardisgame