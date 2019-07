فرزندان شایسته پادشاه نسل هشتم | برترین عناوین انحصاری Playstation 4 – بخش دوم

یک گیمر واقعی و کسی که عشق بازی ها در وجودش نهادینه شده است، فارغ از سن و شخصیت اجتماعی و تحصیلات و …، هیچ گاه نمی تواند دست از بازی ها و عشق به آن ها بشوید و بازی را برای همیشه کنار بگذارد و حتی به آن فکر هم نکند. نسل ها آمده […]

یک گیمر واقعی و کسی که عشق بازی ها در وجودش نهادینه شده است، فارغ از سن و شخصیت اجتماعی و تحصیلات و …، هیچ گاه نمی تواند دست از بازی ها و عشق به آن ها بشوید و بازی را برای همیشه کنار بگذارد و حتی به آن فکر هم نکند. نسل ها آمده اند و رفته اند و می آیند و می روند ولی از نسل سوم و چهارم تاکنون که در نسل هشتم بازی ها هستیم نه تنها عشق و علاقه من به بازی کردن کمتر نشده است بلکه بسیار بسیار بیشتر هم شده است، حتی به صورت تصاعدی! به عقیده من دلیل این عشق، جستجوی زیبایی و ارضای حس ماجراجویی و کنجکاوی ما گیمرهاست. ما گیمرها عاشق زیبایی هستیم و آن را در بازی ها جستجو میکنیم. صنعت و هنر بازی های رایانه ای واقعا زیباست. در این حوزه هنرمندانی داریم که واقعا نابغه هستند و چه شاهکارها و عناوین بی‎نظیری را برای ما خلق می کنند، آن هم با قرار دادن قابلیت تعامل با آنها برای ما. هر کدام از این شاهکارها یک اثر هنری هستند و یک تابلوی متحرک. تابلوهایی به غایت زیبا که برعکس بقیه آثار در شاخه های دیگر هنری، ما هم حق دست بردن در آن‎ها را داریم و می ‎توانیم آن ‎ها را به دلخواه خود رقم بزنیم. صنعت محبوبمان پر است از بهترین ‎ها و اصلا جایگاه و مقر بهترین هاست، لااقل برای ما بازیبازان. دنیای بازی ها پر است از شاهکارهای هنری که هر یک از دیگری زیباتر هستند و قدرت و نبوغ و خلاقیت خالص خالقشان را به رخ دنیا می ‎کشند. در طول سال ها بازی کردن، انواع و اقسام داستان‌ ها، آخرالزمان‌ ها، مصیبت‌ ها، انقلاب‌ ها و توطئه‌ ها را دیده‌ایم و آن ها را خنثی کرده‌ایم یا گاهی به سرانجام رسانده ایم! در طول این سال ها که انواع بازی های مختلف را تجربه کرده ایم، با صدها و هزاران شخصیت مختلف آشنا شده‎ایم و با آن ها تعاملات بسیاری از نوع مجازی داشته ایم! بسیاری از این بازی ها ما را تا تا سرحد جنون عصبانی کرده‎ اند، برخی ما را شدیدا ترسانده ‎اند، برخی حس دلسوزی و همذات پنداری ما را برانگیخته ‎اند و حتی برخی از آن ها ما را به واقع عاشق خود کرده‎ اند، اما به هر حال همواره برخی عناوین بوده اند که بیشتر ما را شیفته خود کرده اند و به آن ها بیشتر علاقمند شده ایم. حال وقتی که این بازی ها از نوع انحصاری باشند که دیگر زیباتر هم می شوند و همیشه تعداد زیادی از برترین و محبوب ترین سری عناوین دنیا از نوع انحصاری بوده و هستند. همه شما که اکنون در حال خواندن این مقاله هستید، بسته به سن و سال خود تعداد عناوین بسیار زیادی را در سبک‌های مختلف بازی ‎های رایانه ‎ای تجربه کرده ‎اید و خاطرات مختلفی از این دنیای پر زرق و برق، جذاب و دوست‌داشتنی دارید. انواع و اقسام عناوین شوتر، نقش آفرینی، ورزشی، مبارزه ‎ای، استراتژی، ماجرایی و … هر یک برای شما اوقات و خاطراتی شیرین و شاید گاهی تلخ را رقم زده‎ اند و به هر حال بخشی از رزومه و کارنامه گیمری شما محسوب می ‎شوند. اگر کنسول های بازی شما از نوع پلی استیشن بوده اند، بی شک همواره برترین و متنوع ترین انحصاری های دنیا را در اختیار داشته اید و انواع آن ها را با تنوع بی نظیر در سبک های گوناگون تجربه کرده اید. در این مطلب نیز بحث در مورد بازی های انحصاری است، آن هم عناوین انحصاری نسل هشتم بر روی کنسول محبوب و فوق العاده پلی استیشن ۴ که به معنای واقعی پادشاه نسل هشتم است و با انحصاری هایش این نسل را بدجوری پیروز شد. هنوز که هنوز است داریم بسیاری از عناوین فوق العاده و شاهکار این کنسول را که حتی اوایل نسل هشت منتشر شده اند بازی می کنیم و منتظریم تا باز هم شاهکارهای انحصاری قبل از پایان نسل عرضه شوند. حال بین تمامی این بازی‎ های انحصاری رنگارنگ همواره عناوینی وجود داشته اند که در ذهن شما تبدیل به یک الگو و اسطوره شده و تا به همیشه و حتی سال‎ ها بعد از آن که آن‎ها را بازی کرده‎ اید نیز در یاد و خاطر شما باقی می مانند و هیچ گاه نیز پاک نخواهند شد. معمولا این عناوین انحصاری که برای شما تبدیل به یک بازی به یاد ماندنی می ‎شوند، از سری بازی‎ های بسیار مطرح و بزرگ هستند که تا دلتان بخواهد همواره بر روی کنسول های سونی وجود داشته اند و دارند. مثلا برای شخصی عناوین سری Uncharted ،God of War ،The Last of Us و…. در نقش بازی ‎هایی هستند که تا همیشه در یاد آن ها باقی خواهند ماند و همواره در طول زندگی خود، با خاطراتی شیرین از این بازی‎ های انحصاری یاد خواهند کرد. معمولا عناوین انحصاری سونی به قدری بزرگ و محبوب هستند که تقریبا در یاد تک تک کسانی که آن ها را تجربه کرده اند، می‎ مانند و به نوعی یک محبوبیت همه‎ گیر دارند. ‎همان گونه که گفته شد در این مطلب در مورد برترین عناوین انحصاری نسل هشتم بر روی کنسول پلی استیشن ۴ صحبت می کنیم که نسلی است پر از بازی های انحصاری قدرتمند برای سونی و طرفدارانش. در دنیای بازی های رایانه ای هم همانطور که ذکر شد رقابت هایی جذاب بین برخی شرکت ها و فرنچایزها وجود دارد که بزرگترین این رقابت ها بین سونی و مایکروسافت یعنی دو شرکت صاحب کنسول است. بازی های مولتی پلتفرم که تفاوتی بر روی این کنسول ها ندارند و موضوعی که رقابت بین این دو را گرم می کند بحث عناوین انحصاری است و این که کدام یک بازی های انحصاری بهتری دارد. بحث انحصاری و مولتی ‎پلتفرم یک بحث ناتمام و بی ‎سرانجام بین گیمرها است و هیچ‎ گاه پایانی ندارد و همواره این مسائل وجود دارند و خواهند داشت زیرا که تا رقابت هست، بحث بازی های انحصاری و … نیز هست و این تنور رقابت را داغ تر می کند. کدام بهتر است. آیا باید بازی انحصاری باشد؟ کدام با کیفیت ‎ترند؟ انحصاری زمانی، انحصاری کنسولی، انحصاری کامل. چرا عناوین مولتی ‎پلتفرم انحصاری می‎ شوند؟ آیا این کار درست است؟ آیا عناوین انحصاری با کیفیت ترند؟

موضوع اینجاست که چه خوشمان بیاید و چه بدمان بیاید، چه قبول کنیم و چه نکنیم، یکی از مهمترین مواردی که گیمرها توجه بسیار زیادی به آن دارند و در واقع فاکتور مهمی برای موفقیت یک کنسول محسوب می ‎شود بازی ‎های انحصاری هر پلتفرم هستند که اگر هر کدام از شرکت‎ ها در این زمینه موفق ‎تر از رقیب عمل کند، می ‎تواند به موفقیت خود در آینده بسیار خوش ‎بین باشد و دیدیم که در نسل هشتم به خاطر همین اختلاف بسیار زیاد در تعداد و کیفیت و تنوع بازی های انحصاری، پلی استیشن ۴ با اختلاف خیلی زیادی نسل را برنده شد. در این مطلب همان طور که قبل تر نیز خدمت شما عرض کردم صحبت از انحصاری هاست. عناوین انحصاری که گاه توسط شرکت‎ های زیر مجموعه‎ خود شرکت صاحب کنسول ساخته می شوند و یا توسط استودیوهای Third Party و طی قرار دادهایی که شرکت‎ ها با هم منعقد می ‎کنند ساخته می‎ شوند و می‎ توانند موفقیت و بقای یک کنسول را تضمین نمایند. از جهات زیادی می توان به موضوع بازی های انحصاری و مولتی پلتفرم نگاه کرد. البته بحث بازی‎ های انحصاری یک شرکت صاحب کنسول که توسط خود آن شرکت و استودیوهای زیر مجموعه آن ساخته می ‎شود از بازی های مولتی پلتفرمی که ناگهان انحصاری می شوند جداست چون این عناوین را گیمر می ‎شناسد و با توجه به علاقه‏ بیشتری که به انحصاری ‎های داخلی یک شرکت صاحب کنسول دارد، کنسول خود را انتخاب می ‎کند. مثلا گیمر می‎داند که اگر به ناتی ‎داگ و بازی ‎های شاهکار این استودیو علاقمند است باید کنسول سونی بخرد و یا بالعکس اگر به Halo علاقمند است باید کنسول مایکروسافت را خریداری کند اما کف دستش را بو نکرده است که عنوانی مولتی پلتفرم که تاکنون برای همه پلتفرم‎ها بوده است، ناگهان انحصاری یک کنسول خاص شود. در مطلب امروز، ما هر دو نوع بازی ها را در نظر گرفته ایم یعنی هم انحصاری های فرست پارتی و هم ترد پارتی پلی استیشن ۴. در حقیقت در این لیست بازی هایی قرار دارند که در نسل هشتم و تا به امروز بر روی هیچ کنسول و پلتفرم دیگری غیر از پلی استیشن ۴ وجود نداشته و ندارند و مهم نیست اگر مثلا در نسل قبل روی پلی استیشن ۳ هم منتشر شده باشند یا بازسازی و ریمستر باشند زیرا تمرکز اصلی این لیست روی عناوینی است که در نسل هشتم روی هیچ پلتفرمی غیر از پلی استیشن ۴ نیستند. همچنین دقت داشته باشید که عناوین دیوید کیج که همواره به عنوان یک بازی انحصاری پلی استیشن منتشر شده اند و چندین سال است فقط روی پلی استیشن وجود دارند و نیز به عنوان عناوین انحصاری این کنسول در لیست قرار داده شده اند زیرا هنوز هم بر روی هیچ پلتفرمی عیر از پلی استیشن ۴ موجود نیستند و قرار است تا برخی از آنها در آینده برای پی سی هم عرضه شوند ولی در حال حاضر و از زمان انتشار آن بازی ها، به عنوان یک انحصاری پلی استیشن شناخته شده اند. همان طور که گفته شد در این مطلب دو قسمتی قصد داریم تا به سراغ برترین عناوین انحصاری کنسول نسل هشتمی قدرتمند سونی و پادشاه نسل هشتم یعنی پلی استیشن ۴ برویم و برترین انحصاری های این کنسول را برای شما عزیزان معرفی نماییم. کنسولی که آن قدر بازی انحصاری عالی و قدرتمند داشته است که انتخاب ها را بسیار سخت و دشوار می کند. در ابتدای این مطلب ذکر نکاتی لازم است. اولین نکته این که این لیست به هیچ عنوان بر اساس ترتیب امتیاز متای عناوین نیست و بیشتر بر اساس محبوبیت بازی ها بین بازیبازان در دنیا چیده شده است و البته نظر شخصی نویسنده نیز در آن کاملا دخیل است و ممکن است که نظر هر کدام از شما عزیزان در مورد ترتیب این عناوین و حتی قرار داشتن یا نداشتن برخی از آنها در این لیست با بنده متفاوت باشد. در حقیقت ترتیبی که در این لیست می بینید به هیچ وجه به صورت قطعی غلط یا درست نیست و بهتر است تا به ان عنوان یک سرگرمی و بیشتر آشنا شدن با برخی از عناوین انحصاری پلی استیشن ۴ و یا تازه کردن خاطراتی از آنها نگاه کنید و آن را با نظرات خود مقایسه نمایید و بسیار خوشحال خواهم شد که به مانند همیشه در چنین مقالاتی، از نظرات و ترتیب قرار گرفتن بازی ها برای شما نیز آشنا شوم و با هم در این باره صحبت نماییم. بیشتر از این سرتان را درد نمی آورم و پس از بیان این مقدمه و توضیحاتی که در مورد این مطلب لازم بود، توجه شما را به قسمت اول مقاله برترین عناوین انحصاری Playstation 4 جلب می کنم. لطفا در ادامه با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۱۱ – God of War III: Remastered

سازنده: SIE Santa Monica Studio

ناشر:Sony Computer Entertainment

ژانر: Hack and Slash

تاریخ انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۸۱/۱۰۰

قبلا خدمت شما عرض کرده ام که دلیل اصلی خرید پلی استیشن ۲ برای من تجربه God of War بود و دلیل اصلی خرید پلی استیشن ۳ برایم God of War III بود و بس. یک بازی که ارزش خرید یک کنسول را دارد. اکنون هم نسخه جدید سری عنوانی است که ارزش خرید پلی استیشن ۴ را دارد. گاد او وار چنین فرنچایزی است یعنی عنوانی برای خرید یک کنسول فقط برای تجربه آن! پلی استیشن داران با افتخار سینه را سپر می کنند و می گویند God of War بازی کردی؟ ما God of War داریم. خوب می دانید که اینها که می گویم ذره ای، حتی ذره ای اغراق نیست و عینا واقعیت محض است. این بازی را تجربه کرده باشید می دانید چه می گویم و کلمه کلمه این حرف ها را با تمام وجود و روح خود لمس می کنید. یکی از معانی و تعاریف اصلی پلی استیشن God of War است و نام آن در کنار پلی استیشن با هم می آید. God of War یک برند است، برندی که برای خودش قدرت و ابهت خاصی در دنیای بازی دارد و نام ان یعنی قدرت و عظمت. سری بازی که نه نظیر دارد و نه رقیب و نه مشابه. God of War فراتر از این کلمات است و یک نام جاودان در دنیای گیم و در قلب بازیبازان محسوب می شود. فرنچایز و بهتر است بگوییم “برند”ی که در سال ۲۰۰۵ و با عرضه بازی God of War برای پلی استیشن ۲ آغاز گردید و پایه گذار یک فرنچایز حماسی و جاودانه گردید. سپس در سال ۲۰۰۷ بود که عنوان God of War II برای همین کنسول منتشر گردید. بعد از آن بازی God of War: Betrayal که تنها بازی دو بعدی سایداسکرولر در سری است برای گوشی های جاوا عرضه گردید. در سال ۲۰۰۸ عنوان God of War: Chains of Olympus برای کنسول دستی پلی استیشن پورتابل عرضه شد و بعد از آن در سال ۲۰۱۰ این سری با شاهکار God of War III پای به نسل هفتم و کنسول پلی استیشن ۳ گذاشت. سپس در همان سال بازی God of War: Ghost of Sparta باز هم برای کنسول دستی پلی استیشن پورتابل عرضه گردید. دیگر بازی نسل هفتمی این سری God of War: Ascension است که برای پلی استیشن ۳ در سال ۲۰۱۳ منتشر شد و پرونده این سری در نسل هفت را بست.

در این بین God of War III استانداردهای سبک هک اند اسلش را چندین درجه ارتقا داد و به عنوان یک شاهکار بی نظیر خود را مطرح کرد. عنوانی که بدون شک قلب تپنده پلی استیشن ۳ بود و به قدری حماسی و شگفت انگیز و شاهکار بود که کلمات از گفتن آن قاصرند و فقط باید آن را تجربه کنید تا این بازی و قدرت واقعی آن را لمس کنید. God of War III پس از انتشار با موفقیت بی سابقه ای روبرو شد و بازخوردها و نقدها و امتیازات بی نظیری را دریافت نمود و در نهایت با امتیاز متای ۹۲ به کار خود پایان داد و نام خود را به عنوان برترین بازی این سری، یکی از برترین بازی های تاریخ، برترین عنوان هک اند اسلش تاریخ و یکی از تاریخ ساز ترین عناوین انحصاری سونی و کنسول پلی استیشن ۳ جاودانه کرد. همین موفقیت های عظیم بود که سبب شد در نسل هشتم و برای کنسول پلی استیشن ۴، سونی دست روی این بازی بگذارد تا نسخه ریمستر شده اش را برای نسل هشتم منتشر کند تا کسانی که در نسل هفتم بازی اصلی را تجربه نکرده اند، اکنون بتوانند برترین هک اند اسلش تاریخ تا آن زمان را بازی کنند (اکنون نسخه جدید این سری برترین هک اند اسلش تاریخ است). بازی God of War III: Remastered که کار ساخت و توسعه آن را استودیو توانمند سانتامونیکا برعهده داشت، عنوانی در سبک هک اند اسلش محسوب می شود که در سال ۲۰۱۵، شرکت سرگرمی های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainement) آن را به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران پرتعدادش قرار بگیرد.

God of War III: Remastered با یادآوری دوباره یکی از برترین بازی های تاریخ و ارائه یک ریمستر شدیدا مورد انتظار، موفق شد تا پس از انتشار بازخوردهای بسیار خوبی را از سوی مراجع و منابع معتبر گیمینگ دنیا و همینطور بازیبازان دریافت نماید. این عنوان زیبا، نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، به کسب امتیاز متای بسیار خوب ۸۱/۱۰۰ نائل آمد تا به عنوان یکی از برترین بازی های انحصاری کنسول پلی استیشن ۴ نامش ثبت شود. البته می دانید که ۸۱ برای گاد او وار یعنی نمره خیلی بد ولی این ریک ریمستر بود آن هم سال ها بعد از بازی اصلی که دیگر همه منتظر یک نسخه جدید بودند. اگر این نسخه را تجربه نکرده اید اصلا گول نمره ۸۱ برای یک بازی گاد او وار را نخورید و شک نکنید که God of War III: Remastered دقیقا همان لذت بازی اصلی را با کیفیت بصری بسیار بهتر و صیقل یافته تر در اختیار شما قرار می دهد. God of War III: Remastered که مثل بازی اصلی از نظر داستانی دقیقا ادامه مستقیم و بدون فاصله نسخه دوم بود (یعنی از صحنه آخر بازی دوم آغاز می شد) داستان انتقام کریتوس از خدایان و نهایتا زئوس و همچنین خیانت تایتان ها به او و نابودی آن ها به دست کریتوس کبیر را دنبال می کرد که شاهد برترین، شگفت انگیز ترین، خشن ترین، خونین ترین و حماسی ترین مبارزات و باس ها در این نسخه بودیم و قلب بازیباز را از هیجان به تپش وا میداشت. در نهایت باید گفت اکثر افراد حاضر در صنعت گیم موافقند که عنوان زیبای God of War III: Remastered یکی از برترین عناوین انحصاری کنسول PS4 تا به امروز است و این بازی زیبای سونی، در لیست ما موفق به کسب رتبه یازدهم شده است که به حق نیز شایسته آن است.

۱۰ – Persona 5

سازنده: Atlus

ناشر: Atlus

ژانر: RPG

تاریخ انتشار: ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۹۳/۱۰۰

فرنچایز Persona بدون شک یکی از بزرگترین عناوین نقش آفرینی ژاپن است که توانسته است در غرب هم خیلی خیلی محبوب شود و حتی راهش را به کاندیداهای بازی سال نیز باز کند. این فرنچایز، برترین سری بازی شرکت Atlus نیز محسوب می شود و بین عناوین گوناگون این سری نیز، بی تردید نسخه پنجم و جدیدترین نسخه این سری یعنی Persona 5 برترین بازی به شمار می رود که توانست بین کاندیداهای برترین بازی سال ۲۰۱۷ نیز کنار شاهکارهایی مثل زلدا و هورایزن قرار بگیرد. سری عناوین پرسونا که در اصل با نام Shin Megami Tensei: Persona شناخته می شود، یک فرنچایز اسپین اف و یک زیرشاخه از سری اصلی Megami Tensei محسوب می شوند که کار خود را از سال ۱۹۹۶ با بازی Revelations: Persona آغاز نمود و نسخه های بسیار زیادی تاکنون از این سری به فروش رفته است و حتی عنوانی مبارزه‌ای نیز با نام این فرنچایز عرضه گردیده است که اتفاقا موفق شد تا بازخوردهای بسیار مثبتی را هم کسب کند. درست است که عناوین این فرنچایز از زمان انتشار نخستین بازی خود توانستند تا محبوبیت بالایی در ژاپن پیدا کنند، ولی چند سالی است که این سری زیبا توجه کاربران و مخاطبان غربی را نیز به خود جلب کرده و محبوبیتی جهانی و همه گیر کسب نموده است. بدون شک در این مسئله، انتشار نسخه‌ های غربی عناوینی مثل Persona 3 و Persona 4: Golden کاملا تاثیرگذار بوده است و این عناوین با شخصیت‌ پردازی‌های فوق‌ العاده و داستان‌ گویی تحسین برانگیز خود موفق شده‌اند تا نظر کاربران و منتقدان غربی را نیز با خود همراه کنند. در واقع باید گفت یکی از مشهورترین و محبوب‌ترین عناوین فرنچایز پرسونا و البته یکی از برترین عناوین نقش‌آفرینی در تاریخ بازی‌های رایانه ای بازی Persona 4 است که نسخه ارتقا یافته آن به نام Persona 4 Golden که برای کنسول PS Vita منتشر شد و یکی از برترین عناوین این کنسول دستی نیز محسوب می شود.

به خاطر موفقیت این بازی بود که قبل از انتشار، انتظارها از عنوان Persona 5 بسیار بالا رفت و همگان انتظار یک نقش آفرینی ژاپنی درجه یک را داشتند. تعداد عناوین و فرنچایزهای نقش آفرینی ژاپنی که به محبوبیت جهانی نیز دست یافته اند و توانسته اند تا در غرب نیز به مانند ژاپن محبوب شوند، زیاد نیست و عناوینی که به این موفقیت دست یافته اند دارای کیفیت بسیار بالایی بوده اند که خود را در دل بازیبازان غربی که چشم و گوششان از ویچر و مس افکت و … پر است جای داده اند و حاضرند تا برای آن ها هزینه کنند. سری Persona به یقین از همین فرنچایزها است که با گذشت زمان در دنیا محبوب و محبوب تر شده است. خب برویم سراغ نسخه پنجم این سری که در لیست امروز ما قرار دارد. بازی Persona 5 که کار ساخت و توسعه آن را Atlus برعهده داشت، عنوانی در سبک نقش آفرینی محسوب می شود که در سال ۲۰۱۶، شرکت Atlus آن را به صورت انحصاری برای کنسولهای پلی استیشن ۴ و پلی استیشن ۳ در ژاپن منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران پرتعدادش قرار بگیرد. نسخه جهانی این بازی هم مثل اکثر بازی های ژاپنی، مدتی بعد از عرضه این بازی در ژاپن و در سال ۲۰۱۷ بود که در دسترس علاقمندان قرار گرفت تا به این ترتیب انتشار یکی از برترین انحصاری های نسل هفتم و هشتم سونی رقم بخورد و دارندگان کنسول نسل هفتمی سونی نیز بتوانند تا از تجربه یکی از معدود عناوینی شاهکاری که هنوز این کنسول را از یاد نبرده است، لذت ببرند.

Persona 5 با ارائه المان های نقش آفرینی بسیار عمیق و شاهکار موفق شد تا پس از انتشار بازخوردهای بی نظیری را از سوی مراجع و منابع معتبر گیمینگ دنیا و همینطور بازیبازان دریافت نماید. این عنوان فوق العاده زیبا، نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، به کسب امتیاز متای شگفت انگیز ۹۳/۱۰۰ نائل آمد تا به عنوان یکی از برترین بازی های انحصاری کنسول پلی استیشن ۴ و پلی استیشن ۳ و یکی از برترین عناوین نسل هشتم، نامش در دفتر تاریخ بازی های رایانه ای جاودانه گردد. در واقع این نسخه بالاترین امتیاز متای سری را در اختیار دارد (البته به همراه Persona 4: Golden که متای آن نیز ۹۳ است) و شاهد بودیم که یکی از ۵ بازی کاندید برترین بازی سال ۲۰۱۷ نیز در کنار شاهکارهایی مثل هورایزن و زلدا بود که افتخاری بسیار بسیار بزرگ برای این سری بی نظیر به حساب می آید و به همین خاطر می توان به راحتی گفت این بازی بدون تردید برترین و زیباترین نسخه در تاریخ این فرنچایز تا به امروز است. داستان نسخه پنجم بسیار جذاب و زیباست و روایت فوق العاده ای دارد و یکی از نقاط عطف و دلایل موفقیت این شاهکار به حساب می آید و باز هم مانند همیشه یک داستان نوجوان پسند (teenage story) که بر وقایع ماوراء الطبیعه تکیه دارد را برای بازی بازان مطرح می نماید. با ترکیب یک نقش‌آفرینی کلاسیک با عناصر شبیه‌سازی زندگی، Persona 5 چیزهای زیادی برای ارائه به کسانی که می‌خواهند یک تجربه عمیق و طولانی در سبک نقش آفرینی داشته باشند در چنته دارد. در نهایت باید گفت تقریبا تمامی بازیبازان و افراد حاضر در صنعت گیم با این موضوع موافقند که عنوان زیبای Persona 5 یکی از برترین عناوین انحصاری کنسول PS4 تا به امروز است و این شاهکار زیبا در لیست ما موفق به کسب رتبه دهم شده کو حتی می تواند در رتبه های بهتری نیز بسته به دید و نگاه و سلیقه افراد مختلف قرار بگیرد.

۹ – The Last Guardian

سازنده: Team Ico

ناشر: Sony Interactive Entertainement

ژانر: Action

تاریخ انتشار: ۶ دسامبر ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۸۲/۱۰۰

The Last Guardian عنوانی است که عشق در سرتاسر آن جاریست. عشق شالوده The Last Guardian است و در جای جای دنیا و داستان آن ریشه دوانده است…. عشقی که در وجود شما نیز با تجربه کردن این بازی جاری می شود. عنوانی که علاقمند به هر سبک و هر نوع بازی که باشید باید آن را تجربه کنید زیرا عنوانی به این منحصر به فردی را تنها هر چندین سال یک بار شاید بتوان تجربه کرد و قطعا با بازی کردن آن، عاشق بازی خواهید شد و عشقی که سازندگانش در ساخت بازی صرف کرده اند را به وضوح لمس خواهید کرد. بازی The Last Guardian که کار ساخت و توسعه آن را Team Ico برعهده داشت، عنوانی در سبک اکشن ماجرایی محسوب می شود که در سال ۲۰۱۱، شرکت سرگرمی های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainement) آن را به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران پرتعدادش قرار بگیرد. The Last Guardian که تاریخ عرضه آن چند مرتبه با تاخبر مواجه گردید، از لحاظ پروسه تولید و ساخت و نحوه انتشار و مدت زمان توسعه، یکی از بحث برانگیزترین بازی های تاریخ محسوب می شود. بار ها و بارها طی سال ها اخبار ضد و نقیض از آن شنیدیم و مدام کنسل شد و دوباره ساخته شد و از نسل ۷ به نسل ۸ رفت و … طوری شده بود که شاید بسیاری از ما در مقاطعی گمان می کردیم که هیچ گاه نخواهیم توانست این عنوان را تجربه کنیم و از آن لذت ببریم. The Last Guardian از سال ۲۰۰۷ توسط Team Icoدر حال ساخت بوده است و در مراسم E3 سال ۲۰۰۹ معرفی گردید با این هدف که در سال ۲۰۱۱ به طور انحصاری برای پلی استیشن ۳ منتشر شود. از آن زمان تا موقع انتشار بازی، The Last Guardian از تاخیرها و اتفاقات زیادی جان سالم به در برد تا این که یک تاریخ انتشار قطعی پیدا نماید. Fumito Ueda و دیگر اعضای Team Ico از سونی جدا شدند و کمبودهای پلتفرم نسل هفتم برای ساخت بازی، باعث شد تا آنها در سال ۲۰۱۲ پلتفرم مقصد بازی را به پلی استیشن ۴ تغییر دهند. Fumito Ueda و استودیوی وی با نام genDESIGN که از تعدادی از اعضای سایق Team Ico تشکیل شده بود مجددا ساخت بازی را ادامه دادند و سرانجام در مراسم E3 سال ۲۰۱۵ بود که بازی مجددا معرفی شد و موجی از شور و شوق را بین هواداران ایجاد کرد. این بار قرار شد تا بازی به صورت جهانی در سال ۲۰۱۶ منتشر گردد و سرانجام نیز این اتفاق رخ داد و عنوانی را که مدت ها منتظرش بودیم تجربه کردیم. بحث برانگیز تر بودن The Last Guardian از نظر طولانی شدن دوره ساخت و… بیشتر از آن جهت بود که اولا سازنده آن بسیار خوشنام و بزرگ بود و همه می دانستند احتمال عرضه یک شاهکار از او بسیار بالاست و این که در همان نخستین نمایش خود در در مراسم E3 سال ۲۰۰۹ تمام دنیا را مجذوب خود کرده بود و همگان حیرت زده و شگفت زده از زیبایی آن شده بودند وگرنه اگر این بازی یک عنوان معمولی و متوسط بود شاید این قدر بر روی دوره ساخت وی و این قبیل موارد تمرکز نمی شد.

کارگردانی بازی برعهده آقای Fumito Ueda بود و در این بازی نیز می توان کاملا امضای خاص عناوین قبلی او از لحاظ استایل هنری، زمینه بازی و المان های گیم پلی را مشاهده کرد. این سازنده ابتدا در سال ۲۰۰۱ عنوانی به نام Ico را برای پلی استیشن ۲ منتشر نمود که خیلی سریع تبدیل به یک بازی بی نظیر از دیدگاه منتقدان و بازیبازان شد و یکی از برترین بازی های نسل ششم که پر بود از شاهکار های مختلف، لقب گرفت و موفق گردید تا امتیاز متای فوق العاده ۹۰ را کسب نماید. سپس ۴ سال بعد و در سال ۲۰۰۵ این سازنده عنوان دیگری را منتشر نمود به نام Shadow of the Colossus که حتی از قبلی هم بیشتر مورد استقبال گرفت و تبدیل به یکی از شاهکارهای نسل ششم و یکی از برترین عناوین تاریخ گردید و موفق شد تا امتایز متای ۹۱ را کسب نماید. نکته جالب اینجاست که وقتی این دو بازی چندین سال بعد در اواخر نسل هفتم برای کنسول پلی استیشن ۳ بازسازی و منتشر شدند باز هم فوق العاده عمل کردند و امتیاز متای ۹۲ را دریافت نمودند که تاییدی بر این موضوع بود که هنر ناب و عشق هیچ گاه کهنه و قدیمی نمی شوند. بعد از آن بود که ۴ سال بعد در سال ۲۰۰۹ این سازنده اعلام کرد که قصد دارد عنوانی با نام The Last Guardian را بسازد که از همان نمایش اول آن مشخص بود یک شاهکار دیگر در راه خواهد بود. کلیت داستان بازی این است که یک پسر بچه بامزه در قصری سنگی عظیم است و یک موجود غول پیکر بسیار عجیب و غریب که مخلوطی از چند جانور است و با این پسر بچه ارتباط برقرار می کند. ارتباطی عاظفی و زیبا که کلید پیش برنده بازی نیز هست. رابطه ای که در طول بازی بین پسرک و تریکو شکل می گیرد و مدام قوی تر می شود، بسیار جالب و زیبا است و به بهترین شکل ممکن طراحی شده است.

تریکو به وضوح دارای یک شخصیت کامل و خصوصیات اخلاقی مخصوص به خود است و شدیدا نسبت به نوع رفتار شما با او حساس است و این حساسیت را در گوش کردن به دستورات شما کاملا نشان می دهد، درست مانند یک حیوان خانگی واقعی و این نوع از طراحی کردن هوش مصنوعی داینامیک برای تریکو واقعا تحسین برانگیز است. انیمیشن هایی نیز که برای تریکو خلق شده اند بسیار بسیار زیاد و متنوع و زیبا هستند و باعث می شوند تا هیچ گاه از مشاهده حرکات و رفتار این موجود دوست داشتنی خسته نشوید و مدام او را بیشتر دوست بدارید. The Last Guardian با ارائه یک داستان معرکه و نمایش شکل گیری یک رابطه احساسی بسیار یونیک، موفق شد تا پس از انتشار بازخوردهای بسیار عالی را از سوی مراجع و منابع معتبر گیمینگ دنیا و همینطور بازیبازان دریافت نماید. این عنوان فوق العاده زیبا، نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، به کسب امتیاز متای شگفت انگیز ۸۲/۱۰۰ نائل آمد تا به عنوان یکی از برترین بازی های انحصاری کنسول پلی استیشن ۴، نامش در دفتر تاریخ بازی های رایانه ای جاودانه گردد. The Last Guardian یک عنوان بسیار زیبا و فوق العاده است و اگر میبینید که نمرات آن مقداری پایین تر از دو شاهکار قبلی این سازنده شده است تنها و تنها به دلیل طولانی شدن بسیار زیاد روند ساخت بازی است که اولا باعث شد انتظارات مدام از بازی بالاتر برود و هم این که برخی از مکانیک ها و المان های بازی که اگر در همان زمان منتشر می شدند بسیار جدید و فوق العاده بودند با گذشت سال ها ان مقدار تازگی و جدید بودن را از دست داده اند هر چند که هنوز هم کمتر عنوانی را مشابه آن مشاهده می کنیم. در حقیقت بیشترین ضربه ای که این عنوان خورد فقط و فقط به خاطر طولانی بودن روند ساختش بود و بس وگرنه از لحاظ شاهکار بودن هیچ چیزی از دو عنوان فوق العاده Ico و Shadow of the Colossus کم ندارد و به همان اندازه زیبا و دوست داشتنی و صمیمی است.

وقتی که در ساخت بازی های رایانه ای، سازنده با تمام وجود کار کرده باشد و واقعا عاشق بازی خود بوده باشد، وقتی بازیباز یا منتقد نیز آن را تجربه می کنند انگار که آن عشق به آنان نیز منتقل می گردد و به نوعی آن ها نیز عاشق بازی می شوند. یکی از سازندگانی که تاکنون ۳ عنوان بازی مختلف را ساخته است که در هر ۳ آنها عشق نخستین فاکتوری است که در طراحی بازی، گیم پلی آن و در کلیت بازی دیده می شود و از این نظر به واقع یک سازنده خاص است، آقای Fumito Ueda و تیم سازنده او به نام تیم ایکو هستند که همواره و تا ابد از آنها به عنوان یکی از خوشنام ترین و هنرمندترین سازندگان حاضر در این صنعت یاد خواهد شد و عناوینی خلق کرده اند که نه نظیر آن ها پیدا می شود و مشابهی دارند و نه در طول گذر زمان و سال ها هرگز کهنه و قدیمی می شوند زیرا که هر گاه که به سراغ آن ها بروید باز هم تازه و زیبا هستند زیرا ذات هنر و عشق را خود دارند و هنر و عشق هیچ گاه رنگ و بوی کهنگی و قدیمی شدن را به خود نمی گیرند. The Last Guardian فوق العاده دوست داشتنی است و تجربه ای را به شما اعطا می کند که هیچ بازی در نسل هشت تجربه ای از این جنس را برای شما به همراه ندارد و همگام با پیشرفت در بازی مدام بیشتر عاشق ان می شوید و شیفته شخصیت های دوست داشتنی بازی مخصوصا تریکو می شوید که یک موجود فوق العاده شیرین و جذاب است و شما را به خود وابسته می کند درست به مانند یک حیوان خانگی. اگر برخی مشکلات ازار دهنده دوربین در برخی صحنه ها نبودند و کنترل بازی بهتر طراحی شده بود شاهد یک عنوان تقریبا بدون نقص بودیم که جای هیچ گله ای را برای ما باقی نمی گذاشت هر چند که همین الان نیز جزو برترین بازی های این نسل و بهتر است بگویم خاص ترین بازی های این نسل است و یک انحصاری عالی برای پلی استیشن ۴ محسوب می شود که هر چه بیشتر این موضوع را تایید می کند که سونی و پلی استیشن برای هر نوع سلیقه ای و در هر سبکی برای طرفداران خود بازی انحصاری دارند و از این لحاظ هیچ پلتفرمی یارای رقابت با آن را ندارد در نهایت باید گفت تقریبا تمامی بازیبازان و افراد حاضر در صنعت گیم با این موضوع موافقند که عنوان زیبای The Last Guardian یکی از برترین و خاص ترین عناوین انحصاری کنسول PS4 تا به امروز است و این شاهکار زیبای سونی، در لیست ما موفق به کسب رتبه نهم شده است.

۸ – Uncharted: Nathan Drake Collection

سازنده: Naughty Dog, Bluepoint Games

ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Action Adventure, Third Person Shooter

تاریخ انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: UNCHARTED: Drake’s Fortune: 88/100 – بازی UNCHARTED 2: Among Thieves: 96/100 – بازی UNCHARTED 3: Drake’s Deception : 92/100 – بازی۸۶/۱۰۰ :Uncharted: Nathan Drake Collection

بعد از ۳ گانه شاهکار نسل هفتم آنچارتد و ورود به نسل هشتم بازی های رایانه ای، کاملا منطقی به نظر می رسید که سونی و ناتی داگ بخواهند کالکشن ۳ گانه ریمستر شده آنچارتد که یکی از برترین و قدرتمندترین فرنچایزهای تاریخ بازی هاست را برای نسل هشتم و کنسول پلی استیشن ۴ نیز عرضه نمایند و همین کار را نیز انجام دادند. فرض کنید ۳ بازی با متاهای ۹۹۶ و ۹۲ و ۸۸ هر ۳ کلی بهبود و ارتقای فنی و گرافیکی پیدا کنند و در قالب یک مجموع عرضه شوند و بعد متای این مجموعه می شود ۸۶!! یعنی کمتر از نمره هر ۳ بازی!! چنین صنعتی را شاهد هستیم و چنین وضعی دارد نمرات منتقدین این روزها! درست است که می گویند خب بازی ها برای نسل هفتم بوده اند و حالا مقدار ی قدیمی شده اند ولی خب بابا آخه نمیشه که دیگه کالکشن هر ۳ بازی که به ادعای خود همین منتقدین یکی از بهترین کیفیت های ریمستر را در کل این نسل داراست، نمره اش حتی از بازی اول سری هم کمتر بشود! بگذریم. برویم سراغ این مجموعه زیبا و دوست داشتنی. بازی Uncharted: Nathan Drake Collection که کار ساخت و توسعه آن را Naughty Dog و Bluepoint Games برعهده داشتند، عنوانی در سبک اکشن ماجرایی و شوتر سوم شخص محسوب می شود که در سال ۲۰۱۵ ، شرکت سرگرمی های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainement) آن را به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران پرتعدادش قرار بگیرد. این کالکشن از عناوین UNCHARTED: Drake’s Fortune, UNCHARTED 2: Among Thieves و UNCHARTED 3: Drake’s Deception تشکیل شده است که در ژانر Action Adventure و Third Person Shooter قرار دارند و در کنار هم یک مجموعه بی نهایت ارزشمند را تشکیل داده اند.

در یک بازی ریمستر همه چیز به کیفیت ریمستر کردن ارتباط دارد و این اصلی ترین موضوعی است که همه به آن در یک نسخه ریمستر توجه می کنند. خوشبختانه در این کالکشن شاهد ریمسترهای فوق العاده ای بودیم و در نسخه های نسل هشتمی بهبود چشمگیری را در مدل ‎سازی ‎های شخصیت Nathan Drake در هر سه بازی مشاهده می شود. Digital Foundry در این مورد در گزارش خود نوشت: “این منطقی است که انتظار گرافیک انسجام‎ یافته‌ تری را بر‎ اساس بهینه سازی مدل شخصیت‎ ها در هر سه نسخه داشته باشیم و باید اذعان داشت این دقیقا همان چیزی است که در این مجموعه اتفاق افتاده است. علاوه بر بهبود در مدل ‎های شخصیت اصلی بازی، دیگر جزئیات گرافیکی نیز کاملا بهینه شده‎ اند. تعداد چشمگیری از تکسچرهای با‎کیفیت ‎تر‎، جایگزین تکسچرهای قبلی در بازی شده اند. همچنین جلوه‎ های ویژه‎ گرافیکی مثل انفجارها و آتش نیز بهبود قابل ملاحظه ‎ای داشته اند. جزئیات بسیار زیادی چه در مدل ‎های گرافیکی مختلف بازی و چه در پس زمینه‎ های بازی افزوده شده ‎اند. قسمت‎ های مختلف در گرافیک پیش زمینه‎ بازی، بهبودهای قابل ملاحظه‎ای را به خود دیده ‎اند. شاید در یک نگاه سطحی، تک‎ تک این بهبودها بلافاصله آشکار نشوند ولی به صورت کلی و در مجموع پیشرفت ‎های بازی واقعا تاثیرگذار هستند.

هر سه نسخه‎ بازی در Uncharted: The Nathan Drake Collection از وضوح تصویر full 1080p بهره‎مند گشته‎ و نرخ فریم‎ بازی ۶۰ فریم بر ثانیه می ‎باشد. ارتقای کیفیت افکت‎ های گرافیکی به ویژه در بخش ‎های مربوط به Uncharted2 واقعا چشمگیر است و همچنین تغییرات قابل ملاحظه‎ ای در نورپردازی صحنه ها در نسخه های نسل هشتمی به چشم می ‎خورد. جالب است بدانید که طبق آنالیزی که Digital Foundry بر اساس مقایسه‎ نسخه های نسل هشتمی بازی با نسخه ‎‎های PS3 انجام داده بود، اعلام کرد که Uncharted: The Nathan Drake Collection اصلا و ابدا تنها یک پورت ساده نیست، زیرا بهبود و پیشرفت‎ های جدید در تک ‎تک صحنه های بازی کاملا آشکار است. همچنین Digital Foundry در‎باره‎ استودیو Bluepoint Games که وظیفه‎ بهینه سازی این بازی را از سوی Naughty Dog بر عهده داشت گفت: “شهرت Bluepoint Games، در باره‎ عملکرد عالی آن‎ ها در تبدیل و بهینه سازی عناوین قدیمی برای پلتفرم‎ های جدید است ولی با مجموعه‎ Uncharted: The Nathan Drake Collection باید اذعان داشت که این بهترین عملکرد آن‌ها تاکنون بوده است.”

Uncharted: Nathan Drake Collection با ارائه یک ریمستر فوق العاده با کیفیت از ۳ گانه شاهکار آنچارتد در نسیل هفتم، موفق شد تا پس از انتشار بازخوردهای بسیار عالی را از سوی مراجع و منابع معتبر گیمینگ دنیا و همین طور بازیبازان دریافت نماید. این عنوان فوق العاده زیبا، نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، به کسب امتیاز متای بسیار عالی ۸۶/۱۰۰ نائل آمد تا به عنوان یکی از برترین بازی های انحصاری کنسول پلی استیشن ۴ نامش ثبت شود. ناتی‌ داگ همواره بی نظیر عمل می کند و بخش بزرگی از بار موفقیت کنسول های پلی استیشن را به دوش کشیده است. این استودیو در نسل هفتم و با خلق سری Uncharted فرنچایزی را خلق کرد که قدرت و شکوه یک نسل را برای سونی و پلی استیشن ۳ به همراه داشت. کمتر استودیویی می‌تواند عنوانی و فرنچایزی را خلق کند که یک‌ تنه فروش یک کنسول را کلی بالاتر ببرد. همان طور که قبلا نیز به این موضوع اشاره کرده ام سونی باید خیلی خوشحال باشد که از این استودیوهای شاهکار ساز، یکی از بهترین‌ هایش به نام ناتی داگ را داراست. در نهایت باید گفت تقریبا تمامی بازیبازان و افراد حاضر در صنعت گیم با این موضوع موافقند که عنوان زیبای Uncharted: Nathan Drake Collection یکی از برترین عناوین انحصاری کنسول PS4 و یکی از با ارزش ترین و با کیفیت ترین مجموعه بازی ها و کالکشن های عناوین مختلف تا به امروز است و این شاهکار زیبای سونی، در لیست ما موفق به کسب رتبه هشتم گردیده است.

۷ – Shadow of The Colossus Remake

سازنده: Bluepoint Games

ناشر: Sony Computer Entertainment

ژانر: Action Adventure

تاریخ انتشار: ۲۰۱۸

امتیاز متا: ۹۲/۱۰۰

در نسل هشتم بهترین ریمسترها یا ریمیک های انحصاری سونی مانند Shadow of The Colussus Remake و کالکشن آنچارتد و .. که موفقیت های بی نظیری را کسب کرده اند توسط استودیو Bluepoint Games ریمستر و ریمیک شده اند و این استودیو واقعا بهترین استودیو در زمینه بازسازی عناوین شاهکار است به طوری که باز هم تبدیل به یک شاهکار جدید شوند. بدون هیچ تردیدی بازی اصلی Shadow of the Colossus یکی از این برترین بازی های کنسول افسانه ای پلی استیشن ۲ بود. عنوانی در ژانر اکشن ماجرایی که استودیو Team Ico و با همکاری Sony Interactive Entertainment و SIE Japan Studio ساخته و در سال ۲۰۰۵ توسط کمپانی Sony Interactive Entertainment h انحصارا برای PlayStation 2 منتشر گردید. وقتی در نسل هقتم کالکشن این بازی به همراه شاهکار Ico بسیار موفق عمل کرد، انتظارش را داشتیم که در نسل هشتم هم بشنویم این عنوان قرار است نسخه نسل هشتمی هم داشته باشد و البته این بار خبری از Ico نبود و تنها مشخص شد که قرار است شاهد ریمیک و بازسازی کامل عنوان Shadow of the Colossus باشیم که از همان نمایش های اولش مشخص بود باید منتظر چه کیفیتی باشیم. تا به امروز بارها و بارها در لیست های ۱۰ برتر مختلف از عنوان شاهکار Shadow of The Colussus و ریمیک بی نظیر آن که در عین تعجب و برخلاف اکثر بازی های ریمستر شده تاریخ، حتی از بازی اصلی خود هم موفق تر عمل کرد صحبت کرده ایم. بازی Shadow of The Colussus Remake که کار ساخت و توسعه آن را استودیو Bluepoint Games (که برترین استودیو در ریمستر و ریمیک کردن عناوین است) برعهده داشت، عنوانی در سبک اکشن ماجرایی محسوب می شود که در سال ۲۰۱۸، شرکت سرگرمی های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainement) آن را به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران پرتعدادش قرار بگیرد.

Shadow of The Colussus Remake با ارائه بالاترین کیفیت در ریمیک یک شاهکار نوستالژیک موفق شد تا پس از انتشار بازخوردهای بی نظیری را از سوی مراجع و منابع معتبر گیمینگ دنیا و همینطور بازیبازان دریافت نماید. این عنوان فوق العاده زیبا، نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، به کسب امتیاز متای شگفت انگیز ۹۲/۱۰۰ نائل آمد تا به عنوان یکی از برترین بازی های انحصاری کنسول پلی استیشن ۴ و یکی از برترین عناوین نسل هشتم، نامش در دفتر تاریخ بازی های رایانه ای جاودانه گردد. گرافیک هنری و طراحی های بازی به ویژه colossi ها در این نسخه ریمیک، بی نظیر و شگفت انگیزتر از همیشه است و با ارتقای گرافیکی و بازسازی کاملی که روی این عنوان انجام شده است در واقع کاملا شاهد یک بازی نسل هشتمی هستیم که واقعا تازه می فهمیم که بازی اصلی چه طراحی هنری شاهکاری داشته است. یکی از دلایل اصلی زیبایی فوق العاده بازی همین گرافیک هنری و طراحی بسیار عالی و خاص دنیای بازی و مخصوصا colossi ها است که آن را از هر عنوان دیگری متمایز می کند و ترکیب این گرافیک هنری زیبا با گیم پلی جذاب و داستانی بسیار عالی، این بازسازی را تبدیل به یکی از برترین های این صنعت نموده است. شما در مبارزات باید نقطه ضعف کلوسی ها را پیدا می کردید تا بتوانید طی نبرهایی حماسی و دشوار شکستشان دهید.

این بازی در حقیقت فقط باس فایت بود و دشمنانی که با آن ها مبارزه کنید و … وجود نداشتند. مانند بازی اصلی Shadow of the Colossus که در زمان عرضه خود یکی از خوش گرافیک ترین بازی ها محسوب می شد و اسب سواری در دنیای بزرگ بازی با آن گرافیک زیبا و حرکت یال های اسب، یکی از برترین جلوه های گرافیکی بود که تا آن زمان تجربه و مشاهده کرده بودیم، حالا نسخه ریمیک شده هم همین گونه است و یکی از برترین طراحی ها و گرافیک هنری در بازی های نسل هشتم را در آن مشاهده می کنیم. امیدوار هستیم که همین اتفاق یعنی ریمیک شدن به طور کامل که در مورد Shadow of The Colossus انجام پذیرفت، برای دیگر شاهکار فامیتو اوئدا یعنی Ico نیز رخ دهد تا شاهد ۳ گانه این نابغه هنرمند با کیفیت نسل هشتمی باشیم. بگذریم. بد نیست کمی هم از داستان Shadow of The Colossus Remake صحبت کنیم. در Shadow of The Colossus Remake نیز مانند بازی اصلی و همانطور که قبلا اشاره کرده ایم شما در نقش یک سوار شجاع و مبارز به نام Wander بودید که برای پس گرفتن زندگی عشقش Mono به سرزمین peninsula که Forbidden Land یا سرزمین ممنوعه نام داشت آمده بود و تنها همراه و کمکش در بازی اسب وفادارش Agro بود و البته کمک هایی نیز از جانب یک ماهیت وجودی مرموز که Dormin (برعکس نام وی”Nimrod” است) نام داشت نیز به وی می رسید.

افسانه ها می گفتند که وی توانایی زنده کرده مردگان را دارد و برای همین نیز Wander به سرزمین ممنوعه قدم گذاشته بود. وی شمشیری باستانی را در اختیار دارد که تنها سلاحی در دنیاست که قابلیت از بین بردن colossi ها را داراست. Dormin به Wander قول می دهد که در ازای از بین بردن ۱۶ colossi توسط او، Mono را زنده کند و Wander با این که Dormin به او هشدار می دهد که باید برای زنده کردن Mono بهایی بسیار سنگین را بپردازد اما باز هم آن را می پذیرد و پای به میدان نبرد می گذارد. در بازی با شخصیت های زیادی طرف نبودیم و شخصیت های بازی حتی به اندازه انگشتان یک دست نیز نبودند اما آن ها به قدری عالی شخصیت پردازی شده بودند که به هیچ وجه جای هیچ کمبودی را از این نظر احساس نمی کردیم. در نهایت باید گفت تقریبا تمامی بازیبازان و افراد حاضر در صنعت گیم با این موضوع موافقند که عنوان زیبای Shadow of The Colussus Remake یکی از برترین عناوین انحصاری کنسول PS4 و یکی از بهترین ریمیک های تاریخ تا به امروز است و این شاهکار زیبای سونی، در لیست ما موفق به کسب رتبه هفتم شده است و حتی اگر در جایگاه بهتری هم قرار بگیرد عجیب نیست.

۶ – Marvel’s Spider-Man

سازنده: Insomniac Games



ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Action Adventure ,Open World

تاریخ انتشار: ۲۰۱۸

امتیاز متا: ۹۳/۱۰۰

خب از اینجا تا اول لیست یک ضرب می رویم سراغ کاندیدهای بازی سال. یک کاندید بازی سال ۲۰۱۸ که حقش در انتخاب بازی سال خورده نشد چون دیگر وقتی گاد او وار باشد و رد دد ۲ را کنار بزند اسپایدرمن خودش به احترام کریتوس کنار می رود! کنار هم اگر نمی خواست برود کریتوس که اعصاب و اینا نداره به اسپایدرمن می گفت “BOY!! خودت بکش کنار تا با همون تارهات خفه ت نکردم!!” از شوخی که بگذریم در این رتبه از لیست صحبت از هالک است! هنوز کامل نگذشته بودم از شوخی گویا! الان گذشتم دیگه! در این رتبه صحبت از Marvel’s Spider-Man است که وقتی معرفی شد مشخص بود یک ریسک بزرگ است ولی تا ریسک نکنی به موفقیت خیلی خاصی هم نمی رسی. سازندگان Marvel’s Spider-Man و سونی این ریسک را پذیرفتند و حداکثر دقت ممکن را در ساخت این بازی به کار گرفتند تا بتوانند آن را تبدیل به یک فرنچایز ادامه دار برای مارول و پلی استیشن ۴ کنند و با توجه به سابقه بسیار خوب اینسامنیاک، امید زیادی هم به موفقیت این پروژه می رفت که خوشبختانه دقیقا همین طور هم شد و حتی از انتظارات ما هم فراتر رفت و Marvel’s Spider-Man یکی از ۵ کاندید برترین بازی سال شد. بگذارید تا از ابتدای مسیر این بازی شروع کنیم. اسپایدرمن تاکنون بازی های خوب و جذابی را در دنیای بازی های رایانه ای داشته است و حتی در نسل هفتم نیز شاهد بازی های جذابی مانند Shattered Dimension و Edge of Time و … از این شخصیت بودیم اما هیچ کدام از این ها یک بازی شاهکار و اصطلاحا “فک برانداز” و چیزی شبیه به ۳ گانه بتمن راک استدی نبودند و نتوانستند تا چشم های بازیبازان دنیا را به خود خیره کنند.

اما بازی جدید Spider-Man، با کمک سونی و همکاری مارول و هنر اینسامنیاک گیمز دقیقا همان مسیر تولید عنوانی در سطح و اندازه های سری بتمن راک استدی را پیمود و سرانجام هم عنوانی بیرون آمد که کاندید بازی سال شد و اکنون اسپایدرمن هم مثل شوالیه سیاه پوش دنیای رقیب، یک فرنچایز شاهکار در نسل هشتم دارد. Marvel’s Spider-Man در زمان معرفی، یکی از آن بازی هایی بود که جزو سورپرایزهای واقعی سونی بود و هیچ کس انتظارش را نداشت، یک بازی اسپایدرمن آن هم انحصاری، آن هم توسط اینسامنیاک گیمز! در واقع معرفی بازی Spider-Man انحصاری پلی استیشن ۴ از آن سور پرایزهایی بود که خیلی به طرفداران چسبید مخصوصا به این خاطر که یک نمایش شگفت انگیز از آن شاهد بودیم و بعد از آن هم هر بار که نمایشی را از این بازی مشاهده کردیم از قبلی بهتر بود و باعث شد تا توجه تمامی طرفداران پلی استیشن ۴ به این بازی جلب گردد.

بازی Marvel’s Spider-Man که کار ساخت و توسعه آن را استودیو اینسامنیاک گیمز برعهده داشت، عنوانی در سبک اکشن ماجرایی جهان آراد محسوب می شود که در سال ۲۰۱۸، شرکت سرگرمی های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainement) آن را به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران پرتعدادش قرار بگیرد. سازندگان این بازی راه بسیار سخت و نفس گیر و حساسی را طی کردند که کوچکترین اشتباه می توانست منجر به خراب شدن همه چیز شود، ولی خوشبختانه همه چیز به بهترین شکل پیش رفت. با انتشار این بازی کسانی که علاوه بر این که پلی استیشن ۴ داشتند جزو عاشقان و شیفتگان مرد عنکبوتی هم بودند دیگر نانشان حسابی توی روغن رفت و لذتی دو برابر را تجربه کردند. Marvel’s Spider-Man با ارائه یکی از برترین گیم پلی ها و داستان پردازی در عناوین ابرقهرمانی موفق شد تا پس از انتشار بازخوردهای بی نظیری را از سوی مراجع و منابع معتبر گیمینگ دنیا و همینطور بازیبازان دریافت نماید.

این عنوان فوق العاده زیبا، نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، به کسب امتیاز متای شگفت انگیز ۹۳/۱۰۰ نائل آمد تا به عنوان یکی از برترین بازی های انحصاری کنسول پلی استیشن ۴ و یکی از برترین عناوین نسل هشتم، نامش در دفتر تاریخ بازی های رایانه ای جاودانه گردد. در واقع مارول هم با این بازی، مانند رقیبش دی سی که شخصیت محبوبش یعنی بتمن را در دنیای بازی های رایانه ای در سال های اخیر با ۳ گانه راک استدی جاودانه تر کرد، شخصیت اسپایدرمن را در دنیای بازی ها با یک عنوان انحصاری بزرگ و قدرتمند احیا کرد تا شاید شروعی برای یک ۳ گانه جذاب از این شخصیت فوق محبوب باشد. در نهایت باید گفت تقریبا تمامی بازیبازان و افراد حاضر در صنعت گیم با این موضوع موافقند که عنوان زیبای Marvel’s Spider-Man یکی از برترین عناوین انحصاری کنسول PS4 یکی از برترین بازی های ابرقهرمانی تاریخ تا به امروز است و این شاهکار زیبای سونی و اینسامنیاک، در لیست ما جایگاه ششم را تصاحب نموده است.

۵ – Horizon: Zero Dawn

سازنده: Guerilla Games

ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Action RPG Adventure

تاریخ انتشار: ۲۰۱۷

امتیاز متا: ۸۹/۱۰۰

یک کاندید بازی سال ۲۰۱۷ که حقش خورده نشد چون انصافا The legend of Zelda Breath of the Wild اصلا عنوانی نبود که بخواهیم بگوییم حقش نیست بازی سال شود و زلدا هم کاملا شایسته انتخاب شدن به عنوان بازی سال بود. Horizon Zero Dawn به طرز شاهکار و خاصی که اصلا شبیهش را ندیده بودیم، فضای آخرالزمان را با عصر حجر در آمیخت تا گوریلا گیمز و سونی را سربلند کرده و یک فرنچایز انحصاری قدرتمند و شاهکار دیگر را به لیست بلند بالای انحصاری سونی اضافه نماید و فرنچایزی خلق شود که می تواند تا سال ها طرفداران و دارندگان پلی استیشن را برای داشتن یک اکشن نقش آفرینی جهان آزاد انحصاری بیمه کند. Horizon: Zero Dawn یکی از هیجان انگیز ترین و غیر قابل پیش بینی ترین بازی هایی بود که در کنفرانس بی نظیر سونی در E3 معرفی گردید و در نخستین نگاه با آن گرافیک عجیب و غریبش همه ما را مبهوت کرد. Horizon: Zero Dawn با این جلوه های بصری شگفت انگیز به محض معرفی، توجه تمام بازی بازان و افراد مرتبط با صنعت بازی های رایانه ای را به خود جلب کرد و بلافاصله در لیست عناوین بزرگ که توجهات زیادی را به خود جلب می کنند قرار گرفت و تا زمان انتشار نیز تمامی صنعت بازی آن را دنبال می کردند و خوشبختانه با موفقیت بی نظیر بازی بعد از انتشار نیز، مدام نامش را در مراسم برترین بازی سال و.. می شنیدیم و کیف می کردیم. پیش از این که بازی Horizon Zero Dawn رسما معرفی شود می ‎دانستیم استودیو توانمند Guerilla Games در حال کار بر روی عنوانی خارج از سری Killzone است، اما نمی دانستیم که ساخت این بازی از بعد انتشار کیلزون ۳ آغاز شده و چیزی در حدود ۶ سال برای این بازی انحصاری جدید زمان و بودجه و انرژی هزینه شده است. جالب هم اینجا بود که تا زمان معرفی بازی هیچ خبر دقیق و واضحی که بازی را برای ما آشکار کند و آن را بشناسیم درز نکرده بود و به همین دلیل هم معرفی Horizon: Zero Dawn با آن ویدئوی معرفی و گیم پلی معرکه و گرافیک فک براندازش خیلی هیجان انگیز بود. در واقع طرفداران انتظار یک عنوان جهان آزاد نقش آفرینی بی‎ نظیر را از یک متخصص ساخت شوتر اول شخص نداشتند، آن هم با ایده ای بی نظیر که در دنیای آخرالزمانی ۱۰۰۰ سال پس از سقوط تمدن‎ های جدید اتفاق میافتد و تیرانوزوروس رکس رباتیک به جان ما می اندازد!

بازی Horizon: Zero Dawn که کار ساخت و توسعه آن را استودیو گوریلا گیمز برعهده داشت، عنوانی در سبک اکشن ماجرایی و نقش آفرینی جهان آزاد محسوب می شود که در سال ۲۰۱۷، شرکت سرگرمی های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainement) آن را به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران پرتعدادش قرار بگیرد. در ادامه هم یک بسته الحاقی داستانی موفق با نام فروزن وایلد برای این عنوان منتشر گردید و حال و هوای برفی و جدیدی را به بازی بخشید. Horizon: Zero Dawn عنوانی بسیار یونیک و خاص است و این خاص بودن به خاطر ایده بی نظیر آن است که با ترکیب تکنولوژی فوق پیشرفته با عصر انسان های اولیه و پدید آوردن دایناسورهای رباتیک، نشان داد هنوز هم در دنیای بازی های تکراری و ایده های تکراری. می توان خلاق بود و یک بازی AAA خلق کرد که در حد بازی سال شدن نیز باشد. کلیت ایده داستانی بازی Horizon: Zero Dawn فوق العاده عالی و هوشمندانه بود. انتخاب ایده “عصر حجر در ۱۰۰۰۰ سال آینده با دایناسورهای مکانیکی” برای داستان بازی، ایده ای بسیار یونیک و منحصر به فرد است. موجودات رباتیکی که زمانی توسط خود انسان ها خلق شده بودند اکنون زندگی آن ها را نابود کرده اند و مانند زمان دایناسورها بر زمین حکومت می کنند.

اتفاقا شکل و اندازه و … این ربات ها هم درست مانند دایناسورها است که همین موضوع یکی از جذاب ترین نکات بازی است زیرا سازندگان خوش فکر و خلاق بازی ایده یونیک و بی نظیری را انتخاب کرده اند که به نوعی هم کنایه ای است از این که خود انسان بلا را بر سر خود می آورد. داستان بازی Horizon Zero dawn در ۱۰۰۰۰ سال آینده اتفاق می افتد که گویی همان ۱۰۰۰۰ سال قبل است. انسان ها از زمین و زندگی عادی و خانه و شهرهایشان طرد شده اند و دوباره مانند عصر حجر روی به زندگی قبیله ای و غارنشینی و زندگی در طبیعت آورده اند. شما در بازی در نقش دختری به نام Aloy قرار دارید که عضو یکی از قبیله های بومی کوچک است که باید برای بقای خود این موجودات مکانیکی وحشی را شکار کنند تا هم وسایل و لوازم به دست آورند و هم از جان خود در برابر آن ها محافظت کنند و البته Aloy قصد دارد تا هر چه بیشتر از حقایق دنیای خود و اتفاقاتی که قبلا در آن رخ داده است آگاه شود و در واقع داستان برای او حالتی شخصی نیز دارد. Horizon: Zero Dawn با ارائه داستانی یونیک و خاص در دنیایی بی نظیر و زیبا، موفق شد تا پس از انتشار بازخوردهای بی نظیری را از سوی مراجع و منابع معتبر گیمینگ دنیا و همینطور بازیبازان دریافت نماید. این عنوان فوق العاده زیبا، نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، به کسب امتیاز متای فوق العاده عالی ۸۹/۱۰۰ نائل آمد تا به عنوان یکی از برترین بازی های انحصاری کنسول پلی استیشن ۴ و یکی از برترین عناوین نسل هشتم، نامش در دفتر تاریخ بازی های رایانه ای جاودانه گردد. این بازی در کنار شاهکاری مثل The legend of Zelda Breath of the Wild کاندید بازی سال ۲۰۱۷ هم نیز شد و در گیمفا نیز با رای ما و شما به عنوان بازی سال گیمفا انتخاب گردید. گیم پلی Horizon: Zero Dawn واقعا فوق العاده است. مبارزات Horizon: Zero Dawn بسیار جذاب بوده و طراحی دشمنان بازی بسیار خلاقانه صورت گرفته است. نکته ای که مبارزات بازی را جذاب تر نیز می کند این است که می توانیم از قطعات جدا شده از بدن این ربات ها به عنوان اسلحه و بر ضد خودشان استفاده نماییم.

المان ها و فاکتورهای نقش آفرینی موجود در بازی را به نوعی می توان ترکیبی از Assassin’s Creed و The Elder Scrolls V: Skyrim نامید. گرافیک Horizon: Zero Dawn نیز در یک کلام خیره کننده و چشم نواز و در نهایت زیبایی است و به معنای واقعی نشان دهنده ی یک بازی نسل هشتمی است. Horizon گیمر را در دنیایی خیره کننده از لحاظ زیبایی و کیفیت قرار می ‎دهد و باید با ماشین ‎هایی مرگبار که پس از فاجعه‎ قرن‎ ها قبل باقی مانده ‎اند و حالا صاحبان اصلی زمین هستند مبارزه کنیم. عنوانی که چشم برداشتن از زیبایی خیره کننده‎ آن کار سختی است و بازی در تمام زمینه‎ ها از ریزترین جزئیات تا طراحی و محیط و جلوه ‎های گرافیکی بی نظیر است. خیلی دشوار است که سازندگان یک بازی (مخصوصا AAA) در مسیر ساخت عنوان خود برای بالا بردن و با کیفیت تر کردن برخی بخش های بازی، قسمت هایی دیگر را قربانی نکنند و تمرکز آنها بر روی برخی بخش ها کمتر نشود. مثلا تمرکز بیشتر بر روی گرافیک و داستان شاید سازندگان را از برخی المان های گیم پلی بازی غافل کند مخصوصا در بازی های بسیار بزرگ که انتظارات از آنها خیلی بالاست. Horizon Zero Dawn عنوانی بسیار بسیار کم نقص در تمامی زمینه هاست. سازندگان بازی در تک تک قسمت های آن، کیفیت را به بالاترین حد ممکن رسانده اند و خوشبختانه هیچ بخشی حتی ذره ای از زیر ذره بین تمرکز سازندگان خارج نشده و به تک تک بخش ها به بهترین شکل پرداخته شده است. در نهایت باید گفت تقریبا تمامی بازیبازان و افراد حاضر در صنعت گیم با این موضوع موافقند که عنوان زیبای Horizon: Zero Dawn یکی از برترین عناوین انحصاری کنسول PS4 تا به امروز و البته که یکی از برترین بازی های نسل هشتم است و این شاهکار زیبای سونی، در لیست ما موفق به کسب رتبه پنجم شده است و افتخار حضور در بین ۵ بازی برتر پلی استیشن ۴ را کسب نموده است. امیدواریم که در آینده باز هم شاهد عناوین شاهکاری از این فرنچایز باشیم.

۴ – Uncharted 4: A Thief’s End

سازنده: Naughty Dog

ناشر: Sony Interactive Entertainement

ژانر:Third Person Shooter ,Action Adventure

تاریخ انتشار: ۱۰ می ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۹۳/۱۰۰

یک کاندید بازی سال در مسخره ترین سال تاریخ مراسم بازی سال از نظر انتخاب برنده (از نظر بنده این است. نظر شما هم عزیز و محترم) که باعث شد حقش به صورت کاملا “علنی” خورده شود. برخی فکر میکنند چون یلیزاد ورلد او وارکرفترا ساخته و سال هاست این شاهکار هنوز محبوبیتش کم نشده است پس Overwatch آنلاین بی داستان باید بازی سال شود!! مایه ننگ گیمر و گیمینگ است که بازی کلا فاقد داستان که با ۲۰ شخصیت مدام و مدام و مدام تکرار می شود بشود بازی سال!! اتفاقا در نظرات همین سایت خودمان هم می خواندم که طرف چون رسما از پلی استیشن بدش می آمد میگفت آخ آخ اصلا اوورواچ رو من تریلر اولش رو دیدم می دونستم بازی ساله! بدجوری حق آنچارتد ۴ را خوردند و یک آب هم رویش. حتی آنچارتد ۴ لاست لگسی هم حقش بیشتر بازی سال بود از اوورواچ. اصلا کاری به خود این بازی ندارم ها زیرا بهترین سبک خودش بود. منطورم بازی کلا “بی داستان” و “تمام آنلاین” است که بشود بازی سال و این لااقل برای گیمرهایی مثل من واقعا توهین است. این هم مقاله من است دیگر! برویم سراغ آنچارتد ۴ که در این بخش از لیست قرار گرفته است. Uncharted 4: A Thief’s End بی‎شک یکی از نخستین برگ های برنده‎ سونی در نسل هشتم بود وشاهکار حداقل کلمه‎ ای است که می‎ توانیم به آن نسبت دهیم.

بازی Uncharted 4: A Thief’s End که کار ساخت و توسعه آن را استودیو ناتی داگ برعهده داشت، عنوانی در سبک اکشن ماجرایی و شوتر سوم شخص محسوب می شود که در سال ۲۰۱۶، شرکت سرگرمی های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainement) آن را به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران پرتعدادش قرار بگیرد. Uncharted 4: A Thief’s End عنوانی است که جای نسخه دوم را به عنوان برترین نسخه این سری از نظر خیلی ها گرفت و ورود خود به نسل هشتم را به قدرتمندترین شکل ممکن اعلام کرد. این بازی برای من یکی از نمادهای نسل هشتم است و به قدری زیبا و جذاب است که هنگام تجربه آن به هیچ وجه دلم نمی‌خواست بازی به پایان برسد و به قدری از تجربه آن لذت می‌ بردم که همواره و با رد کردن هر مرحله استرس داشتم که یک قدم دیگر به پایان بازی نزدیک می‌شوم و این بسیار ناراحت‌کننده بود. در این نسخه Nate ،Sully، النا و عضو جدید گروه ماجراجویی آن‎ ها یعنی Sam برادر Nate، دنیا را در جستجوی یک گنجینه‎ افسانه ‎ای متعلق به دزدان دریایی در نوردیدند و البته در این بین کلی ماجرای عجیب و خیانت و .. را تجربه کردند. بازی در تمام زمینه‎ ها نسبت به نسخه‎ های قبلی پیشرفت‎ های چشمگیری داشت و مکانیک ‎های مخفی کاری جدی ‎تری به آن اضافه شدند در کنار مبارزات داینامیک ‎تر و روش ‎های جدید برای مبارزه با دشمنان. set piece‌های بازی مثل همیشه بسیار به یادماندنی، سینمایی، زیبا و دارای هیجان ناب بودند و تا می‌خواستید از یک نوع اکشن و هیجان در بازی خسته شوید نوع دیگری از اکشن به سراغتان می‌ آمد و سطح هیجانتان را به طور مداوم بالا می‌برد.

Uncharted 4: A Thief’s End با ارائه تغییراتی جذاب و لازم در مکانیک های سری در عین وفاداری کامل به ریشه ها، موفق شد تا پس از انتشار بازخوردهای بی نظیری را از سوی مراجع و منابع معتبر گیمینگ دنیا و همینطور بازیبازان دریافت نماید. این عنوان فوق العاده زیبا، نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، به کسب امتیاز متای شگفت انگیز ۹۳/۱۰۰ نائل آمد تا به عنوان یکی از برترین بازی های انحصاری کنسول پلی استیشن ۴ و یکی از برترین عناوین نسل هشتم، نامش در دفتر تاریخ بازی های رایانه ای جاودانه گردد. اگر پلی‌استیشن ۴ داشته باشید و Uncharted 4: A Thief’s End را تجربه نکنید، همان بهتر که این کنسول را نداشته باشید. هر نوع سلیقه‌ای دارید و هر سبکی را که دوست دارید و دوست ندارید، کنار بگذارید و Uncharted 4 را تجربه کنید زیرا اگر ذره‌ای ذات هنردوستی داشته باشید فقط و فقط عاشقش خواهید شد. Uncharted 4: A Thief’s End محبوب‌ ترین بازی من در تمام سری Uncharted و همین طور یکی از زیباترین و چشم‌ نواز ترین عناوینی که تاکنون بازی کرده ام از لحاظ گرافیک نیز هست. از آن مهم‌تر این که Uncharted 4 یکی از سرگرم‌ کننده‌ ترین و برترین شوترهای سوم‌ شخصی است که طی ۲۵ سال بازی کردن تجربه کرده ام.

من از همان زمان آغاز این فرنچایز عاشق آن بودم ولی باید بگویم که نسخه چهارم استانداردهای این سری را باز هم به بالاتر برد و دقیقا با تغییر از نسل هفت به هشت، سری Uncharted نیز به اندازه یک نسل کیفیت خود را بالاتر برد. ناتی‌ داگ افسانه‌ای و نوابغ حاضر در آن بار دیگر نشان دادند که چطور باید بازی ساخت و موفق شدند تا یک عنوان یه یاد ماندنی دیگر را برای دوست دارارن پلی‌استیشن به ارمغان آورده و برگ زرین دیگری را نیز در کارنامه پر از افتخار خود رقم بزنند. Naughty Dog استودیویی است که وقتی نام آن مطرح می ‎شود باید در ادامه منتظر شنیدن کلماتی مثل شاهکار باشیم. استودیویی که هرگاه دست به ساخت یک بازی زده است نام پلی استیشن و سونی را سرافراز کرده است و صنعت گیم را متحیر و انگشت به دهان. نوابغی که همیشه با انتشار هر عنوانی استانداردهای آن سبک را ارتقا می‎دهند و سیل تحسین منتقدان و گیمرها و حتی رقبا را به سوی خود سرازیر می ‎کنند. در نهایت باید گفت تقریبا تمامی بازیبازان و افراد حاضر در صنعت گیم با این موضوع موافقند که عنوان زیبای Uncharted 4: A Thief’s End یکی از برترین عناوین نسل هشتم و انحصاری کنسول PS4 تا به امروز است و این شاهکار زیبای سونی، در لیست ما موفق به کسب رتبه چهارم شده است و البته اگر بسته به سلیقه افراد، سوم یا دوم هم باشد کاملا قابل قبول است و بدون هیچ شکی لیاقتش را دارد. Uncharted 4: A Thief’s End مانند هدیه‌ ای است که از نسل‌هایی جلوتر برای ما فرستاده شده است و بار دیگر من را به صحت فرضیه‌ ام در مورد ناتی‌ داگ تشویق ‌می‌کند که “اعضای ناتی‌ داگ متعلق به سال‌های آینده هستند”.

۳ – Bloodborne

سازنده: From Software

ناشر: Sony Interactive Entertainement

ژانر: Action RPG

تاریخ انتشار: ۲۴ مارچ ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۹۲/۱۰۰

یک کاندید بازی سال ۲۰۱۵ که حقش خورده نشد و فقط بدشانس بود. چون هر بازی که کنار ویچر ۳ کاندید شود تکلیفش معلوم است و ویچر ۳ حتی در مراسم برترین بازی های تاریخ هم اگر اول شود حقش است! Bloodborne در کنار غول هایی مانند ویچر ۳ و فال آوت ۴ کاندید برترین بازی سال ۲۰۱۵ شد که شاید اگر تنها عنوان عظیمی مانند ویچر ۳ نبود، بلادبورن بازی سال نیز می شد که واقعا هم شایستگی آن را دارا بود. Bloodborne یکی از بی ‎نقص ترین عناوینی است که تاکنون در نسل هشتم منتشر شده است.بازی Bloodborne که کار ساخت و توسعه آن را استودیو فرام سافتور برعهده داشت، عنوانی در سبک اکشن نقش آفرینی محسوب می شود که در سال ۲۰۱۵، شرکت سرگرمی های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainement) آن را به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران پرتعدادش قرار بگیرد. همچنین از بسته الحاقی این عنوان با نام The Old Hunters نیز نمی توان گذشت و باید از آن به عنوان یک کامل کننده و بسته الحاقی فوق العاده عالی برای بازی یاد کرد که بازی را مقداری سخت تر نیز کرده بود و برخی از برترین باس های تاریخ بازی های رایانه ای را نیز در آن مشاهده کردیم.

این بازی باعث شد تا حتی در کشور خودمان تعداد خیلی زیادی از بازیبازان که عاشق بلادبورن شده بودند به سمت سری سولز بروند و شیفته این سری نیز بشوند در حالی که قبلا فکر می کردند به سولز علاقه ای ندارند. ولی بلادبورن با شیوه مقداری ساده تر شده خودش، این بازیبازان را به درون فرمول جادویی خود کشید و آن ها را آلوده این فرمول کرد و دیگر این بازیبازان جادو شده در به در دنبال عنوانی شبیه بلادبورن می گشتند و به این شکل آلوده سولز نیز شدند تا یکی از بهترین اعتیادهای دوران بازیباز بودنشان کلید بخورد! داستان جذاب و مخوف و غمناک و البته روایتی عالی، شهر مخوف و بی نظیر و مرگبار یارنام، گیم پلی بی نهایت لذتبخش و چالش برانگیز که شدیدا شما را به خود وابسته می کند و شیفته آن می شوید، انواع و اقسام موارد مخفی و سلاح ها و لباس ها و ارتقاها و آیتم های جمع کردنی که شدیدا ارزش تکرار بازی را بالا می برند، صداگذاری و موسیقی های عالی، باس فایت هایی بی نظیر که البته وقتی اسم میازاکی را می آوریم خودش یعنی وجود باس فایت های بی نظیر. هر چه در این بازی هست بی نظیر است و باعث می شود تا بازیباز شدیدا عاشق این عنوان شود. تازه علاوه بر تمامی این موارد که مربوط به کمپین بازی هستند، بخش سیاهچال های بازی نیز وجود دارد که برای خودشان یک عامل جذابیت جدید محسوب می شوند و تجربه آنها و باس های جدیدی که در آن ها می بینیم و انجام آن ها با دوستان و دیگر بازیبازان، سبب می شود تا بلادبورن باز هم بیشتر و بیشتر ارزش پیدا کند.

در خصوص شباهت سری دارک سولز با بلادبورن، جالب اینجاست که با وجود این که بلادبورن کاملا حس و حال و ساختار مستحکم سری دارک سولز را به طرفداران انتقال می دهد، ولی از طرف دیگر کاملا هم مشخص است که میازاکی قصد داشته تا Bloodborne را تبدیل به برندی کاملا مجزا از سری سولز کند و اولین روشی که در راه رسیدن به چنین منظوری پیاده کرده است، طراحی Yharnam و همینطور طراحی دشمنان و باس های بازی است که شبیه به هیچ یک از عناوین سولز نیست و بسیار تاریک تر، زشت تر، کریه تر و مخوف تر هستند. زمانی که بستر وقوع دو بازی و داستان و پیشینه آن‌ها کاملا با هم متفاوت باشند، خیلی سخت است که بخواهیم آن‌ها را کاملا مانند هم فرض کنیم، حتی اگر المان‌های گیم‌ پلی بسیار مشابهی هم داشته باشند. Bloodborne با ارائه حس و حالی آشنا برای طرفداران سری سولز در یک قالب و بستر کاملا متفاوت به همراه چند المان گیم پلی کاملا جدید و متمایز از سری سولز، موفق شد تا پس از انتشار بازخوردهای بی نظیری را از سوی مراجع و منابع معتبر گیمینگ دنیا و همین طور بازیبازان دریافت نماید و هم طرفداران بازی های قبلی آقای میازاکی را راضی نگه دارد و هم کلی طرفدار جدید کسب کند که اتفاقا این طرفدارهای جدید بعدا به سراغ سولز هم رفتند زیرا کسی که آلوده این فرمول شود دیگر راه برگشتی ندارد! این عنوان فوق العاده زیبا، نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، به کسب امتیاز متای شگفت انگیز ۹۲/۱۰۰ نائل آمد تا به عنوان یکی از برترین بازی های انحصاری کنسول پلی استیشن ۴ و یکی از برترین عناوین تاریخ، نامش در دفتر بازی های رایانه ای جاودانه گردد.

این بازی به عنوان کاندید بازی سال هم انتخاب شد و فقط و فقط یک بازی بود که می توانست کاری کند بلادبورن بازی سال نشود و آن هم شاید برترین بازی کل تاریخ یعنی ویچر ۲ بود. دشمنان و موجوداتی نیز که در این بازی مشاهده می کنیم بسیار تاریک تر و شوم تر و مخوف تر از سری سولز هستند و به نوعی بازیباز می تواند بدبختی و تاریکی درون آن ها را کاملا لمس کند. همان طور که قبلا نیز اشاره کرده ام “وقتی در حال مبارزه با لودویگ در بسته الحاقی این بازی هستیم که یکی از دشوار ترین باس های تاریخ است، واقعا می توانیم حس کنیم که انگار خود لودویگ نیز که در آن پیکره هیولایی ناموزون و کریه قرار دارد، نمی خواهد آنجا باشد و وقتی چشم او را می بینیم انگار دارد خواهش می کند که او را بکشیم و هر چه زودتر از این بدبختی و سیاهی نجاتش دهیم.” اکنون بسیاری از ما طرفداران و دارندگان پلی استیشن ۴ در دنیا شدیدا منتظر معرفی نسخه دوم بلادبورن هستند و بدون شک وقتی این عنوان معرفی شود مانند بمبی منفجر خواهد شد. شهر Yharnam نیز یکی از مخوف‌ترین شهرها و محیط‌هایی است که تا به حال بازی‎ های رایانه ‎ای به خود دیده‌اند و همچنین یکی از برترین طراحی های تاریخ در زمینه خلق دنیای یک بازی است که واقعا و به دور از اغراق، کمتر شهر و دنیایی را با چنین طراحی یونیکی در دنیای بازی ها به یاد داریم. حتی با وجود بارها بازی کردن Bloodborne، به هیج وجه محیط بازی و این شهر برای ما خسته کننده نمی‌شود، چرا که هر بار که آن را تجربه می‌کنیم، باز هم نکته جدیدی برای ما به همراه دارد و زاویه‌ای دیگر از زشتی و سیاهی و تاریکی دنیای خود و البته زیبایی و کیفیت گیم پلی و طراحی خود را برای ما آشکار می‌کند تا هر چه بیشتر به سرنوشت آن بیاندیشیم.

طراحی و فضاسازی شهر Yharnam و ایجاد مبانبر های بی نظیر در آن و متصل کردن دنیای بازی به استادانه ترین شکل ممکن و به صورت کاملا هماهنگ، چیزی از خلق یک شاهکار کمتر نیست و Bloodborne را باید جزو Master Piece های این استودیو به حساب آورد. اتمسفر شهر Yharnam به دلیل نوع معماری خاص آن که برگرفته از لندن ویکتوریایی است بسیار تاریک تر و مخوف‌تر از اکثر مناطقی است که تاکنون در دیگر عناوین میازاکی مثل سری سولز مشاهده کرده‌ایم. فضای این شهر مرده به قدری حزن‌انگیز، تاریک، ناامید‌کننده و مرده است که Bloodborne را تبدیل به تاریک‌ترین عنوان میازاکی تاکنون کرده است. بلادبورن برای عاشقان سری سولز مثل یک هدیه الهی بود! بالاخره هیچ کس که بهتر از خود سازنده و خالق یک سری نمی تواند عنوانی با همان سبک و سیاق بسازد که دقیقا همان حال و هوا و زیرساخت را داشته باشد. تا به حال بارها و بارها از این عنوان و بازی های میازاکی نوشته ام اما نمی دانم چطور است که هرچقدر هم در مورد این بازی ها بنویسم و بخوانم باز هم کلی حرف در موردش دارم، مثل خود بازی های میازاکی که شاید وقتی برای پنجم یا ششم دارید آن ها را بازی می کنید تازه چیزهایی را بفهمید که مختان سوت بکشد و بگویید عجب مغز مریضی (از نبوغ) دارند این سازنده ها و طراحان لعنتی بازی. در نهایت باید گفت تقریبا تمامی بازیبازان و افراد حاضر در صنعت گیم با این موضوع موافقند که عنوان زیبای X یکی از برترین عناوین انحصاری کنسول PS4 و بدون شک یکی از برترین های تاریخ تا به امروز است و این شاهکار زیبا، در لیست ما موفق به کسب رتبه سوم شده است و اگر دوم بود نیز هیچ مشکلی وجود نداشت و باز هم کاملا شایسته بود. برای شخص من این بازی در رتبه دوم این لیست قرار دارد.

۲ – The Last of Us: Remastered

سازنده: Naughty Dog

ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Third Person Shooter ,Action Adventure و Survival Horror

تاریخ انتشار: ۲۰۱۴

امتیاز متا: ۹۵/۱۰۰

The Last of Us و GTA V عناوینی بودند که واقعا هر دو شایسته بازی سال ۲۰۱۳ بودند و واقعا نمی شد گفت که یکی خیلی از دیگری برتر است که البته در این میان هم سلیقه مطرح بود و هم این که هر کسی که پلی استیشن نداشت حتما نظرش جی تی ای ۵ بود و خب حق هم داشت زیرا وقتی آدم عنوانی را تجربه نکرده است که آن را بازی سال معرفی نمی کند. به هر حال این دو بازی رقابت نزدیکی برای بازی سال ۲۰۱۳ داشتند و هر دو بارها از طرف مجامع مختلف بازی سال شدند و کلی جایزه گرفتند. لااقل آدم می گوید خب ۲ بازی شایسته بودند و هر کدام بازی سال باشد حقش است، نه این که یک بازی آنلاین بی داستان باشند! The Last of Us در نسل هفتم بیش از ۲۰۰ بار توسط معتبرترین وبسایت های فعال در بازی های رایانه ای، جایزه برترین بازی سال را دریافت کرد و بلافاصله و پشت سر هم شروع به درو کردن نمرات ۱۰/۱۰ و جوایز مختلف و انتخاب شدن به عنوان بازی سال و … کرد و از همان ابتدا مشخص بود که The Last of Us شاید در کنار جی تی ای ۵ و رد دد ریدمپشن برترین بازی کل نسل هفتم است که با دیگر بازی ها فاصله دارند. وقتی به تعداد شاهکارهای نسل هفتم نگاه می کنیم، معنی این که می گوییم یک بازی شاید بهترین بازی نسل هفت است را بیشتر درک می کنیم و می فهمیم که چقدر The Last of Us بزرگ است. بگذریم… اینهایی که گفتم در مورد بازی اصلی لست او آس در نسل هفتم است اما در این مقاله صحبت ما از نسخه ریمستر و نسل هشتمی این بازی است. بعد از موفقیت شگفت انگیز و خارق العاده The Last Of Us در نسل هفتم، سازندگان تصمیم گرفتند نسخهٔ جدید و ریمستر شده از لحاظ گرافیکی این بازی به نام The Last Of Us Remastered که البته بسته الحاقی Left Behind را نیز در خود داشت، در نسل هشتم منتشر کنند که خوشبختانه این اتفاق نیز رخ داد.

بازی The Last of Us: Remastered که کار ساخت و توسعه آن را استودیو ناتی داگ برعهده داشت، عنوانی در سبک اکشن ماجرایی سوم شخص با المان هالی وحشت بقا محسوب می شود که در سال ۲۰۱۴، شرکت سرگرمی های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainement) آن را به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر نمود تا در دسترس علاقمندان و طرفداران پرتعدادش قرار بگیرد. The Last Of Us Remastered از لحاظ کیفیت ریمستر شدن و جلوه های گرافیکی فوق العاده عمل کرد و در واقع باید گفت عنوانی که زیباترین و چشم نوازترین گرافیک های فنی و هنری در نسل هفتم را داشت، باز هم بهبودهای بیشتری از لحاظ گرافیک به خود دید و در نسخه The Last Of Us Remastered که به نسل هشتم آمد، شاهد عنوانی باز هم زیباتر از قبل بودیم. این بازی در تک تک بخش های خود و حتی در توجه به ریزترین جزییات نیز یک شاهکار محض است و به حدی زیبا و چشم نواز است که حتی تماشای نسخه نسل هفتمی آن بر روی کنسول پلی استیشن ۳ هنوز که هنوز است از بسیاری بازی های جدید نسل هشتم هم لذت بخش تر و با کیفیت تر است، چه برسد به نسخه نسل هشتمی که بهبودهای بصری معرکه ای را به خود دید. The Last of Us: Remastered با ارائه یک ریمستر بی نظیر از یکی از برترین بازی های نسل هفتم و تبدیل آن به یکی از بهترین های نسل هشتم، موفق شد تا پس از انتشار بازخوردهای بی نظیری را از سوی مراجع و منابع معتبر گیمینگ دنیا و همینطور بازیبازان دریافت نماید. این عنوان فوق العاده زیبا، نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، به کسب امتیاز متای فراتر از شگفت انگیز ۹۵/۱۰۰ نائل آمد تا به عنوان یکی از برترین بازی های انحصاری کنسول پلی استیشن ۴ و یکی از برترین عناوین کل تاریخ، تا همیشه در یادها بماند.

در The Last Of Us Remastered ما کنترل جوئل را به دست می گیریم. وی در دوره ای که دنیا توسط یک بیماری قارچی از بین رفته و انسان ها تبدیل به قاتلینی وحشتناک یا بیمارانی زامبی مانند شده اند، طی اتفاقاتی با دختری نوجوان به نام الی همراه می شود که گویا کلید حل این بیماری مخوف است و نسبت به آن مقاوم می باشد. جریان و اتفاقاتی که در سفر این دو رقم می خورد و رابطه ای که بین آن ها ایجاد می شود، داستان بازی را شکل می دهد و یکی از احساسی ترین و زیباترین روایت های داستانی که تاکنون در بازی ها دیده ایم را به ما هدیه می دهد. با این که جوئل والی سال ها را از هم دور بوده اند و حتی هم را نمی شناخته اند اما وقتی که هم را می یابند و با هم همراه می شوند یکی از زیباترین و عمیق ترین و بی نظیرترین روابط شکل گرفته در تاریخ این صنعت را با هم برقرار می کنند که بر اساس یک دوستی مشترک و بسیار قدرتمند است، چیزی که در آن زمان و در آن دنیای دیوانه وار اصلا پیدا نمی شود و به همین خاطر بی نهایت ارزشمند و زیباست. در طول روند بازی آرام آرام به هم وابسته می شوند و لحظه به لحظه برای هم مهم تر می شوند. آن ها با هم دعوا می کنند، گریه می کنند، هوای هم را در بدترین شرایط دارند و حتی در زمانی که لبخندها بر لبان دنیا خشکیده است با هم شوخی می کنند و لبخند می زنند. اوج داستان بازی زمانی است که جوئل متوجه می شود که چقدر الی برای او عزیز است و برایش اهمیت دارد، آن قدر که تمام دنیا را به خاطر او بکشد و از پیش رو بردارد تنها برای این که الی سالم بماند و او را نیز مانند دخترش از دست ندهد. این یک رابطه شاهکار، بی نظیر، عمیق و قدرتمند در یک بازی شاهکار، بی نظیر و قدرتمند است و نوابغ ناتی داگ با این عنوان و با این داستان پردازی و شخصیت ها و روابط آن ها بار دیگر ما و طرفداران و علاقمندان پلی استیشن را غرق در شادی و لذتی کردند که نظیر آن برای هیچ کس دیگری ممکن نیست.

The Last of Us بارها و بارها به ما نشان داده که تنها یک بازی نیست. یک معنا و مفهوم است. یک ایده است. یک هنر ناب و خالص است که شما را عاشق و شیفته خود می کند و به خود می بالید که یک گیمر هستید و می توانید چنین اثر هنری را تجربه کنید. The Last Of Us Remastered نماد جلوه های بصریست، مفهوم ترکیب سرگرمی، درام، غم، ترس، مرگ و البته در راس آن ها عشق است. در نهایت باید گفت تردیدی نیست که شاهکار زیبای The Last of Us: Remastered یکی از برترین عناوین تاریخ تا به امروز است و این اثر هنری ناب، در لیست ما رتبه دوم را خود اختصاص داده است. اکنون قسمت دوم این شاهکار نیز در راه است و ما پلی استیشن داران دل توی دلمان نیست که چه زمانی بازی عرضه می شود و با نمایش های فراتر از شگفت انگیزی که تاکنون از این نسخه دیده ایم میدانیم که این عنوان در هر سالی که منتشر شود شاهد برترین بازی آن سال خواهیم بود، بدون توجه به هر بازی دیگری که در آن سال منتشر گردد.

۱ – God of War

سازنده: Ready at Dawn,ny, SIE Santa Monica Studio`

ناشر: Sony Interactive Entertainment, Sony Pictures

ژانر: Hack and Slash , Action-adventure

تاریخ انتشار: ۲۰۱۸

امتیاز متا: ۹۵/۱۰۰

این قسمت مقاله با گاد او وار آغاز شد و بعد از یک سفر ۱۰ شماره ای دوباره به خانه بازگشتیم. خانه علاقمندان پلی استیشن یعنی گاد او وار. یک کاندید بازی سال و یک خود خود خود بازی سال!! خدا را شکر که دوباره حق سونی و پلی استیشن را نخوردند و بازی سالGod of War شد. البته اگر امسال رد دد ۲ انتخاب می شد خیلی خیلی منطقی تر از سالی بود که حق آنچارتد ۴ را دادند به چی؟؟؟ همکاران میگن به اوورواچ!! God of War اصلا خود بازی سال و بازی سال ها و بازی نسل و از این حرفهاست. عنوان در حد و سطح ویچر۳ و برترین بازی تاریخ. مگر راحت است که یک بازی افسانه ای مثل رد دد ردمپشن ۲ کنارت باشد و بازی سال شوی؟ باید مرزهای خفن بودن را چند صد کیلومتر رد کرده باشی که بتوانی چنین کاری کنی! بگذارید کمی برگردیم به عقب و آن E3 بی نظیر سال ۲۰۱۶ و کنفرانس سونی. قبل از معرفی بازی جدید God of War همه می دانستیم که دیر یا زود باید شاهد معرفی عنوانی از این سری باشیم. زیرا که نام کریتوس از نسل ششم تا به امروز به نوعی با تمامی پلتفرم های پلی استیشن گره خورده است و دلیلی برای خرید این کنسول ها برای بسیاری از بازیبازان، سری God of War بوده است.

در واقع هرگز نمی شود پلتفرمی جدید از پلی استیشن را بدون نام این سری تصور کرد. این اتفاق سرانجام در سال ۲۰۱۶ رخ داد. همان طور که قبلا نیز خدمت شما عزیزان عرض کرده ام، به شخصه صحنه ای را که در تریلر معرفی عنوان God of War در نمایشگاه E3 2016 کریتوس با ظاهر جدیدش از درون تاریکی بیرون می آید و با پسرش صحبت می کند را تا به امروز شاید صد بار تماشا کرده باشم و هنوز هم زمانی که برای اولین بار چهره کریتوس نمایان می شود برای من فوق العاده هیجان انگیز و جذاب است و قلبم تند تند می تپد! هنگام معرفی بازی جدید God of War، شور و شوق سالن مراسم بیشتر از هر بازی دیگری بود و جوی بی نظیر را ایجاد کرده بود که همگی در آن سر از پا نمی شناختند، چه حاضران در مراسم و چه کسانی که مانند ما پای مانیتورهای خود مشغول تماشا بودند و بعد از آن به مانند دیوانه ها در حال داد و فریاد البته در دل خود بودیم، وگرنه خانواده بیدار شده و ما را عنایت شدید می فرمودند!! سونی اعلام کرد بازی God of War جدید بدون هیچ پسوند و شماره و پیشوندی در حال توسعه و ساخت است. بعد از معرفی حماسی God of War، شاهد نمایشی کامل و طولانی از آن در کنفرانس مطبوعاتی سونی در E3 2017 بودیم که تقریبا شامل تمامی مواردی بود که دوست داشتیم در مورد این بازی بدانیم و با یک تریلر ۵ دقیقه ای سراسر هیجان و جذابیت، بسیاری از المان های بازی برای طرفداران آشکار گردید. این نمایش زیبا علاوه بر تدوبن و کارگردانی فوق العاده، دارای موسیقی و صداگذاری بی نظیر و حماسی هم بود.

زمان گذشت و سرانجام بازی منتشر شد و خیلی زود تبدیل به یکی از شاهکارهای بی تکرار تاریخ شد. هرگز اشک های کوری بارلوگ افسانه ای را زمانی که اولین نمرات بازی که چند سالب رایش زحمت کشیده بود را دید، فراموش نمی کنم. بازی God of War که کار ساخت و توسعه آن را استودیو SIE Santa Monica برعهده داشت، عنوانی در سبک هک اند اسلش سوم شخص محسوب می شود که در سال ۲۰۱۸، شرکت سرگرمی های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainement) آن را به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر نمود تا ۷۰-۸۰ میلیون نفر را بهره مند کند و بقیه را هم به فکر بهره مند شدن بیاندازد. نخستین نکته قابل ذکر در مورد این بازی که از همان زمان معرفی مشهود بود و بعد هم با انتشار بازی کاملا به وضوح مشخص بود، تغییرات ساختاری است. به نظر می رسد که به دلیل همین تغییرات بزرگ بوده که سازندگان بازی نام آن را تنها God of War گذاشتند آن هم بدون هیچ پیشوند و شماره و پسوندی تا خبر از شروعی دوباره و یک ریبوت برای این سری بدهند و یک God of War و یک کریتوس جدید را ببینیم.

در حقیقت باید گفت سازندگان God of War از عنوان Ascension درس گرفتند، زیرا در حالی که یکی از برترین نسخه های این سری بود به خاطر عدم نوآوری و تغییر نسبت به نسخه سوم به آن انگ تکراری بودن زدند و به همین دلیل سازندگان می دانستند که اگر بخواهند عنوان جدید را هم به مانند قبل و با همان سبک و سیاق بسازند، باز هم بازخورد منفی خواهند گرفت، مخصوصا با توجه به این که یک نسل نیز تغییر کرده است و این بار ایجاد تغییرات در بازی از حیاتی هم حیاتی تر به نظر می رسید که با دیدن همان تریلر اول بازی جدید مشاهده کردیم که بله! بازی تغییر کرده است، آن هم تغییراتی بزرگ، اما جالب است که با این تغییرات هنوز روح و عظمت کریتوس و این سری کاملا در بازی وجود داشته و به چشم می آید. کریتوس با ظاهری جدید و داستانی جدید و متفاوت، سلاحی جدید، خانواده ای جدید و حتی سبک بازی تقریبا جدید، به نسل هشتم آمد تا باز هم ما را غرق در لذت و هیجان کند. در این شاهکار بی تکرار شاهد تمام چیزهایی که یک بازی برای تاریخ ساز بودن لازم دارد هستیم. از داستان گویی و روایت بی نظیر تا گرافیک فک بر انداز، گیم پلی شگفت انگیز، مبارزات خشن و مرگبار کریتوس با هیولاها و سلاخی کردن دشمنان، هیولاها و موجودات مخوف و متنوع، شخصیت های جدید، خدایان و موجودات اساطیری اسکاندیناوی، رابطه پدر و پسری که گاهی به چالش کشیده خواهد شد و همین طور نوعی درگیری درونی کریتوس برای ایجاد تعادل بین پدر بودن و یک استاد سخت گیر بودن، همه و همه مواردی هستند که در بازی نسل هشتمی God of War مشاهده کردیم.

God of War با ارائه تغییرات ساختاری عظیم و البته حیاتی برای سری، در کنار وفاداری کامل به ریشه های گاد او وار، موفق شد تا پس از انتشار بازخوردهای بی نظیری را از سوی مراجع و منابع معتبر گیمینگ دنیا و همینطور بازیبازان دریافت نماید. این شاهکار فوق العاده زیبا، نهایتا از مجموع نقد ها و نمرات خود، به کسب امتیاز متای فراتر از شگفت انگیز ۹۵/۱۰۰ نائل آمد تا به عنوان یکی از برترین بازی های انحصاری کنسول پلی استیشن ۴ و شاید برترین بازی نسل هشتم در کنار ویچر ۳، نامش تا همیشه جاودانه گردد. در نهایت باید گفت انتخاب رتبه اول این لیست کار سختی نبود و بدون شک عنوان زیبای God of War و کریتوس کبیر این شایستگی را دارند تا با قدرت بر تخت پادشاهی برترین عناوین پلی استیشن ۴ تکیه بزنند و رتبه نخست را به خود اختصاص دهند. بازی سال ۲۰۱۸، برترین هک اند اسلش تاریخ بازی های ویدئویی، یکی از چند بازی برتر تاریخ بازی های ویدئویی، یکی از ۲-۳ بازی برتر نسل هشتم و شاید برترین آنها تا امروز. همه اینها می شود ذره ای از شایستگی و کیفیت واقعی یک شاهکار افسانه ای و جاودانه به نام God of War. اصلا کریتوس سرنوشتش این است که خدا باشد. حالا یا خدای جنگ، یا خدای بازی ها و یا خدای لیست برترین بازی انحصاری پلی استیشن ۴ که امروز آن را در این جایگاه می بینیم.

منبع متن: gamefa