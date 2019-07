The Fate of Atlantis نام آخرین بسته‌ی الحاقی منتشر شده برای بازی Assassin’s Creed Odyssey بوده و امروز شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft) از تاریخ انتشار آخرین قسمت از این مجموعه بسته‌ی الحاقی، پرده‌برداری کرد. بازی Assassin’s Creed Odyssey به داشتن یک مجموعه‌ی بزرگ از بسته‌ی الحاقی افتخار می‌کند زیرا شرکت یوبی‌سافت همه چیز را با عرضه‌ی […]

The Fate of Atlantis نام آخرین بسته‌ی الحاقی منتشر شده برای بازی Assassin’s Creed Odyssey بوده و امروز شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft) از تاریخ انتشار آخرین قسمت از این مجموعه بسته‌ی الحاقی، پرده‌برداری کرد.

بازی Assassin’s Creed Odyssey به داشتن یک مجموعه‌ی بزرگ از بسته‌ی الحاقی افتخار می‌کند زیرا شرکت یوبی‌سافت همه چیز را با عرضه‌ی ۳ قسمت از بسته‌ی الحاقی Legacy of the First Blade شروع کرده و با دومین بسته‌ی الحاقی بزرگ این بازی، The Fate of Atlantis، ادامه داده است. آخرین قسمت از مجموعه بسته‌ی الحاقی The Fate of Atlantis قرار است این ماه عرضه شده و تاریخ انتشار آن در روز سه‌شنبه ۲۵ تیرماه (مصادف با ۱۶ جولای) برنامه‌ریزی شده است. شرکت یوبی‌سافت در این خصوص توضیح داد:

ما هیجان‌زده هستیم که اعلام کنیم، آخرین قسمت از جدیدترین مجموعه بسته‌ی الحاقی بازی Assassin’s Creed Odyssey، به نام The Judgement of Atlantis، قرار است در تاریخ ۱۶ جولای منتشر شود. نظر شما را به اولین تصویر از قلمروی پوسایدن (Poseidon)، خدای دریا، جلب می‌کنیم.

اگرچه تا حدودی اطمینان داریم که این بسته‌ی الحاقی از نظر کمیت و کیفیت مشابه با دیگر قسمت‌های منتشر شده است ولی جزئیات در مورد این بسته‌ی الحاقی بسیار کم‌یاب بوده و در حال حاضر تنها می‌توان به پیشینه‌ی شرکت یوبی‌سافت اعتماد کرد.

اولین قسمت از این مجموعه بسته‌ی الحاقی، بازی‌بازان را به سرزمین‌های الیسیوم (Elysium) راهی کرد تا با پرسفون (Persephone)، دختر زئوس (Zeus) و دمیتر (Demeter) مواجه شوند. سپس در قسمت دوم بازی‌بازان حساب خود را با هیدیس (Hades) در دنیای مردگان تسویه کرده و حالا نوبت به پوسایدن رسیده است و ما فرض می‌کنیم که می‌توانیم به طور کامل به اکتشاف در بسته‌ی الحاقی The Fate of Atlantis مشغول شویم.

بر اساس قسمت‌های گذشته طرفداران انتظار دارند، چندین مهارت قدرتمند و ویژه به بازی اضافه شود. همچنین در قسمت‌های گذشته با سربازان ایسو (Isu Soldiers) و کولاسی آهنی (Metal Kolossi) آشنا شدیم که انتظار می‌رود در این قسمت بیشتر به آن‌ها پرداخته شود.

در روزهای آینده اطلاعات بیشتری در مورد این بسته‌ی الحاقی منتشر خواهد شد؛ طرفداران امیدوار هستند که محیط و سرزمینی زیبا را در این قسمت شاهد باشند زیرا هر دو قسمت قبلی از این بسته‌ی الحاقی دارای مناطقی زیبا و متنوع بوده است.

The Judgement of Atlantis، سومین و آخرین قسمت از بسته‌ی الحاقی The Fate of Atlantis، قرار است در تاریخ ۱۶ جولای منتشر شود و بهترین زمان برای اقدام به تهیه‌ی Assassin’s Creed Odyssey بوده زیرا شرکت یوبی‌سافت در حال برگزاری تخفیف‌های تابستانی فروشگاه خود است.

بازی Assassin’s Creed Odyssey در حال حاضر برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه شده است. شما می‌توانید اخبار و اطلاعات این بازی را از این نشانی دنبال کنید.

منبع متن: gamefa