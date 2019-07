شخصیت Gilbert در بازی Fire Emblem: Three Houses معرفی شد

استودیوی کوئی تکمو (Koei Tecmo) در خبر امروز خود اطلاعات جدیدی از بازی Fire Emblem: Three Houses و شخصیتی به نام Gilbert را منتشر کرد که می‌تواند برای طرفداران آن جالب توجه باشد. جزئیات بیشتر به همراه تصاویری از آن را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید. همان‌طور که می‌دانید، دیگر چیزی تا عرضه‌ی نسخه‌ی جدیدی […]

همان‌طور که می‌دانید، دیگر چیزی تا عرضه‌ی نسخه‌ی جدیدی از سری بازی Fire Emblem نمانده است. به همین دلیل، این روزها اخبار، تصاویر و تریلرهای زیادی از این بازی به منظور آشنایی بازی‌بازان منتشر می‌شوند. کوئی تکمو در چند وقت اخیر به معرفی شخصیت‌هایی از این بازی نظیر Fren و Tomas پرداخته است. روز گذشته نیز تریلری از بخش House of The Black Eagles منتشر شد که می‌توانید از طریق این نشانی شاهد آن باشید. این بازی داستان کلیسایی را روایت می‌کند که توسط سه خانه‌ی عجیب احاطه شده است. اگر از دوست‌داران عناوین ماجراجویی هستید، Fire Emblem: Three Houses را هرگز از دست ندهید.

Gilbert نام شخصیت دیگری است که امروز توسط سازندگان معرفی شد. او شوالیه‌ای است که در کلیسای Seiros بسیار دیده می‌شود. Gilbert شخصیت عجیبی دارد و درک آن توسط اطرافیانش دشوار است. یکی از دلایل آن را می‌توان کم حرف بودن این کاراکتر دانست. از علاقه‌مندی‌های این شخصیت می‌توان به پخت و پز اشاره کرد. به نقل از سازندگان، اتفاقات جالبی در طول بازی برای او رخ می‌دهد که در روند داستان بی تاثیر نیست. در ادامه می‌توانید دو تصویر از این شخصیت را مشاهده کنید. بازی Fire Emblem: Three Houses در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۸ (۲۶ جولای ۲۰۱۹ میلادی) به صورت انحصاری برروی کنسول نینتندو سوییچ در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع متن: gamefa