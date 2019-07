توسعه‌دهندگان از ویزگی خشاب‌گذاری مجدد بازی Call Of Duty: Modern Warfare می‌گویند. برای جزئیات بیش‌تر با گیمفا همراه باشید. بازی‌بازان Call Of Duty که به خشاب‌گذاری معمولی سلاح‌های این سری عادت کرده‌اند باید بدانند که ابزار جدیدی برای استفاده در بازی Call Of Duty: Modern Warfare در اختیار خواهند داشت. در سری‌های قبل، برای خشاب‌گذاری […]

توسعه‌دهندگان از ویزگی خشاب‌گذاری مجدد بازی Call Of Duty: Modern Warfare می‌گویند. برای جزئیات بیش‌تر با گیمفا همراه باشید.

بازی‌بازان Call Of Duty که به خشاب‌گذاری معمولی سلاح‌های این سری عادت کرده‌اند باید بدانند که ابزار جدیدی برای استفاده در بازی Call Of Duty: Modern Warfare در اختیار خواهند داشت. در سری‌های قبل، برای خشاب‌گذاری مجدد حالت نشانه‌گیری از ذوی هدف برداشته می‌شد و تعویض خشاب صورت می‌گرفت، اینکار ریسک بزرگی بود چرا که؛ باعث بهم خوردن تمرکز و از دست دادن هدف می‌شد. حال شما می‌‌توانید در حالت نشانه‌گیری هم خشاب‌گذاری مجدد را انجام دهید. این ویژگی جدید نتیجه‌ی کار بسیار برروی انیمیشن‌های این بازی است، مخصوصا برای کسانی که با سلاح‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند تا بتوانند با آن‌ها ارتباط موثری برقرار کنند. آقای مارک گریگسبی (Mark Grigsby)، کارگردان انیمیشن بازی Call Of Duty: Modern Warfare در وبلاگ استودیوی اکتیویژن (Activision)، جزئیاتی از این ویژگی جدید می‌دهد و می‌گوید که این ویژگی که حاصل بهبود انیمیشن‌های بازی است به بازی‌بازان این امکان را می‌دهد که حین نشانه‌گیری متمرکز بر هدف خود باشند.

آقای گریگسبی راجه به این قابلیت می‌گوید:

یکی از ویژگی‌های جدیدی که ما امسال به سیستم نشانه‌گیری اضافه کردیم؛ قابلیت خشاب‌گذاری مجدد حین نشانه‌گیری است. در بازی‌های قبلی اگر نشانه ‌گرفته و شلیک می‌کردید در نهایت برای تعویض خشاب، مجبور به تماشای انیمیشن مخصوص به آن بودید و دوباره به سمت هدف نشانه گرفته و شلیک می‌کردید. حال اگر در این بازی خشاب‌گذاری مجدد انجام دهید، تمرکز شما برروی هدف از بین نمی‌رود و در حالت نشانه‌گیری باقی خواهید ماند.

این یک ویژگی جذاب است که مزایای آن بسیار واضح به نظر می‌رسد اما این برای بسیاری از بازی‌بازانی که به نوع متفاوتی از خشاب‌گذاری عادت کرده‌اند می‌تواند سخت باشد. با توجه به دقت این انیمیشن‌ و موقعیتی که شما در آن قرار دارید، گاهی اوقات باید تاکتیکی وجود داشته باشد که بتوان از گزینه‌های دیگری هم استفاده کرد و خشاب‌گذاری مجدد را همانگونه که تمایل دارید انجام بدهید. در کنار گیم‌پلی تاثیرگذار این بازی، این خشاب‌گذاری‌های مجدد در عین ساده بودن، تداعی‌گر احساسات خوبی هستند.

وی راجع به تغییرات ایجاد شده ادامه داد:

کالیبرها و کلاس‌های متفاوت این اسلحه‌ها، وزن‌های متفاوتی دارند. ما تمام این داده‌ها را جمع‌آوری کردیم. یک light machine gun در این بازی سخت و سفت‌تر از یک assault rifle است. ما برروی خشاب‌گذاری مجدد این بازی وقت بسیاری گذاشته‌ایم. نقطه‌ی اوج یک سلاح برای من، خشاب‌گذاری مجدد آن است؛ این باعث می‌شود بعد از کشتن پنج نوع دشمن متفاوتی که در یک مکان حضور دارند، احساس خوبی به شما دست بدهد. شما خشاب‌گذاری مجدد کرده و کار را به اتمام می‌رسانید. ما می‌خواستیم که این خصیصه را به کار ببریم و این را به سطح جدیدی انتقال دادیم که پشت آن یک انیمیشن نهفته است.

بازی Call of Duty: Modern Warfare در تاریخ جمعه ۳ آبان ماه سال جاری (۲۵ اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

