مقاومت میلیونی | نقدها و نمرات بازی They Are Billions

به تازگی نقدها و نمرات بازی They Are Billions منتشر شده‌اند که در ادامه به مرور آن‌ها می‌پردازیم. بازی They Are Billions برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتم عرضه می‌شود و تا به اینجا نیز توانسته است تا نمرات قابل قبولی را از منتقدین دریافت کند. این بازی یک عنوان استراتژیک است و شما […]

به تازگی نقدها و نمرات بازی They Are Billions منتشر شده‌اند که در ادامه به مرور آن‌ها می‌پردازیم.

بازی They Are Billions برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتم عرضه می‌شود و تا به اینجا نیز توانسته است تا نمرات قابل قبولی را از منتقدین دریافت کند. این بازی یک عنوان استراتژیک است و شما باید از قلمرو و شهر خود در برابر سیل عظیم موجودات مسموم شده محافظت کنید. بازی در دنیایی پساآخرالزمانی روایت می‌شود و به نظر می‌رسد که به خوبی توانسته است تا وظیفه‌ی خود را به عنوان یک بازی و سرگرمی، انجام دهد.

GameSpot: 8/10

بازی They Are Billions در بخش‌های مختلف، در بهترین حالت یک عنوان خوب است. این حس که شما تا نابودی تنها یک قدم فاصله دارید، فضای بازی را بسیار جالب کرده که برای این سبک غیر معمول است. این بخش که شما باید به حمله و دفاع پی در پی نیز بپردازید، جالب کار شده است و سرعت و روند جالبی به بازی می‌بخشد. برخلاف تمام کم و کاستی‌ها، این بازی یک هسته‌ی قدرتمند دارد که همین مورد آن را نجات داده است.

۷٫۸/۱۰ :The Games Machine

بازی بخش‌های مختلفی دارد: ساخت و ساز شهرتان بسیار جالب و جذاب از آب در آمده است، از طرفی دیگر کار با نیروهای نظامی و نبود استراتژی مناسب برای مبارزات، بازی را تکراری می‌کند. این نکته نیز قابل ذکر است که بازی کاملا برای بازی‌بازان سخت‌کوش و علاقه‌مند به عناوین سخت طراحی شده است.

۷٫۶/۱۰ :GameStar

بخش Survival بازی برای بازیکنان سخت‌کوش و البته با استقامت بالا می‌تواند یک بخش عالی و سرگرم‌کننده باشد.

۷٫۵/۱۰ :New Game Network

ساخت یک شهر و گسترش آن، در عین حال دفاع از آن در مقابل سیل عظیم موجودات عجیب و غریب، بسیار بازی را لذت‌بخش کرده است ولی بعضی تصمیمات مربوط به طراحی بازی درست نبوده‌اند. همچنین بخش داستانی طولانی و تک‌نفره‌ی بازی نیز بعد از مدتی تکراری می‌شود.

They are billions در حال حاضر برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است و نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ و اکس باکس وان این بازی در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸ (۱ جولای ۲۰۱۹) عرضه شد.

منبع متن: gamefa