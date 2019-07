بیشتر گیمرها با کلیپ‌های ویدئو گیمینگ Highlight Reel آشنا می‌باشند. ویدئو‌کلیپ‌هایی که چندین سال است به اشتراک گذاشته می‌شوند و بیش از 480 قسمت از آنها توسط وبسایت Kotaku منتشر و در دسترس قرار گرفته‌اند. این ویدئوها شامل لحظات خنده‌دار، باگ‌های عجیب و غریب، مهارت‌های شگفت‌انگیز بازیکنان و... می‌شوند. گیمرهای سراسر دنیا، اینگونه لحظات را هنگام بازی کردن ضبط کرده و برای وبسایت مذکور ارسال می‌کنند. شما نیز می‌توانید کلیپ های جالب خود را به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید بفرستید و شانستان رای برای ثبت ویدئوی خود در یکی از اپیزودها امتحان کنید. حال در پردیس‌گیم تصمیم گرفته‌ایم تا اپیزودهای جدید Highlight Reel را در طول هفته برای تماشا و دانلود قرار دهیم.

اپیزود 488: این قسمت با Sea of Thieves آغاز می‌شود، جایی که در حال‌ خواندن نوشته‌ای هستیم که آهسته آهسته، گلوله‌ای آتشین نزدیک شده و به ما برخورد می‌کند. در Halo 5 یکی از بازیکنان پس از پرشی، 3 تا از حریفان را همزمان از بین می‌برد. در Dark Souls و در میانه‌ی بالا رفتن از نردبان، پیاده می‌شویم که خب این کار خیلی عاقبت خوشی ندارد. یه حرکت تماشایی در کنترل یک جت برای عبور از مانعی باریک را در Ace Combat 7 می‌بینیم. در Black Ops 4 شخصیت Ruin قصد داشت تا حرکت ویژه‌اش را اجرا کند که خب اجازه ندادیم به زمین برسد. در Battlefield 5 با اسلحه‌ای غیرواقعی، یعنی با انگشتان دست! یکی از بازیکنان را راهی دیار باقی می‌کنیم. در MLB The Show 19 به صورت چرخشی از برخورد توپ به صورت تماشاچی‌ها جلوگیری می‌کنیم. در Far Cry 5 یکی از npcها به صورت عجیبی از سلاح‌های گرم بدش می‌آید تا جایی که... شاهد به گلوله بسته شدن یکی از دشمنان در My Friend pedro نیز می‌باشیم. در ادامه، پای ثابت جدید Highlight Reel یعنی Mordhau رو داریم، جایی که یک شلیک بی‌نطیر را می بینیم. در Apex Legends از سرعت بالا برای غیب شدن استفاده کرده و قهرمان آن راند می‌شویم. در دومین قسمت، 3 هدشات بی‌نطیر با اسنایپ را دیده و در آخر، با استفاده از دو پرتاب دقیق نارنجک، برنده‌ی آن راند می‌شویم. بریم پیش رفیق قدیمیمون Rainbow Six Siege که شاهد از بین رفتن یکی از اعضای تیم حریف هستیم، البته نه به صورت عادی. جایی دیگر در بازی، برای کشتن حریف، تعداد بسیاری گلوله حروم می‌شود و در آخرین قسمت هم شاهد یک باگ جالب چهره‌ی کارکتر می‌باشیم. اپیزود 488 با Read Dead Online به پایان می‌رسد. در ساخته‌ی راک‌استار، نه تنها زمین خیلی دیر لود می‌شود، بلکه یکی دیگر از بازیکنان، به جای انداختن اسیرش بر روی اسب، آن را بر روی سرش گذاشته است.

دانلود با کیفیت Full HD - دانلود با کیفیت HD - دانلود با کیفیت SD

تماشا به صورت تمام صفحه

شما می‌توانید Highlight Reel 487 را از این لینک تماشا کنید.

منبع متن: pardisgame