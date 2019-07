بسته الحاقی The Delicious Last Course بازی Cuphead تاخیر خورد

استودیوی MDHR به تازگی اعلام کرده است که بسته‌ی الحاقی The Delicious Last Course بازی Cuphead با تاخیر و در سال ۲۰۲۰ منتشر خواهد شد و دلایلی را برای تصمیم خود بیان کرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ادامه‌ی مطلب همراه شوید. عنوان Cuphead یکی از عجیب‌ترین بازی‌هایی است که در چند سال […]

استودیوی MDHR به تازگی اعلام کرده است که بسته‌ی الحاقی The Delicious Last Course بازی Cuphead با تاخیر و در سال ۲۰۲۰ منتشر خواهد شد و دلایلی را برای تصمیم خود بیان کرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ادامه‌ی مطلب همراه شوید.

عنوان Cuphead یکی از عجیب‌ترین بازی‌هایی است که در چند سال اخیر عرضه شد و توانست نظرات مثبت زیادی را جلب کند و طرفداران بسیاری را شیفته‌ی دنیای اسرارآمیز خود گرداند. حال استودیوی MDHR در گزارشی به شرح این موضوع پرداخت:

با این که ما در گذشته اعلام کرده بودیم که بسته الحاقی The Delicious Last Course در سال ۲۰۱۹ منتشر می‌شود، باید به اطلاع طرفداران برسانیم که این بسته‌ الحاقی با تاخیر و در سال ۲۰۲۰ عرضه می‌شود، زیرا ما می‌خواهیم که بازی‌بازان تجربه‌ای فراموش نشدنی و هیجان‌انگیزی از بسته الحاقی The Delicious Last Course داشته باشند و از غافل‌گیری‌هایی که ما برای آن‌ها در نظر گرفتیم لذت ببرند. کیفیت همیشه برای ما یک اصل مهم بوده است و زمانی که ما قصد انتشار عنوانی را داریم، این اصل را اساس کار خود قرار می‌دهیم.

همچنین این تصمیم به منظور کاهش فشار از روی تیم سازنده گرفته شد. به هر حال استودیوی MDHR از تصمیم خود حمایت می‌کند و باور دارد که نتیجه‌ی نهایی ارزش چنین اقدامی را دارد. تصمیم استودیوی MDHR ما را به یاد جمله‌ای از شیگرو میاموتو (Shigeru Miyamoto) میاندازد:

یک بازی که با تعمل و صبر ساخته شود در نهایت ارزشمند و قابل قبول است ولی اگر عجله‌ای رخ دهد، سازندگان به اهداف خود نمی‌رسند و تا ابد به عنوان یک بازی بد از آن یاد می‌شود.

سازندگان عنوان Cuphead بار دیگر به محتویات این بسته الحاقی اشاره کردند که شامل یک جزیره‌ی جدید، باس‌های متنوع، دشمنانی سرسخت، سلاح‌های گوناگون و شخصیت The lovely Ms. Chalice، که از قابلیت‌های منحصر به فردی برخوردار است، می‌شود.

بازی Cuphead هم‌اکنون برروی کنسول‌‌های اکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و پلتفرم‌ رایانه‌های شخصی در دسترس است.

منبع متن: gamefa