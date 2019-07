در کنفرانس شرکت Microsoft در E3 2018 از بسته‌ی گسترش دهنده‌ی بازی تحسین شده‌ی Cuphead با نام The Delicious Last Course رونمایی شد و اعلام شد که در تاریخی از سال 2019 شاهد انتشار آن خواهیم بود، اما به تازگی اعلام شده که عرضه‌ی این محتوای اضافه تاخیر خورده است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، استودیوی MDHR به تازگی یک تیزر تریلر کوتاه از بسته‌ی گسترش دهنده‌ی The Delicious Last Course بازی Cuphead منتشر کرده است که قسمتی از گیم پلی آن را همراه با باس فایت‌هایش نشان می‌دهد. همچنین در آن می‌توانیم شخصیت جدید بازی یعنی Ms. Chalice را مشاهده کنیم که قرار است در این DLC به عنوان یک کارکتر قابل بازی، شخصیت‌های Cuphead و Mugman را در ماجراجویی‌هایشان همراهی کند. همچنین در آخر شاهد اعلام تاخیر انتشار این محتوای اضافه تا سال 2020 هستیم.

استودیوی MDHR در رابطه با این تاخیر نوشت:

"در حالی که ما ابتدا اعلام کردیم که بسته‌ی گسترش دهنده‌ی The Delicious Last Course در سال 2019 منتشر می‌شود، اولویت اصلی ما این بود که اطمینان حاصل کنیم که این ماجراجویی جدید در سطحی از کیفیت که می‌خواهیم، قرار داشته باشد. ما می‌خواهیم تا ماجراجویی بعدی‌ای که در جهان Cuphead اتفاق می‌افتد، به اندازه‌ی کافی بازیکنان را شگفت زده کند و برای آن‌ها لذت بخش باشد. علاوه بر این، توسعه‌ی بازی اصلی به ما چیزهای مفیدی را درباره‌ی ساخت چیزها به روش سالم و پایدار، یاد داد. ما عرضه‌ی The Delicious Last Course را به سال 2020 موکول کردیم. این تصمیم آسانی نبود، اما ما مطمئن هستیم که این کار می‌تواند باعث شود تا در نهایت ما یک تجربه‌ی با کیفیت بالاتر و شیرین‌تر را ارائه بدهیم."

همچنین شما در زیر می‌توانید تریلر جدید این بسته‌ی گسترش دهنده را مشاهده کنید:

بازی Cuphead هم اکنون برای پلتفرم‌های PC ،Xbox One و Nintendo Switch در دسترس است. نظر شما در رابطه با The Delicious Last Course چیست؟ چقدر برای تجربه‌ی آن هیجان زده هستید؟

