همانطور که می‌دانید، بازی Red Dead Redemption 2 از لحاظ هنری و تجاری، موفقیت‌هایی زیادی را نصیب استودیوی Rockstar و ناشر آن Take Two کرده است. در حالی که بازی هم‌اکنون بر روی پلتفرم‌های PS4 و Xbox One در دسترس می‌باشد، اما حدس و گمان‌های زیادی نیز مبنی بر عرضه‌ی این عنوان وسترنی برای PC وجود دارند.

حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، کاربری با نام JakoMako51 طی پستی بر روی توئیتر، اعلام کرده که متوجه شده است در کد منبع برنامه‌ی Social Club به نسخه‌ی PC بازی Red Dead Redemption 2 اشاره شده است. Social Club پلتفرمی است که ویژگی‌های اجتماعی عناوین Rockstar مانند GTA Online و Red Dead Online را به یکدیگر مرتبط می‌کند.





لازم به ذکر است که هنوز هیچ چیزی توسط Rockstar Games به صورت رسمی تایید نشده و به این موضوع نیز باید با کمی بدبینی نگاه کنیم. البته، طی مدت اخیر شواهد زیادی به اشتراک گذاشته شده‌اند که نشان می‌دهند همانند GTA V، بازی Red Dead Redemption 2 نیز بالاخره برای PC منتشر شده و دارندگان این پلتفرم قادر خواهند بود تا ماجراجویی‌های ارتور مورگان و گروه داچ وندرلیند را تجربه کنند. دیدگاه شما در این رابطه چیست؟ در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame