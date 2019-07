تقریبا یک ماه از عرضه‌ی بازی Bloodstained: Ritual of the Night می‌گذرد و به نظر می‌رسد که این عنوان دارای مشکلات بسیاری است. به همین دلیل، سازندگان قصد دارند به‌روزرسانی جدیدی را برای بازی منتشر کنند تا باگ‌ها و سایر مشکلات آن رفع شوند. تاریخ دقیق انتشار این به‌روزرسانی نیز مشخص شده است که در […]

تقریبا یک ماه از عرضه‌ی بازی Bloodstained: Ritual of the Night می‌گذرد و به نظر می‌رسد که این عنوان دارای مشکلات بسیاری است. به همین دلیل، سازندگان قصد دارند به‌روزرسانی جدیدی را برای بازی منتشر کنند تا باگ‌ها و سایر مشکلات آن رفع شوند. تاریخ دقیق انتشار این به‌روزرسانی نیز مشخص شده است که در ادامه می‌توانید شاهد اطلاعات بیشتری در این خصوص باشید.

Bloodstained: Ritual of the Night از سری عناوین جذاب و مبارزه‌ای است که حدود ۴ سال پیش توسط سازندگان معرفی شد. به دلیل مشکلاتی که در روند ساخت بازی پیش آمد، عرضه‌ی آن با تاخیری طولانی همراه شد. هم‌اکنون این بازی برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ در دسترس قرار دارد. بازی مذکور پس از انتشار سر و صدای زیادی به پا کرد و عده‌ی زیادی با آن سرگرم شدند. اگر شما هم از دوست‌داران عناوین به این سبک هستید، Bloodstained: Ritual of the Night را هرگز از دست ندهید.

از زمان انتشار بازی تاکنون، بازی‌بازان مشکلات زیادی از آن را گزارش دادند. گاهی این ایراد‌ها تا حدی آزار دهنده است که شما نمی‌توانید بازی را ادامه دهید و باید آن را از اول آغاز کنید. جالب است بدانید که اکثر مشکلات و باگ‌های گفته شده مربوط به نسخه‌ی نینتندو سوییچ این بازی است. حتی بازی‌بازان در مواردی خاص شاهد قطع صدا در طول بازی هستند. استودیوی ۵۰۵ گیمز در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۸ (۱۵ جولای ۲۰۱۹ میلادی) اقدام به انتشار یک به‌روزرسانی به منظور رفع باگ‌ها خواهد کرد. از خصوصیات دیگر این به‌روزرسانی می‌توان به تغییرات گسترده در نقشه و آیتم‌های بازی نیز اشاره کرد.

