ویدئو گیمفا: مرگ، مرگ تا پیروزی | بررسی ویدئویی Dark Souls II: Scholar of the First Sin

عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی دوستان عزیزم و مخاطبین بزرگوار و فهیم وبسایت بزرگ گیمفا. امیدوار هستم که در خوبی و خوشی و سلامتی کامل به سر ببرید و از اتفاقاتی که در زندگیتان می افتد راضی و خشنود باشید. نوبت به یک ویدئوی نقد و بررسی دیگر رسیده که قصد داریم ساخت این ویدئوها را با کیفیت هر چه بهتر نسبت به گذشته ادامه دهیم و با استفاده از نظرات شما هر روز کار را باکیفیت تر کنیم تا نزدیک به سطحی که شایسته شماست شویم. همان طور که می دانید از حدود ۳ سال قبل با تلاش و کوشش زیاد و با حمایت ها راهنمایی های شما موفق شدیم تا بخش نقد و بررسی ویدئویی گیمفا را راه اندازی کنیم که به صورت مرتب و منظم برای شما تقریبا هر هفته منتشر شود و کاربران عزیزمان از آیتم های ویدئویی نیز لذت ببرند. بدون هیچ شکی حق کاربران عزیز ما است که به مانند وب سایتهای بزرگ دنیا مطالب ویدئویی اعم از نقد و بررسی و ۱۰ برتر و … را در اختیار داشته باشند و از تماشای آن لذت ببرند. قطعا این روند را به صورت مستمر و مداوم ادامه می دهیم تا شما عزیزان شاهد ویدئوهایی کامل و با کیفیت بالا به شکل حداقل یک عدد در هفته باشید و این گونه، تنوع مطالب وبسایت گیمفا نیز تکمیل گردد. همچنین قصد داریم تا بازی های بزرگ را هم به صورت نقد متنی در سایت قرار دهیم و هم به صورت نقد ویدئویی آنها را برای شما بررسی نماییم تا بیشتر به بازی های مورد علاقه و محبوب شما پرداخته شود و تنوع بیشتری را در انتخاب مطلب برای شما رقم بزنیم. اتفاقا بازی امروز نیز از عناوینی است که قبلا نقد متنی آن را تقدیم شما کرده ایم و حالا با بررسی ویدئویی این شاهکار خاطره انگیز و جذاب که هم در نسل هفتم و هم در نسل هشتم موجود است، در خدمت شما هستیم. شما می توانید در این قسمت تمامی ویدئوهای نقد و بررسی و ۱۰ برتر و … که تاکنون تقدیم شما کرده ایم مشاهده نمایید.

ویدئویی که امروز برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم، بررسی یکی از عناوین شاهکارهای اکشن نقش آفرینی تاریخ بازی هاست که Dark Souls II: Scholar of the First Sin نام دارد و مطمئن هستم که بسیاری از شما آن را در نسل هفتم یا هشتم تجربه کرده اید. البته صحبت امروز ما در خصوص نسخه ریمستر شده نسل هشتمی این بازی است و بررسی کرده ایم که ایا این بازی برای کسانی که در نسل هفتم آن را تجربه کرده اند هم ارزش خرید دوباره را دارد یا خیر و اگر ارزش دارد به چه دلیل؟ البته نام این بازی آن قدر بزرگ است که از همین الان پاسخ این سوال را می دانید و مطمئنم که می دانید حتی اگر در نسل هفتم بارها آن را بازی کرده باشید باز هم در نسل هشتم اگر به سراغ نسخه ریمستر شده آن بروید کلی لذت خواهید برد و همان بازی کردن بر روی ۶۰ فریم خودش دلیل کافی برای خرید دوباره است. Dark Souls II: Scholar of the First Sin یک عنوان اکشن نقش آفرینی بسیار جذاب که در نسل هفتم توسط باندای نامکو ساخته و برای کنسول های پلی استیشن ۳ و ایکس باکس ۳۶۰ و رایانه های شخصی منتشر گردید و توانست موفقیت بسیار زیادی را کسب کند و سس در نسل هشتم نسخه ارتقا یافته آن برای پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان نیز عرضه گردید. امروز شاهد بررسی ویدئویی از این شاهکار هیجان انگیز، هاردکور و جاودانه خواهید بود. داستان و روایتی مرموز و خاص، شخصیت های عجیب و غریب با رفتارهای غیر قابل پیش بینی، طراحی هنری شاهکار، گیم پلی بسیار عمیق و چالش برانگیز و باکلاس و همینطور صداگذاری و موسیقی زیبا همه و همه از دلایلی هستند که سبب شده اند تا بازی Dark Souls II: Scholar of the First Sin عنوانی جاودانه در تاریخ بازی ها باشد.

اگر هم به احتمال خیلی ضعیف این بازی را نمی شناسید یا در نسل هفتم آن را تجربه نکرده اید و می خواهید بدانید که آیا به درد شما می خورد یا خیر، فقط کافیست این ویدئو رو تماشا فرمایید تا بتوانید به راحتی تصمیم بگیرید. سعی کرده ایم در این ویدئو به صورت مفید و مختصر و با ارائه تصاویری جذاب از بازی، شما را با Dark Souls II: Scholar of the First Sin در نسل هشتم آشناتر کنیم و با دیدن ویدئو، تمام مواردی که می خواهید از این بازی دستگیرتان شود. قطعا در مسیری که هستیم اشکالات و ایراداتی وجود دارد که خود ما نیز از آن آگاه هستیم و در صدد هستیم تا در هر ویدئوی جدید آن ها را رفع کنیم و هر بار یک ویدئوی کامل تر را برای شما عزیزان قرار دهیم. به امید این که بتوانیم این روند را در آینده و با کیفیت بالا و به صورت مداوم ادامه دهیم، زیرا که همان طور که همیشه عرض کرده ام، لیاقت کاربران گیمفا فقط و فقط بهترین هاست و معرفت را نمی شود با چیزی جبران کرد. پس همه تلاش خود را می کنیم تا لااقل شاید شما عزیزان از ما راضی باشید و از مطالب گیمفا لذت ببرید. بیشتر از این صحبت نمی کنم و توجه شما را در ادامه به نقد و بررسی ویدئویی و اختصاصی گیمفا از بازی Dark Souls II: Scholar of the First Sin جلب می کنم. منتظر نظرات و پیشنهادات شما خوبان هستیم.

دانلود با کیفیت ۴۸۰ / دانلود با کیفیت ۷۲۰

منبع متن: gamefa