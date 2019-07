بدون شک، The Last of Us: Part 2 موردانتظارترین بازی انحصاری PS4 می‌باشد که هنوز هیچگونه تاریخ عرضه‌ای دریافت نکرده و از انتشار آخرین تریلر آن، 13 ماه می‌گذرد. حال شایعه‌ای منتشر شده است که نشان می‌دهد جدیدترین ساخته‌ی ناتی داگ در ماه فبریه 2020(بهمن-اسفند 1398) در دسترس قرار می‌گیرد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Wccftech، منبع این شایعه، آنالیزگر مشهور صنعت گیم یعنی ZhugeEX می‌باشد که همچنین ادعا می‌کند The Last of Us: Part 2 در 4 نسخه‌ی استاندارد، ویژه(Special)، کالکتور(Collector) و الی(Ellie) منتشر می‌شود.

اما چه چیزی این شایعه را متمایز و معتبرتر از شایعات گذشته می‌کند؟ ZhugeEX همان منبعی است که تاریخ عرضه‌ی Death Stranding را قبل از رونمایی توسط Sony به درستی پیش‌بینی کرده بود. درست است که به این موضوع نیز باید با بدبینی نگاه کنیم، اما خبرنگار مشهور وبسایت Kotaku یعنی "جیسن شرایر" نیز گفته بود که The Last of Us: Part 2 در نیمه‌ی اول سال 2020 منتشر می‌شود. اگر این تاریخ واقعی باشد، نیمه‌ی اول سال 2020 با انتشار بازی‌هایی نظیر Final Fanrasy Vii Remake و Cyberpunk 2077 نیز بسیار طوفانی خواهد بود. البته، عرضه‌ی The Last of Us: Part 2 در ماه فبریه کمی غیرعادی است، زیرا بازی‌های ناتی داگ در ماه‌هایی مثل ژوئن، مه، اکتبر یا نوامبر عرضه می‌شوند. هر چند که Sony با انتشار Horizon: Zero Dawn در ماه فبریه موفقیت‌های تجاری و هنری بسیاری را به دست آورد و ممکن است این کار را با The Last of Us: Part 2 نیز تکرار کند.

منبع متن: pardisgame