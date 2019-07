بازی The Last of Us Part 2 را بدون شک می‌توان مورد انتظارترین بازی کنسول پلی‌استیشن ۴ به شمار آورد. هنوز تاریخ انتشار این بازی مشخص نیست اما همچنان شایعات بسیاری در مورد آن به گوش می‌رسد. بر اساس جدیدترین شایعات منتشر شده، بازی The Last of Us Part 2 در ماه فوریه‌ی ۲۰۲۰ و […]

بازی The Last of Us Part II را بدون شک می‌توان مورد انتظارترین بازی کنسول پلی‌استیشن ۴ به شمار آورد. هنوز تاریخ انتشار این بازی مشخص نیست اما همچنان شایعات بسیاری در مورد آن به گوش می‌رسد. بر اساس جدیدترین شایعات منتشر شده، بازی The Last of Us Part II در ماه فوریه‌ی ۲۰۲۰ و در قالب چهار نسخه‌ی متفاوت عرضه خواهد شد. برای جزئیات بیشتر با گیمفا همراه باشید.

به تازگی یکی از مدیران انجمن Resetera با نام ZhugeEX که یکی از تحلیل‌گران مشهور صنعت بازی‌های ویدئویی و وب‌سایت Niko Partners نیز هست، ادعا می‌کند که بازی The Last of Us Part II در ماه فوریه‌ی سال ۲۰۲۰ عرضه می‌شود. به گفته‌ی کاربر مورد نظر بازی The Last of Us Part II در قالب چهار نسخه‌ی استاندارد، اسپشیال، کالکتور و نسخه‌ی Ellie Edition عرضه خواهد شد.

ZhugeEX همان شخصی است که پیش‌تر تاریخ انتشار بازی Death Stranding را فاش کرد. بنابراین شاید این بار نیز اطلاعات فاش شده توسط وی تایید شوند.

اگرچه همچنان این خبر را باید به عنوان یک شایعه در نظر گرفت اما همان طور که می‌دانید در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۰ بازی‌های مختلفی نظیر Final Fantasy VII Remake ،Watch Dogs: Legion ،Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ،Dying Light 2, Wasteland 3 ،Cyberpunk 2077 و Marvel’s Avengers عرضه خواهند شد. بنابراین اگر این موضوع حقیقت داشته باشد و بازی‌ The Last of Us Part II در این بازه‌ی زمانی عرضه شود، نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۰ برای بازی‌بازان بسیار رویایی خواهد بود.

ذکر این نکته نیز ضروری است اگرچه تاریخ انتشار یاد شده برای بازی‌های استودیوی ناتی داگ غیر معمول به نظر می‌رسد و این استودیو معمولاً بازی‌های خود را در ماه نوامبر، اکتبر و می یا ژوئن عرضه می‌کند اما در هر صورت بازی The Last of Us Part II صرف نظر از اینکه در چه ماهی عرضه شود، قطعاً فروش بسیار فوق العاده‌ای را تجربه‌ خواهد کرد؛ به خصوص اینکه سونی قبلا با انتشار یکی از بازی‌های انحصاری خود در ماه فوریه یعنی Horizon: Zero Dawn به نتایج بسیار خوبی دست یافت.

نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟ آیا تاریخ انتشار یاد شده زمان مناسبی برای عرضه‌ی بازی The Last of Us Part II خواهد بود؟ نظرات خود در این رابطه را با ما حتما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa