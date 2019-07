یک وب‌سایت خرده فروشی کشور جمهوری چک به تازگی نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی The Witcher 3 را در میان محصولات خود لیست کرده و عجیب‌تر این که تاریخ انتشار آن را نیز مشخص کرده است. برای جزئیات بیشتر با گیمفا همراه باشید. همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بر اساس اطلاعات منتشر شده […]

یک وب‌سایت خرده فروشی کشور جمهوری چک به تازگی نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی The Witcher 3 را در میان محصولات خود لیست کرده و عجیب‌تر این که تاریخ انتشار آن را نیز مشخص کرده است. برای جزئیات بیشتر با گیمفا همراه باشید.

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط یک خرده فروشی کشور جمهوری چک، بازی The Witcher 3 در تاریخ سه‌شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹) برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد. اگر این موضوع حقیقت داشته باشد، ماه سپتامبر، ماه بسیار شلوغی برای بازی‌بازان کنسول نینتندو سوییچ خواهد بود زیرا در این ماه بازی‌های بزرگ دیگری نظیر The Legend of Zelda: Link’s Awakening Remake ،Daemon X Machina ،Dragon Quest XI، Spyro Reignited Trilogy و FIFA20 برای این کنسول عرضه می‌شوند.

در هر صورت به مانند سایر خرده‌فروشی‌ها، ممکن است تاریخ انتشار اعلام شده تنها به صورت Placeholder (تاریخ انتشار ضمنی بازی) باشد. زیرا تا به امروز استودیوی سی‌دی پراجکت و یا شرکت نینتندو تاریخ انتشار بازی The Witcher 3 برروی کنسول نینتندو سوییچ را مشخص نکرده‌اند.

بازی The Witcher 3 هم‌اکنون برای پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است. شما می‌توانید نقد و بررسی ویدئویی این بازی تحت عنوان ویدئو گیمفا: باشکوه ترین خداحافظی تاریخ | بررسی ویدئویی The Witcher 3: Wild Hunt را از وب‌سایت گیمفا مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa