یکی از بازی‌هایی که بسیاری از کاربران و بازی‌بازان بی‌صبرانه منتظر تجربه‌ی آن هستند، عنوان Gears 5 شناخته می‌شود که اخیرا استودیوی بازی‌سازی کوالیشن (Coalition)، زمانی که طرفداران می‌توانند برای اولین بار به تست و تجربه‌ی Gears 5 بپردازند و از نسخه‌ی آزمایشی آن لذت ببرند را مشخص کرده است.

Gears 5 به طور رسمی در طی رویداد E3 2018 رونمایی شد. این بازی قرار است تا به صورت هم‌زمان برای کنسول اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه شود. همان‌طور که در جریان هستید، همانند نسخه‌های پیشین، Gears 5 دارای یک بخش کمپین داستانی است که می‌توانید آن را به تنهایی و یا با کمک یک بازی‌باز دیگر تجربه کنید. در همین راستا، استودیوی سازنده این عنوان، به تازگی تاریخ در دسترس قرار گرفتن نسخه‌ی آزمایشی Gears 5 را مشخص کرده است و شور و هیجانی بی‌نظیر را در دل بازی‌بازان و کاربران ایجاد کرده است.

طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، در چند هفته‌ی آینده در تاریخ ۲۸ تیر ماه سال ۱۳۹۸ مصادف با ۱۹ جولای ۲۰۱۹ میلادی، اولین نسخه‌ی آزمایشی بازی Gears 5 برای تست و یافتن ایرادات آن در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. این فاز که تحت عنوان Tech Test شناخته می‌شود به استودیوی کوالیشن اجازه می‌دهد تا قبل از عرضه‌ی رسمی بازی Gears 5، باگ‌ها و مشکلات احتمالی آن را برطرف کند و یک نسخه‌ی بی‌نظیر و بی‌نقص را منتشر کند. طبق گفته‌های استودیوی سازنده، سه حالت Arcade ،Escalation و King of the Hill در نسخه‌ی آزمایشی وجود دارند که بازی‌بازان می‌توانند این سه حالت را در دو نقشه‌ی بازی Gears 5 تجربه کنند.

لازم به ذکر است که دو ویژگی جدید که تحت عناوینی مانند Bootcamp و Tour of Duty شناخته می‌شوند نیز در نسخه‌ی آزمایشی وجود خواهند داشت که جذابیت بازی را افزایش می‌دهند. Tour of Duty به بازی‌بازان اجازه می‌دهد تا در چالش‌های روزانه و مدال‌های فصلی شرکت کنند. به گفته‌ی توسعه دهندگان، Tour of Duty شامل فصل‌های متفاوتی است که هرکدام محتویات و چالش‌های جدیدی را ارائه می‌دهند. همان‌طور که گفته شد اولین فاز آزمایشی در تاریخ ۲۸ تیر ماه سال ۱۳۹۸ آغاز و تا تاریخ ۳۰ تیر ماه سال ۱۳۹۸ مصادف با ۲۱ جولای ۲۰۱۹ میلادی در دسترس قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که فاز دوم این نسخه‌ی آزمایشی از تاریخ جمعه ۴ مرداد ماه ۱۳۹۸ (۲۶ جولای ۲۰۱۹) تا دوشنبه ۷ مرداد ماه سال ۱۳۹۸ (۲۹ جولای ۲۰۱۹) در اختیار کاربران و بازی‌بازان قرار می‌گیرد. طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، حجم این نسخه‌ی آزمایشی حدودا ۱۵ گیگابایت خواهد بود که برروی هر دو پلتفرم اکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار می‌گیرد.

بازی Gears 5 در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۸ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa