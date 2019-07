با این‌که ظاهراً هنوز زمان زیادی تا انتشار دنباله‌ی The Legend of Zelda: Breath of the Wild باقی مانده است، اما بدون شک این عنوان از همین حالا در لیست مورد انتظارترین بازی‌های آینده قرار دارد. با این‌‌که بعید است به این زودی شاهد اخبار جدیدی از این عنوان باشیم، ولی حالا می‌دانیم که نینتندو […]

با این‌که ظاهراً هنوز زمان زیادی تا انتشار دنباله‌ی The Legend of Zelda: Breath of the Wild باقی مانده است، اما بدون شک این عنوان از همین حالا در لیست مورد انتظارترین بازی‌های آینده قرار دارد. با این‌‌که بعید است به این زودی شاهد اخبار جدیدی از این عنوان باشیم، ولی حالا می‌دانیم که نینتندو به دنبال طراح برای ساخت این بازی است.

با توجه به صفحه‌ی رسمی آگهی استخدام نینتندو، واضح است که این شرکت قصد دارد دو توسعه‌ دهنده‌ی قراردادی را برای کار برروی دنباله‌ی Breath of the Wild استخدام کند. اولین شغل مختص یک طراح ۳DCG است که در واقع باید برروی زمین بازی (توپوگرافی) و سیاه چال‌ها کار کند. شغل دیگر نیز برای یک طراح مرحله در نظر گرفته شده است که مسئولیت برنامه ریزی و پیاده سازی رویداد‌های بازی، سیاه چال‌ها و… بر عهده خواهد داشت. همچنین باید اعلام کنیم که افراد منتخب در دفتر اصلی شرکت نینتندو که در شهر کیوتو واقع شده است، مشغول به کار خواهند شد.

با این‌که آگهی مذکور اطلاعات خیلی مهمی را فاش نمی‌کند، اما شاید جالب باشد بدانید که طراحان ۳DCG تنها تا تاریخ دوشنبه ۸ مهر ماه ۱۳۹۸ (۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی) زمان دارند تا برای کسب این سمت اقدام کنند. پس با توجه به اطلاعات درج شده در آگهی، اگر تصور می‌کردید که این بازی قرار است در طی سال جاری منتشر شود، باید اعلام کنیم که چنین اتفاقی رخ نخواهد. اگر بخواهیم واقع بینانه این موضوع را بررسی کنیم، دنباله‌ی مورد انتظار Breath of The Wild احتمالاً برای عرضه در اواخر سال ۲۰۲۰ یا اوایل ۲۰۲۱ برنامه ریزی شده است.

دنباله‌ی The Legend of Zelda: Breath of The Wild در تاریخی نامشخص به صورت انحصاری برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد.

