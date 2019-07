خالق سری No More Heroes و کارگردان بازی سوم از این سری، گویچی سودا(Suda51)، قبلاََ در مورد اهداف بلندپروازانه خود در رابطه با عنوان بعدی از این سری صحبت کرده بود و حالا دوباره این موضوع را با Polygon مطرح کرده و به نظر می‌رسد سودا تمام تلاش خود را می‌کند تا اثری فوق‌العاده را به طرفداران ارائه دهد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GamingBolt، سودا در مصاحبه‌ای با Polygon اعلام کرد، با توجه به تجربه‌ای که از Travis Strikes Again: No More Heroes داشته و مواردی که در مراحل ساخت این بازی متوجه شده، او در نظر دارد بازی‌ای بسازد که فکر می‌کند طرفداران از آن لذت خواهند برد و نمی‌خواهد فقط از جهت فروش و اضافه کردن المان‌های جذاب اما مخالف اصول سری به موضوع نگاه کند.

سودا در این مورد گفت:

"چیزی که واقعا در مورد TSA متوجه شدم این است که گوش دادن به طرفداران اهمیت ویژه‌ای دارد. تنها نباید به بحث فروش نگاه کنی بلکه باید تمام تمرکز خود را بر روی ساخت بازی‌ای بگذاری که بازیکنان از آن لذت ببرند."

Suda51 در ادامه توضیح داد که در مورد No More Heroes 3 فقط نمی‌خواهد به خواسته طرفداران گوش دهد بلکه در نظر دارد فراتر از انتظارات آن‌ها ظاهر شود و تجربه‌ای را ارائه دهد نه انتظارش را داشتیم و نه فکرش را می‌کردیم.

مترجم موضوع را به این شکل بازتر کرد:

"واضح است که او(سودا) دید خاص خود را در مورد شکل و شمایل آینده بازی دارد، چیزی که او واقعا می‌خواهد بسازد نه تنها برآورده کردن خواسته طرفداران است بلکه او در نظر دارد فراتر از این‌ها ظاهر شود. از طرفی چیزی که در ذهن او وجود دارد با انتظارات طرفداران یکی می‌باشد. سودا به خوبی به خواسته‌ها و انتظارات پاسخ می‌دهد و نه تنها طرفداران راضی خواهند بود بلکه با چیزهایی مواجه می‌شوند که به فکرشان هم نمی‌رسد."

No More Heroes 3 ماه گذشته در جریان دایرکت Nintendo در E3 رونمایی شد. بازی در سال آینده به صورت انحصاری برای Nintendo Switch عرضه می‌شود.

منبع متن: pardisgame