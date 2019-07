شیگرو میاموتو (Shigeru Miyamoto) را همه به عنوان فردی می‌شناسند که با خلق Mario Bros در سال ۱۹۸۳، تغییری اساسی را در جهان بازی‌های ویدئویی ایجاد کرد با ساخت Super Mario Bros در سال ۱۹۸۵ این مجموعه و خود را در جهان بازی‌های ویدئویی و همچمنین قلب بازی‌بازان جاودان کرد. حال وی طی مصاحبه‌ی جدیدی، […]

شیگرو میاموتو (Shigeru Miyamoto) را همه به عنوان فردی می‌شناسند که با خلق Mario Bros در سال ۱۹۸۳، تغییری اساسی را در جهان بازی‌های ویدئویی ایجاد کرد با ساخت Super Mario Bros در سال ۱۹۸۵ این مجموعه و خود را در جهان بازی‌های ویدئویی و همچمنین قلب بازی‌بازان جاودان کرد. حال وی طی مصاحبه‌ی جدیدی، نظر شخصی‌اش را در رابطه با پردازش ابری بازی‌های ویدئویی و همچنین فناوری واقعیت مجازی، با طرفداران در میان گذاشت.

طی مصاحبه‌ی جدید شیگرو میاموتو با برنامه‌ی Q&A در شبکه‌ی ABC Australia، وی اعلام کرد که فناوری پردازش ابری دارای آینده‌ای بزرگ و گسترده خواهد بود اما لذتی را که در انجام بازی به صورت محلی به کاربر القا می‌شود را دارا نخواهد بود:

قطعا در آینده شاهد گسترش بیشتر پردازش ابری بازی‌های ویدئویی خواهیم بود اما از نظر من، لذتی که در انجام بازی به صورت محلی و برروی کنسول وجود دارد، در انجام آن برروی دیگر دستگاه‌ها و در هر زمان و مکانی وجود نخواهد داشت.

شونتارو فوروکاوا (Shuntaro Furukawa)، رئیس شرکت نینتندو نیز در این برنامه حضور داشته و نظری مشابه با نظر میاموتو را ارائه داد. از نظر وی، پردازش ابری نمی‌تواند به هیچ وجه جای انجام بازی به صورت محلی (Local Gaming) را بگیرد، حداقل تا آینده‌ای نزدیک. همچنین وی اشاره کرد با شایع شدن پردازش ابری در جامعه‌ی بازی‌بازان، افراد جدید بسیاری به این بازار وارد می‌شوند که خود فرصتی استثنائی است برای نینتندو در جذب مخاطب ایجاد می‌کند.

برخی بر این باوراند که با پیشرفت این نوعی فناوری‌ها،شرکت نینتندو در سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت اما میاموتو این موضوع را رد کرده و اعلام کرد که نینتندو تا موقعی که زمان عرضه‌ی ففناوری‌های جدیدش نزدیک نشود، اقدام به عمومی کردن آن‌ها نمی‌کند و همچنین وی خاطرنشان کرد که نینتندو نیز همزمان با پیشرفت تکنولوژی بازی‌های ویدئویی، به پیشرفت و ارتقائ خود ادامه می‌دهد. وی برای تائید این موضوع نیز به نینتندو لابو وی‌آر (Nintendo Labo VR) اشاره کرد که به ساده‌ترین شکل ممکن، فناوری واقعیت مجازی را به کنسول نینتندو سوییچ وارد کرد. همچنین موفقیت Super Mario Maker 2 نیز خود مهر تائیدی است بر موفقیت روزافزون شرکت نینتندو در جهان بازی‌های ویدئویی.

در ادامه نیز فوروکاوا نظر خود را در رابطه با سیستم دسترسی اشتراکی به محصولات حوزه‌ی سرگرمی با مخاطبین به اشتراک گذاشت. وی توضیح داد که دسترسی اشتراکی و آنلاین به عناوین کنسول NES برروی نینتندو سوییچ، کمک شایانی در مدرنیته شدن کمپانی کرده است. این حرکت، شروع خوبی است اما اضافه کردن عناوین اصلی کنسول نینتندو سوییچ به این نحوه‌ی دسترسی نیز کمک بسیاری را به شرکت نینتندو خواهد کرد.

همچنین فوروکاوا در صحبت‌های خود به موضوع کاهش فروش نینتندو سوییچ به دلیل ضعف سخت‌آفزاری واکنش نشان داد و اعلام کرد که این فروش با عرضه‌ی عناوین پیش‌روی این شرکت از جمله luigi’s mansion 3 ،Pokemon Sword and Shield و همچنین دو عنوان مهم و مورد انتظار این شرکت یعنی Animal Crossing: New Horizon و قسمت دوم Breath of The Wild، افزایش چشمگیری خواهد داشت.

بر اساس توضیحات میاموتو و فوروکاوا، می‌توان اینگونه برداشت کرد که شرکت نینتندو به هیچ وجه با سرویس‌های حوزه‌ی پردازش ابری مخالف نبوده و از این نوع شیوه‌ی دسترسی نیز بسیار استقبال می‌کند اما در حال حاضر و طی دو یا سه سال آینده، این شرکت احتمالا به صورت گسترده و عمومی وارد این نوع روش دسترسی محتوا به کاربر نشود. البته با قراردادی که نینتندو با مایکروسافت عقد کرده است، نمی‌توان منکر این موضوع شد که شرکت نینتندو نیز قدمی جدی را در حوزه‌ی پردازش ابری برداشته است.

منبع متن: gamefa