کارگردان بازی No More Heroes 3 قصد دارد تا فراتر از انتظارات طرفداران عمل کند

همانطور که می‌دانید نینتندو در کنفرانس خود طی مراسم E3 امسال، عنوان No More Heroes 3 را معرفی کرد. در این بازی شما کنترل قهرمان و شخصیت اصلی بازی با نام تراویس تاچ داون را به عهده دارید که قصد دارد، بوسیله کاتانا و اسلحه‌های مختلف بتواند به بهترین قاتل دنیا مبدل شود. آقای گویچی […]

همانطور که می‌دانید نینتندو در کنفرانس خود طی مراسم E3 امسال، عنوان No More Heroes 3 را معرفی کرد. در این بازی شما کنترل قهرمان و شخصیت اصلی بازی با نام تراویس تاچ داون را به عهده دارید که قصد دارد، بوسیله کاتانا و اسلحه‌های مختلف بتواند به بهترین قاتل دنیا مبدل شود.

آقای گویچی سودا (Goichi Suda)، کارگردان و طراح بازی‌های ویدئویی، اعلام کرده است که امید بالایی نسیت به این بازی دارد و قصد دارد تا با این عنوان جاه‌طلبانه‌ی خود به دست‌آورد‌های بزرگ برسد. طی مصاحبه‌ی اخیری که مترجم آقای سودا ۵۱ با وب‌سایت Polygon داشته است، ایشان بیان کرد که با در نظر داشتن بازخوردهایی که از بازی Travis Strikes Again: No More Heroes، عنوانی که به عنوان دنباله‌‌ی مجموعه در سال گذشته منتشر شده بود، قصد دارد تا به جای تولید بازی صرفا برای کسب درآمد، آن را آنطور که بازی‌بازان علاقه دارند توسعه دهد. مترجم ایشان در این باره می‌گوید:

نکته‌ای که سودا ۵۱ بعد از انتشار بازی TSA به آن رسید، این بود که حتما باید به نظرات بازی‌بازان گوش داد. برای همین بود که ایشان گفتند، ما بازی‌ای خواهیم ساخت که افرادی که به دنبال لذت بردن از بازی هستند به خواسته‌ی خود برسند و تنها به فکر کسب درآمد نباشیم.

وی در اداه‌ی مصاحبه و صحبت‌های خود اضافه کرد:

با توجه به تجربیات بدست آمده از عناوین قبلی آقای سودا ۵۱ بیان کرد که قرار نیست تا تنها به انتقادات بازی‌بازان گوش دهد، بلکه قرار است تا قدمی فراتر و بلندتر از انتظارات کاربران برداشته و عنوانی بزرگ را خلق کند. اینکه او چگونه در ذهن خود به این بازی نگاه می‌کند مشخص نیست، ولی قطعا بازی نهایی عنوانی است که طرفداران این مجموعه را با چیزی فراتر از انتظاراتشان روبه‌رو می‌کند.

بازی No More Heroes 3 برای انتشار در سال ۲۰۲۰ و به صورت انحصاری برروی کنسول نینتندو سوییچ برنامه‌ریزی شده است. برای پیگیری اخبار بیشتر در این رابطه با گیمفا همراه باشید.

منبع متن: gamefa