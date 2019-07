جوزف فارس: Spider-Man بهترین بازی سال ۲۰۱۸ است

در جریان پنل رویداد Gamelab 2019، جوزف فارس، نویسنده و کارگردان بازی A Way Out همراه با دیوید کیج، خالق آثاری چون Detroit: Become Human و Heavy Rain در رابطه با آینده‌ی بازی‌های ویدئویی به گفتگو پرداختند. در این میان جوزف فارس در ارتباط با بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۸ از دیدگاه شخصی خود صحبت‌هایی ارائه […]

در جریان پنل رویداد Gamelab 2019، جوزف فارس، نویسنده و کارگردان بازی A Way Out همراه با دیوید کیج، خالق آثاری چون Detroit: Become Human و Heavy Rain در رابطه با آینده‌ی بازی‌های ویدئویی به گفتگو پرداختند. در این میان جوزف فارس در ارتباط با بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۸ از دیدگاه شخصی خود صحبت‌هایی ارائه داد و به این نکته اشاره داشت که از دیدگاه وی، عنوان Spider-Man، بهترین بازی سال ۲۰۱۸ است.

اگر به خاطر داشته باشید در جریان رویداد TGA 2018 بازی God of War به عنوان بهترین بازی سال ۲۰۱۸ انتخاب شد. شاید برای شما نیز جالب باشد که وب‌سایت Gotylist، منبعی که تعداد جوایز برترین بازی‌های سال از منابع معتبر را می‌شمارد، به این موضوع اشاره داشته که بازی Red Dead Redemption 2 در مجموع ۱۸۱ رای عنوان بهترین بازی سال ۲۰۱۸ را به دست آورده است. پس از آن بازی God of War با ۱۷۳ رای در رده‌ی دوم و بازی Marvel’s Spider-Man با ۱۹ رای در رتبه‌ی سوم قرار دارند. اما به هر حال این God of War بود که توانست جایزه‌ی بهترین بازی‌ سال و اکثر جوایز دیگر به مانند BAFTA Awards و DICE Award را زا آن خود کند.

حال که صحبت از بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۸ شد، شاید بد نباشد که نظر جوزف فارس، کارگردان بازی A Way Out را نیز در این زمینه بدانیم. آقای جوزف فارس در جریان پنل رویداد Gamelab 2019 به این نکته اشاره داشت که از دیدگاه وی بازی Spider-Man بهترین بازی سال است. توضیحات آقای ارس را رد قسمت پایین مشاهده می‌کنید:

شخصاً، بهترین بازی سال از دیدگاه من بازی Spider-Man بود. البته این موضوع بدین معنی نیست که من بازی God of War را دوست ندارم. از نظر من God of War بازی خوبی بود اما من با Spider-Man بیشتر و بهتر ارتباط برقرار کردم. دلیل اینکه به جای Red Dead 2 من بازی God of War را انتخاب می‌کنم این است که باور دارم God of War ریسک‌های جدیدی را به همراه داشت که بسیار جالب بوده‌اند. کوری بارلوگ و تیم سازنده، کار شگفت انگیزی انجام داده‌اند. من کوری بارلوگ، تیم سازنده و البته سونی را تحسین می‌کنم که از این آی‌پی شناخته شده تجربه‌ای متفاوت رقم زده‌اند که ریسک بسیار بزرگی برای یک عنوان AAA محسوب می‌شود و به نظر من بازی God of War کاملا شایسته‌ی این برد (بهترین بازی سال) بود. راک استار نیز بازی Red Dead 2 را توسعه داد که از بسیاری جهات بازی بسیار خوبی است. اما اگر از من بپرسید، به شما می‌گویم بازی کمی بیش از حد طولانی است و برخی مراحل آن بسیار تکراری به نظر می‌رسند؛ تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که به بیرون از کمپ رفته، کمی تیراندازی کنید و سپس به کمپ بازگردید. من گمان می‌کنم این یکی از دلایلی است که باعث می‌شود بازی God of War برنده باشد. همان‌طور که من بازی‌ها را تحسین می‌کنم، به شدت به تکراری شدن مراحل و مکانیک‌های بازی حساس هستم. من احساس می‌کنم هم God of War و هم Red Dead کمی بیش از حد طولانی هستند و من به تجربه‌ی کوتاه‌تری نیاز دارم. من فکر می‌کنم به همین دلیل جذب بازی Spider-Man شدم. مخصوصاً در ارتباط با بازی Red Dead که بسیار طولانی بود؛ چه کسی چنین وقتی دارد؟ من حتی بچه هم ندارم و با این وجود چنین زمانی را در اختیار ندارم. شما می‌توانید چنین بازی‌هایی را اصلا تمام کنید؟ چه کسی این روز‌ها یک بازی ویدئویی را به طور کامل به اتمام می‌رساند؟

نظر شما در رابطه با گفته‌های آقای فارس چیست؟ نظرات خود را در این رابطه را با ما حتما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa