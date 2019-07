کریتوس در ابتدا نام دیگری داشت

امکان داشت کریتوس هم نام با کارگردان نسخه‌ی سوم از مجموعه‌ی God of War باشد. از همان نسخه‌ی نخست سری God of War، نام کریتوس با این مجموعه عجین شده است و نمی‌توان بازی God of War را بدون وی حتی تصور نمود. اما در ابتدا ممکن بود این شخصیت نام دیگری داشته باشد. یک […]

امکان داشت کریتوس هم نام با کارگردان نسخه‌ی سوم از مجموعه‌ی God of War باشد.

از همان نسخه‌ی نخست سری God of War، نام کریتوس با این مجموعه عجین شده است و نمی‌توان بازی God of War را بدون وی حتی تصور نمود. اما در ابتدا ممکن بود این شخصیت نام دیگری داشته باشد. یک لیست طولانی از نام‌های دارای پتانسیل برای این شخصیت در نظر گرفته شده بود که امکان داشت باعث شود که طرفداران، کریتوس را با نام دیگری برای سال‌های متمادی یه زبان بیاورند. عجیب‌تر از آن این موضوع است که امکان داشت شخصیت کریتوس، هم‌ اسم یا کارگردان نسخه‌ی سوم این مجموعه باشد. کارگردان بازی God of War 3، استیگ ازموسن (Stig Asmussen)، به تازگی فاش کرد که امکان داشت نام کریتوس استیگ باشد. وی در این خصوص اظهار داشت:

استیگ یکی از نام‌هایی بود که برای شخصیت کریتوس در نظر گرفته شده بود و این اسم قرار نبود در لیست باشد.

زمانی که استیگ در حال توسعه‌ی بازی ۱ God of War بود که توسط دیوید جفی (David Jaffe) کارگردانی و خلق شده است، از وی و چندین نفر دیگر در تیم توسعه‌دهنده خواسته شده بود تا ایده‌های خود را مبنی بر انتخاب نام شخصیت اصلی سری God of War به اشتراک بگذارند. زمانی که تیم بازاریابی نام‌ها را تعدیل نمود، استیگ یکی از آن نام‌ها در لیست تعدیل شده بود.

وی توضیح داد:

ما در حال گمانه‌زنی با یک‌دیگر و تیم بازاریابی به منظور انتخاب نام کریتوس بودیم که این موضوع را دیوید جفی به ما واگذار کرده بود. نام کریتوس برای مدت زمان زیادی به عنوان دومینوس Dominus شناخته می‌شد ولی تیم بازایابی آن را دوست نداشت. به خاطر ندارم، چند نفر از اعضای تیم نام‌های پیشنهادی خود را به اشتراک گذاشتند ولی من چند نام را ارائه نمودم و بعد از فرایند تعدیل توسط تیم بازاریابی به ۴ یا ۵ نام تبدیل گشت. استیگ و کریتوس جزو لیست تعدیل شده بودند.

ازموسن توضیح داد که وی چندین نام را در لیست به اشتراک گذاشت و قسمت پایین رسید را با ذکر نام خود به منظور شناسایی، امضا نمود. اما با نام استیگ به عنوان یک اسم پیشنهادی برخورد شد؛ نام استیگ بعد از این موضوع حتی حذف نشد ولی در نهایت نام کریتوس به عنوان نام شخصیت اصلی بازی انتخاب گشت.

Dominus نیز یکی دیگر از نام‌هایی بود که در زمان توسعه‌ی بازی God of War 1، کریتوس به آن شناخته می‌شد. حتی احتمال داشت نام بازی نیز Dark Oyssey باشد ولی تیم بازاریابی آن را نپسندید و اضهار داشت که این نام بسیار پیچیده و پر شاخ و برگ است.

نسخه جدید سری God of War سال قبل به صورت انحصاری برروی کسنول پلی‌استیشن ۴ عرضه گردید و جوایز زیادی را با اقتدار تصاحب نمود.

منبع متن: gamefa