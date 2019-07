هنرمند و نویسنده افسانه‌ای مانگا، کاتسوهیرو اوتومو (Katsuhiro Otomo) – که به گزین‌کاری مشهور است – در نمایشگاه انیمه امسال (Anime Expo 2019) حضور داشت و مطالبی را در باب آینده کاری خود بیان کرد. مطابق گفته‌های او، یک فیلم جدید با عنوان Orbital Era، نسخه‌های جدیدی از بسیاری از آثار کلاسیک او، و کار جدیدی از بهترین آفریده او، «آکیرا» (Akira)، انتظار طرفداران را می‌کشد.

با وجود نامشخص بود جزییات، می‌دانیم که استودیوی انیمشن سازی ژاپنی Sunrise قرار است که با کمک اوتومو، آکیرا را به شکل یک سریال تلویزیونی جدید به زندگی بازگرداند؛ (این شرکت تاکید داشته است که این پروژه ادامه قبلی‌ها نخواهد بود). «آکیرا» عنوان مجموعه‌ای از مانگاها است که از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ توسط اوتومو خلق شد. این مجموعه پس از اکرانِ یک اقتباس انیمیشنی از آن – که توسط خود اوتومو کارگردانی شده بود – به پدیده‌ای جهانی تبدیل شد. بازسازی این انیمیشن کلاسیک قرار است که در آوریل سال ۲۰۲۰ به شکل ۴K و HDR در آمریکا و ژاپن اکران شود. استودیوی Sunrise در صفحه فیسبوک خود قول داده است که «به محض مشخص شدن جزییات این اقتباس جدید از انیمه، طرفداران را در جریان آخرین اطلاعات قرار خواهد داد.»

علاوه بر اینها، اوتومو با همراهی استودیوی Sunrise مشغول کار روی یک فیلم جدید دیگر تحت عنوان Orbital Era است. او که بعد از آکیرا تنها یک فیلم دیگر را کارگردانی کرده است – فیلمی تحت عنوان Steamboy که در سال ۲۰۰۴ روی پرده رفت – مشغول نوشتن فیلمنامه یک حماسه علمی-تخیلی جدید است که قصد دارد خود آن را کارگردانی کند. مطابق گفته Sunrise داستان این فیلم جدید «در آینده نزدیک و در یک کلونی فضایی در حال ساخت رخ می‌دهد. داستان اکشن و ماجرایی این فیلم زندگی تعدادی پسر جوان را دنبال می‌کند که در این محیط و جامعه خاص با سرنوشت محتوم دست و پنجه نرم می‌کنند؛ و واقعیت آینده نوع بشر، از دریچه نگاه ایشان به تصویر کشیده خواهد شد.»

نهایتا اوتومو در این رویداد از برنامه‌های انتشارات Kodanasha برای نشر آثار کامل خود (Otomo: Complete Works) پرده برداشت، که مروری است بر هنر و ایده‌های اوتومو که توسط خود او ویرایش شده است. این کتاب قرار است که «مسیر ایده‌ها و آفریده‌های او را از آغاز حرفه خلاقانه‌اش به ترتیب بررسی کند، و مشتمل خواهد بود بر همه کارهای او از زمان آغاز به کارش به عنوان هنرمند حوزه مانگا در سال ۱۹۷۱ تا امروز.»

انتظار می‌رود که این کتاب به شکل جهانی و به زبان‌های مختلف منتشر گردد. هنوز برنامه‌ای برای انتشار سری جدید آکیرا یا فیلم Orbital Era مشخص نشده است، ولی فعلا صرف آگاهی از وجود این پروژه‌ها هم برای طرفداران اوتومو غنیمت است.

در ادامه تیزر کوتاه فیلم Orbital Era را برای‌تان قرار داده‌ایم.

