از بازی رومیزی Harry Potter: Death Eaters Rising رونمایی شد؛ در خصوص کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده‌ی تصاویر بازی در ادامه با وب‌سایت خبری گیمفا همراه باشید.

در حالی که مجموعه‌ی Harry Potter با فیلم Harry Potter: Deathly Hallows Part 2 به اتمام رسید ولی هنوز شما می‌توانید به دنیای جادویی آن با بازی رومیزی ساخته شده توسط شرکت USAopoly بازگشته و خاطرات خوش گذشته‌ی خود را زنده نمایید. بازی Harry Potter: Death Eaters Rising بر اساس فیلم Harry Potter and the Order of the Phoenix، پنجمین نسخه از سری، ساخته شده است. بازی‌بازان بایستی در این بازی به منظور شکست لرد ولدمورت (Lord Voldemort) و شبح‌های وی با یکدیگر همکاری کنند؛ شما این امر را با انتخاب یکی از سه گروه: ارتش دامبلدور (Dumbledore’s Army)، هاگوارتز (Hogwarts) و سازمان the Order of the Phoenix انجام خواهید داد.

طرفداران در این بازی می‌توانند شخصیت‌های هری پاتر (Harry Potter)، هرمائنی گرینجر (Hermione Granger)، مینروا مکگوناگل (Minerva McGonagall) و البوس دامبلدور (Albus Dumbledore) را انتخاب نمایند. اما نام‌های ذکر شده، رهبرهای بازی بوده و شما می‌توانید شخصیت‌های سرشناس دیگری را نیز از دنیای Harry Potter به تیم خود اضافه کنید و ولدمورت را شکست دهید؛ شما این مهم را با ترکیب کردن کارت‌ها و پرتاب تاس، انجام خواهید داد.

بازی Harry Potter: Death Eaters Rising مشکلات و خطراتی را که هری پاتر، ران ویزلی (Ron Weasley) و هرمائنی گرینجر در پنجمین سال حضور خود در هاگوارتز تجربه کردند را به بازی‌بازان القا خواهد کرد. طراح ارشد بازی Harry Potter: Death Eaters Rising، پت مارینو (Pat Marino)، در این خصوص اظهار داشت:

بازی‌بازان تمام مشکات و خطرات هری پاتر و دوستان وی را در طی مسیر بازی احساس خواهند کرد. در نتیجه پیروزی برای شما لذت‌بخش‌تر خواهد شد.

در بازی Harry Potter: Death Eaters Rising بازی‌بازان باید از ۳ جناح یاد شده تیمی از جادوگران را به منظور غلبه بر نیروی تاریکی ولدمورت تدارک ببینند؛ هری پاتر یا هرمائنی گرینجر نماینده‌ی ارتش دامبلدور، مینوا مک‌گوناگل یا البوس دامبلدور نماینده‌ی هاگوارتز و نیمفدورا تانکس (Nymphadora Tonks) یا سیریس بلک (Serious Black) نمیانده‌ی سازمان The Order of the Phoenix هستند. به این دلیل که شما در دنیای قسمت پنجم این مجموعه قرار دارید، می‌توانید با شخصیت‌های محبوب طرفداران مانند: جینی ویزلی (Ginny Weasley)، لونا لاورگود (Luna Lovergood)، الستر مودی (Alester Moody)، میسیز نوریس (Mrs. Norris) سوروس اسنیپ (Severus Snape) و روبیوس هگرید (Rubeus Hagrid) ملاقات داشته باشید.

بازی‌بازان به مبارزه با جادوگران سیاه مانند: پیتر پتیگرو (Peter Pettigrew)، بلتریکس لسترینج (Bellatrix Lestrange) و لوسیوس مالفوی (Lucius Malfoy) خواهند پرداخت. درنهایت به منظور پیروزی در بازی بایستی لرد ولدمورت را شکست داده و از فساد دنیای جادویی بازی جلوگیری نمایید.

بازیبازان می‌توانند بازی Harry Potter: Death Eaters Rising را به قیمت ۴۹٫۹۵ دلار در پاییز امسال تهیه نمایند. شما می‌توانید چند تصویر از بازی به همراه یک اکشن فیگور شگفت‌انگیز از شخصیت لرد ولدمورت را در قسمت پایین مشاهده نمایید:

