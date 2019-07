نقد و بررسی نسخه کامل بازی The Elder Scrolls Online

برخی از اسامی، مفاهیم یا عنوان ها، در دنیای گیم تقریبا نیازی به هیچگونه توضیح، مقدمه سازی یا موارد این چنینی ندارند چون آنقدر شناخته شده هستند که توضیح دادن در مورد آن ها بیهوده به نظر می رسد…کسی هست که نام کریتوس را نشنیده باشد و نداند مربوط به چه فرد و چه بازی […]

برخی از اسامی، مفاهیم یا عنوان ها، در دنیای گیم تقریبا نیازی به هیچگونه توضیح، مقدمه سازی یا موارد این چنینی ندارند چون آنقدر شناخته شده هستند که توضیح دادن در مورد آن ها بیهوده به نظر می رسد…کسی هست که نام کریتوس را نشنیده باشد و نداند مربوط به چه فرد و چه بازی است؟ آیا کسی هست که از افتخارآفرینی ها و دست اورد های Witcher 3 اطلاع نداشته باشد؟ آیا کسی هست که نام Super Mario به گوشش نخورده باشد؟ حداقل در بین افرادی که خود را “گیمر” می دانند و اخبار آن را چه به صورت دورادور و چه به طور مستمر دنبال می کنند، بعید میدانم…یکی دیگر از این اسامی و مفاهیم، The Elder Scrolls است. اولین چیزی که شاید به ذهن همه خطور کند، دنیایی عظیم، محتوای بسیار، شخصی سازی وسیع و اکتشاف به معنای واقعی کلمه باشد…اگر فردی فقط برای یک ساعت هم که شده Skyrim را تجربه کرده باشد، به خوبی به موارد فوق آشنایی دارد. حال قوانین، اتمسفر و دنیای سری Elder Scrolls را به یک بازی MMORpg منتقل سازید. نتیجه؟ The Elder Scrolls Online…عنوانی که تمامی ویژگی های محبوبی که این فرانچایز با آن شناخته می شود( دنیای وسیع و بزرگ و پر از مناطق و مراحل مخفی و جذاب، شخصی سازی دقیق و…) را این بار با عناصر یک بازی آنلاین ترکیب کرده تا به بازیبازان اجازه دهد هم با دوستان خود به اکتشاف و ماجراجویی عظیم در دل جنگل ها، مقبره ها، سیاهچال ها و مناطق مختلف دیگر رفته، و هم تجربه PvP را در اختیار علاقه مندان قرار می دهد. حال در این مقاله، به نقد و بررسی این بازی خواهیم پرداخت و نگاهی کلی به بسته های الحاقی خواهیم انداخت…با من و گیمفا همراه باشید…

داستان بازی The Elder Scrolls Online, هزار سال پیش از وقایع نسخه پنجم، و ۸۰۰ سال پیش از وقایع نسخه سوم و چهارم جریان دارد. اتمسفر، خط اصلی داستانی و بسیاری از موارد این چنینی، کاملا مشابه دیگر عناوین این سری است. داستان بازی حول محور دو مفهوم بزرگ روایت می شود. اولی شاهزاده ای به نام Molag bal, و اقدامات مختلف او در جهت اهداف خاص، و دوم تصاحب تخت خالی سلطنت توسط سه اتحاد و گروه بزرگ در بازی. بازیباز در The Elder Scrolls Online, فردی بوده است که برای Molag bal قربانی شده است و اکنون Molag Bal روح او را تصاحب کرده است. بنابراین، برگرداندن روح خود، اولویت و هدف اول بازیباز محسوب می شود.

داستان بازی همانند دیگر نسخه های سری، و تا حد قابل توجهی مانند دیگر عناوین نقش آفرینی، با مفاهیمی چون جدال گروه های مختلف بر سر کسب یا نگه داشتن قدرت، جاه طلبی های افراد خاص(پادشاهان یا رؤسای خاص) و قربانی شدن افراد بی گناه گره خورده است. در واقع خط های اصلی داستانی و اتفاقات مختلف که در طول داستان بازی شاهد آن هستیم، ابتدا دارای روایتی بسیار کلی هستند و هر جه بیش تر به پیش می رویم، بیش تر وارد جزئیات شده و با اهداف شخصیت ها و موارد دیگر بیش تر آشنا می شویم.

داستان بازی با وجود آنکه در نگاه اول ممکن است کلیشه ای و تکراری به نظر بیاید، اما در مجموع عملکرد بسیار راضی کننده ای دارد. درست است که خصوصا در اوایل بازی و مراحل ابتدایی، ریتم بسیار کند مراحل و اتفاقات کمی آزاردهنده است، و همچنین برخی مراحل اصلی داستانی هم خسته کننده هستند و هم حس و حال تکراری و یکنواختی را به بازیباز منتقل می سازند، اما به لطف دنیایی وسیع با خط داستانی و بخش های فرعی گسترده، و همچنین Plot Twist های به جا و مناسب، بخش داستانی بازی انتظارات را می تواند به خوبی برآورده سازد.

اتفاقات بازی همانند تمامی نسخه های دیگر سری، در قاره Tamirel جریان دارد. بیشتر بخش ها و مناطق بازی در دسترس برای کاوش و ماجراجویی قرار دارند و برخی از مناطق از طریق DLC های مربوطه قابل دسترسی هستند. استفاده مناسب سازندگان از وسعت دنیای بازی برای قصه گویی و روایت چند جانبه با ابعاد مختلف، به هر جه جذاب تر شدن اتفاقات و حوادث بازی، خصوصا در یک سوم پایانی بازی کمک شایانی کرده است.

ماموریت های فرعی بازی نیز از لحاظ داستان، روایت و پرداخت دست کمی از خط اصلی داستان و مراحل اصلی ندارند. در برخی از مراحل، شاید برخی از بهترین روایات داستان در کل بازی هستیم. حال که آن Quest خاص، ممکن است که تنها به کمک کردن به فردی خاص مثلا در پاکسازی یک سیاهچال خلاصه شود، اما پس از گذشت مدتی شما با انگیزه آن فرد، پیش زمینه داستانی و اتفاقات مشابه آشنا شده، و به عمق و جذابیت داستانی آن مرحله به خوبی پی خواهید برد. البته بد نیست به این نکته اشاره کنم که لزوما تمامی مراحل و فعالیت های فرعی و جانبی از لحاظ پیش زمینه داستانی یا روایت و پرداخت سطح بالا و جذاب کار نشده اند چنانچه که تعدادی از مراحل فرعی بازی، کاملا حالتی تکراری داشته و از لحاظ داستانی هم اصلا نکته خاصی در بر ندارند. در واقع از لحاظ پرداخت و روایت، مراحل فرعی بازی همه جور کیفیت و خروجی داستانی مختلف را به خود میبینند.

گیم پلی بازی بسیار مشابه نسخه Skyrim, ولی با کمی بهبود و پیشرفت است. همچنان امکان تجربه بازی به صورت اول شخص و سوم شخص وجود دارد و کلاس های مبارزه ای مختلف، نژاد های مختلف و موارد شخصی سازی مشابه همچنان بسیار پر رنگ و با اهمیت هستند. مبارزات بازی، اکثر اوقات به دلیل حضور دیگر بازیکنان و همچنین تعداد نسبتا قابل توجه دشمنان، بسیار شلوغ، پر سر و صدا و با ریتم بالا دنبال می شود. انیمیشن ها حرکتی مربوط به گیم پلی بازی، با وجود اندکی پیشرفت در برخی زمینه ها، هنوز بسیار به نسخه Skyrim شبیه هستند. این بدان معناست که هنوز شاهد برخی حرکات، ضربات و انیمیشن های حرکتی نسبتا خشک و نه چندان دلچسب در هنگام تجربه بازی خواهیم بود. اما در کل تجربه بازی به صورت سوم شخص، آن هم با تاکید بر روی مبارزه از راه دور به وسیله جادو های مختلف، میتواند مناسب ترین و ایده آل ترین حالت ممکن گیم پلی را ارائه دهد. چون در نبرد های از راه دور و با تمرکز بر جادو و موارد مشابه، انیمیشن های بعضا خشک و قدیمی بازی بسیار کمتر آزاردهنده هستند. در حالت اول شخص به خصوص هنگام مبارزات و نبرد های تن به تن، هنوز گاهی اوقات این حس به شما دست می دهد که دارید به هوا ضربه وارد می کنید، نه بدن دشمن. البته کمی شاهد پیشرفت و بهبود در این زمینه نسبت به نسخه Skyrim هستیم اما کلیت گیم پلی و موارد مربوط به آن، تقریبا مشابه Skyrim است.

دو بخش Crafting و Alchemy, بخش هایی هستند که می توانند The Elder Scrolls Online را به خوبی از دیگر MMORpg ها متمایز ساخته، و هویت مستقلی را به آن عرضه کنند. مکانیزم ها و جزئیات مربوط به بخش Alchemy در حد دیوانه واری فوق العاده و عمیق کار شده اند. چه مواد اولیه لازم، چه فرمول های مختلف و چه معجون ها و ترکیبات موجود. گشت و گذار در منو و بخش های مختلف Alchemy, خود یک ماجراجویی جم و جور محسوب می شود!!! بخش Crafting هم که نیازی به توضیح خاصی ندارد. اهمیت این دو بخش در جریان بازی،خواه یا ناخواه بازیبازان را به استفاده از این دو مکانیزم پرسود ترغیب می سازد…

گزینه های مربوط به شخصی سازی کارکتر مورد نظر شما، و همچنین تعداد و عمق Skills ها و موارد مشابه نیز کاملا راضی کننده و فوق العاده است. تعداد مهارت ها و جزئیات مربوط به شخصی سازی هر کلاس مبارزه آنقدر زیاد است که حتی پس از ساعت ها تجربه بازی و آشنایی با این موارد، همچنان شاهد نکات و ویژگی‌های جدید خواهید بود.

گیم پلی بازی در کل، عملکرد مطلوبی دارد و با چشم پوشی از ضعف ها و مشکلات همیشگی سری، مانند ضعف انیمیشن های حرکتی یا مبارزات تن به تن میتواند سرگرم کننده و لذت بخش باشد. خصوصا آنکه تجربه نابودی دشمنان و ماجراجویی های مختلف در کنار دیگر دوستان و همراهان، حس بسیار لذت بخشی را به همراه دارد.

عملکرد The Elder Scrolls Online در بخش گرافیک هنری و فنی، بسیار مشابه نسخه های دیگر سری خصوصا Skyrim است. و این یعنی کیفیت نه چندان مطلوب و پایین تکسچر ها، بافت ها و احسان مختلف، در کنار تعداد بسیار زیاد باگ های گرافیکی و فنی… اگر به احسام مختلف مانند درخت ها، تپه ها، ساختمان ها و موارد مختلف نگاهی بیاندازید، کاملا به نظر می رسد با عنوانی نسل هفتمی طرف هستیم. چون کیفیت تکسچر ها و بافت های این اجسام اصلا در حد و اندازه های بازی های جدید نیست و بعضا آنچنان کیفیت پایینی دارند که ممکن است شما را از تجربه بازی دلسرد سازند. از آن طرف طراحی هیولاها و دشمنان به مراتب بهتر و امیدوارکننده تر صورت گرفته و باعث شده کمی از تلخی بخش گرافیک هنری بازی کاسته شود. سایه زنی ها و نورپردازی در بازی، هر چند استاندارد هستند، اما نقطه قوت خاصی به شمار نمی آیند.

در سیاهچال ها و مناطق زیرزمینی، ضعف گرافیک هنری کمتر به چشم می آید و طراحی ها نیز به مراتب بهتر صورت گرفته. اما در سطح زمین همچنان مشکلات اصلی به قوت خود پابرجا هستند…باگ های گرافیکی که به نوعی در DNA سری حضور دارند در این نسخه هم به وفور دیده می شوند. از گیر کردن در در، دیوار و اجسام مختلف گرفته، تا گیر کردن در زمین هنگام مبارزات، یا ناتوانی از برداشتن آیتم خاصی که بدون آن پیشرفت در یک مرحله ممکن نیست. هر چند که بخشی از این باگ ها و مشکلات آنچنان مهم و آزار دهنده نیستند، اما با این وحود هنوز مشکلات و باگ های مهمی در جریان بازی تاثیر می گذارند. چه بسا که در کنار دوستان خود در حال انجام ماموریتی سخت و مهم هستید و هنگام مبارزه با یک باس، در زمین گیر می کنید و عملا از جریان بازی و مبارزه خارج می شوید. یا برخی مشکلات فنی که پیشرفت و اتمام مرحله را غیرممکن می سازند. حتی با وجود آپدیت های مختلف و پرتعداد، این دسته مشکلات همچنان به قوت خود باقی اند و این باگ ها، یکی از مهم ترین نقاط ضعف بازی به شمار می آیند.

نگاهی به مهم ترین پدیت ها و بسته های الحاقی:

Marrowind:

این بسته الحاقی شامل یک کلاس کاملا جدید، یک Trial جدید و یک مود جدید PvP به نام Battleground است. این بسته الحاقی دسترسی به Vvardenfell که در نسخه سوم شاهد آن بودیم را ممکن می سازد.

Summerset

این بسته گسترش دهنده بزرگ (Expansion pack), با تمرکز بر Summerset Isle عرضه شد. این بسته گسترش دهنده، همانند Marrowind می بایست به صورت یک عنوان جداگانه خریداری شود. این بسته گسترش دهنده، یک ناحیه جدید، یک خط داستانی کاملا تازه، امکان ساخت جواهرات و زیورآلات (Jewelry Crafting) و یک سری مهارت جدید پیرامون Psijic Order را در اختیار بازیبازان قرار می دهد.

Elsweyr

این بسته گسترش دهنده در منطقه Elsweyr جریان دارد و یک خط داستانی مجزا و کامل حول محور پدیدار شدن یک اژدها را روایت می سازد. همچنین یک کلاس Necromancer جدید که یکی از بهترین و جذاب ترین کلاس های کل سری است را نیز به بازی اضافه می سازد.

The Imperial City

این DLC بزرگ یک ارز جدید داخل بازی به نام Tel Var Stones را به بازی اضافه می کند. همچنین در این DLC, شاهد بزرگترین Dungeon کل بازی به نام The Imperial Sewers هستیم. کل شهر در این بسته الحاقی توسط نیروهای Molag bar در برگرفته شده است.

Orsinium

این DLC در پایتخت Orsemir به نام Orsinium جریان دارد. این بسته الحاقی، یک چالش تک نفره به نام Maelstrom Arena را به بازی اضافه می کند. خط اصلی داستانی این DLC مربوط به کمک کردن به پادشاه Orsinium, King Kurog در بازسازی و احیای شهر است.

Wolfhunters

این بسته گسترش دهنده دو سیاهچال یا همان Dungeon بزرگ را به بازی اضافه می سازد. این دو سیاهچال Moon hunter Keep و March of the Sacrifice نام داشته و هر دو پیرامون گرگینه ها و Werewolf ها جریان دارند.

Horns of the Reach

این بسته گسترش دهنده دو سیاهچال جدید را به بازی اضافه می سازد. Bloodroot forge و Falkreath Hold. این دو سیاهچال وسعت قابل توجهی دارند.

Homestead

این آپدیت بزرگ، امکان خرید بیش از ۴۰ نوع خانه مختلف بر اساس نژاد ها و گروه های مختلف را فراهم میسازد. این خانه ها به هر دو شکل با اثاثیه کامل و بدون اثاثیه عرضه می شوند. این خانه ها هم با ارز داخل بازی و هم با پول واقعی قابل خریداری هستند.

جمع بندی نهایی:

اکر از علاقه‌مندان فرانچایز The Elder Scrolls هستید و از عناوین MMO نیز استقبال می کنید. The Elder Scrolls Online انتخاب مناسبی برای شما خواهد بود. میزان محتوای موجود در بازی شامل مراحل اصلی و فرعی بسیار زیاد است و بیش از صد ها ساعت می تواند شما را سرگرم سازد. لذت ماجراجویی با دوستان در قالب بخش های مختلف، میتواند دلیل دیگری برای تجربه The Elder Scrolls Online به شمار بیاید. هر چند این بازی از مشکلات همیشگی سری مانند باگ های گرافیکی زیاد و موارد مشابه همچنان رنج میبرد. اما همچنان توانایی ارائه صدها ساعت ماجراجویی را به مخاطبان داراست.

منبع متن: gamefa