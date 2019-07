همانطور که از تیتیر خبر مشخص است، استودیوی کوالیشن (Coalition)، ویژگی جدیدی به بازی مورد انتظار Gears 5 افزوده است که باعث آسان شدن گیم‌پلی آن می‌شود. همان‌گونه که می‌دانید سری Gears Of War هیچوقت یک سری چالش‌برانگیز و دشوار نبوده است. حال، استودیوی کوالیشن برای آن دسته از بازی‌بازان Gears 5 که خواهان هر […]

همانطور که از تیتیر خبر مشخص است، استودیوی کوالیشن (Coalition)، ویژگی جدیدی به بازی مورد انتظار Gears 5 افزوده است که باعث آسان شدن گیم‌پلی آن می‌شود.

همان‌گونه که می‌دانید سری Gears Of War هیچوقت یک سری چالش‌برانگیز و دشوار نبوده است. حال، استودیوی کوالیشن برای آن دسته از بازی‌بازان Gears 5 که خواهان هر چه آسان‌تر شدن بازی هستند، ویژگی جدیدی به گیم‌پلی آن اضافه می‌کند. به طور خاص، استودیوی کوالیشن قفل نشانه‌گیری برروی هدف را به حالت آسان بازی اضافه کرده است که برای این سری قابلیت تازه‌ای به شمار می‌رود. مشخص نیست که آیا این قابلیت به صورت خودکار عمل می‌کند یا گزینه‌ای برای خاموش و روشن کردن این حالت وجود دارد اما به نظر می‌رسد که این قابلیت، تنها به صورت گزینه‌ای برای درجه‌ی سختی پایین بازی در تنظیمات آن قرار بگیرد. صحبت از درجه‌ی سختی بازی شد، این حالت‌های دشواری بازی هم تغییر کرده‌اند. در بازی‌های قبلی گزینه‌های سختی بازی به ترتیب؛ (casual، Normal، Hardcore ،Insane) بودند که به (Beginner، Intermediate، Experienced، Insane) تغییر یافته‌اند. طبق گفته‌های رئیس استودیوی کوالیشن یعنی آقای راد فرگوسن (Rod Fergusson)، تمرکز بازی برروی هدشات کردن و نقاط ضعف دشمنان است. به همراه این، با توجه به آن قسمتی از بدن که برروی شبکیه دوربین قرار می‌گیرد، رنگ‌ها تغییر می‌کنند. اگر این نشانه برروی بدن قرار بگیرد؛ به رنگ سفید متمایل می‌شود و اگر برروی سر قرار بگیرد به رنگ قرمز تغییر می‌کند. در همین حال نیز، رنگ خشاب‌گذاری کامل نیز به رنگ طلایی است. به عقیده‌ی توسعه‌دهندگان، برخی از این تغییرات در تکامل سری Gears Of War بسیار موفق عمل می‌کنند و جزوی از اهداف این بازی هستند. برخلاف بازی Gears Of War 4 که صرفاً به دنبال این بود تا یک بازی خوبی باشد.

آقای فرگوسن طی مصاحبه‌ای با سایت Kotaku گفتند:

ما خواستار رفتن مردم نبودیم، آن‌ها به ما گفتند که «ما نمی‌دانیم در حال انجام چه کاری هستیم.» دستاوردی که ما از این بازخوردها کسب کردیم؛ اهمیت دادن به آن‌ها بود و ما دانستیم که نوآوری کافی دراینجا وجود ندارد. طرفداران خواستار تغییراتی بودند و ما نیز به ندای آن‌ها پاسخ دادیم.

بازی Gears 5 در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۸ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. مشخصات سیستم مورد نیاز برای اجرای این بازی، از این لینک قابل مشاهده است. سایر اخبار این بازی را نیز می‌توانید از این لینک دنبال کنید.

منبع متن: gamefa