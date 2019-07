سازندگان Jedi: Fallen Order در رابطه با عدم حضور شخصیت اصلی مونث توضیحاتی را ارائه دادند

سال پیش‌رو، سال بسیار خوبی برای طرفداران بازی‌های مجموعه‌ی Star Wars هست که از عنوانی مانند Battlefront 2 ناراضی بوده‌اند. بسیاری از طرفداران پس از لغو ساخت Star Wars 1313 به این باور رسیدند که عنوانی تک‌نفره و با تمرکز بر داستان را دیگر در سری بازی‌های Star Wars نخواهیم دید اما معرفی و عرضه‌ی […]

سال پیش‌رو، سال بسیار خوبی برای طرفداران بازی‌های مجموعه‌ی Star Wars هست که از عنوانی مانند Battlefront 2 ناراضی بوده‌اند. بسیاری از طرفداران پس از لغو ساخت Star Wars 1313 به این باور رسیدند که عنوانی تک‌نفره و با تمرکز بر داستان را دیگر در سری بازی‌های Star Wars نخواهیم دید اما معرفی و عرضه‌ی Star Wars Jedi: Fallen Order باعث بازگشت امید و خوشحالی طرفداران این مجموعه شد. حال طی مصاحبه‌ی جدیدی، استودیوی ریسپاون (Respawn) از دلایل عدم حضور شخصیت مونت و یا حضور دیگر نژادهای این مجموعه، توضیحاتی را به طرفداران ارائه داد.

بسیاری این سوال برایشان پیش آمده است که چرا هرگز در مجموعه‌ی Star Wars شاهد ییک شخصیت مونث و اصلی یا شخصیتی از دیگر نژادها نبوده‌ایم. ما در عناوینی مانند Jedi Academy و Knights of the Old Republic شاهد شخصیت مونث و شخصیت‌های قابل بازی از دیگر نژادها بوده‌ایم اما این دو عنوان تماما برروی بخش شخصی سازی تمرکز داشته و شما می‌توانستید نژاد و جنسیت شخصیت خودتان را در ابتدا انتخاب کنید. اما در دیگر عناوین این مجموعه با تمرکز به داستان و شصیت اصلی، شاهد این موضوع نبوده‌ایم.

البته شما در بخش داستانی Star Wars Battlefront 2 در نقش شخصیت اصلی مونث نیز قرار می‌گرفتید اما تمرکز اصلی این عنوان برروی بخش چندنفره بوده و شاهد شخصیت پردازی گسترده‌ای در بخش تک‌نفره نبوده‌ایم و به نوعی می‌توان گفت که بخش تک‌نفره، حکم یک بخش آموزشی را برای این بازی داشته است.

حال استودیوی ریسپاون از دلایل عدم حضور شخصیت اصلی مونث، اطلاعاتی را در اختیار طرفداران قرار داده است. این استود توضیح داد که به دلیل حضور شخصیت Rey که توسط خانم دیزی ریدلی (Daisy Ridley) در سه‌گانه‌ی سوم مجموعه فیلم‌های Star Wars نقش‌آفرینی می‌شود، استودیو تصمیم گرفت که از یک شخصیت اصلی مذکر استفاده کند.

ما در رابطه با دیگر جنسیت‌ها با یکدیگر صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که با وجود شخصیت Rey در فیلم‌های حال حاضر Star Wars، بهترین گزینه پیش‌روی ما انتخاب یک شخصیت اصلی مذکر هست.

همچنین این استودیو توضیحاتی را در رابطه با عدم انتخاب شخصیت اصلی از یک نژاد بیگانه با طرفداران در میان گذاشت. اگر عدم قابلیت انتخاب یک شخصیت از نژادهای بیگانه را در دو عنوان Jedi Academy و Knights of the Old Republic در نظر نگیریم، ممکن بود که برای اولین‌بار شاهد یک شخصیت بیگانه در این مجموعه باشیم اما به دلیل تصمیم استودیوی ریسپاون، این امر میسر نگشت. استیگ اسموسن (Stig Asmussen) توضیح داد:

ما به این دلیل به سراغ یک شخصیت بیگانه نرفتیم که احتمال داشت تا بازی‌بازان نتوانند با این نوع نژاد از شخصیت‌ها ارتباط برقرار کرده. در واقع امکان برقراری ارتباط انسانی واقعی بازی‌باز با شخصیت اصلی برای ما در الویت اصلی قرار دارد.

البته اسمسون این مورد را اذعان داشت که حضور یک خشصیت از نژاد بیگانه در این بازی می‌توانست بسیار جالب شود. کامرون موناگان (Cameron Monaghan) که وظیفه‌ی نقش‌آفرینی در قالب شخصیت Cal Kestis را در Jedi Fallen Order بر عهده دارد، سابقه بازی در نقش Joker سریال Gotham همچنین انیمیشن Reign of the Supermen را داشته است.

Star Wars Jedi: Fallen Order در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۸ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۹) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و اکس‌باکس وان و همچنین پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه می‌گردد.

منبع متن: gamefa