مدت‌ها از انتشار اخبار مختلف در مورد بازی RuneScape می‌گذرد. پس از گذشت چند سال استودیوی سازنده‌ی این بازی اعلام کرد که یک به‌روزرسانی جدید در دسترس بازی‌بازان قرار گرفته است که ویژگی‌های بسیاری را به آن اعمال می‌کند.

RuneScape از سری عناوین جذاب و قدیمی به سبک ماجراجویی است که نخستین بار در سال ۲۰۰۱ برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر شد. در این بازی شما باید با دیگر بازی‌بازان به صورت آنلاین به رقابت پرداخته و تجربه‌ی جذابی از عناوین به این سبک را برای خود رقم بزنید. با این که ۱۸ سال از عرضه‌ی این بازی می‌گذرد، گیم‌پلی جذاب آن باعث شده است تا هنوز هم بازی‌بازان زیادی با رقابت‌های آن سرگرم باشند. اگر شما نیز از دوست‌داران عناوین آنلاین هستید، RuneScape را از دست ندهید.

به تازگی مطلع شدیم که به‌روزرسانی دیگری برای این بازی منتشر شده است که از محتویات آن می‌توان به یک نقشه‌ی جدید اشاره کرد. این نقشه شما را در عصر دایناسورها قرار می‌دهد و می‌توانید بسیاری از آن‌ها را ببینید. جالب است بدانید که یک بخش جدید به منظور نحوه‌ی مبارزه با دایناسورهای مختلف نیز به بازی اضافه شده است. قابلیت شکار نیز برای همه‌ی بازی‌بازان آزاد است. این به‌روزرسانی تحت عنوان The Land Out of Time هم‌اکنون برای تمام دارندگان بازی RuneScape در دسترس قرار دارد.

منبع متن: gamefa