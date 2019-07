جان واتس (Jon Watts)، کارگردان فیلم Spider-Man: Far From Home، از تاثیرات بازی Marvel’s Spider-Man بر فیلم می‌گوید؛ به منظور دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص با وب‌سایت خبری گیمفا همراه باشید. احتمالا فیلم Spider-Man: Far From Home، حداقل یک ایستراگ (Easter Egg) از بازی Marvel’s Spider-Man را در خود جای داده است و به […]

جان واتس (Jon Watts)، کارگردان فیلم Spider-Man: Far From Home، از تاثیرات بازی Marvel’s Spider-Man بر فیلم می‌گوید؛ به منظور دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص با وب‌سایت خبری گیمفا همراه باشید.

احتمالا فیلم Spider-Man: Far From Home، حداقل یک ایستراگ (Easter Egg) از بازی Marvel’s Spider-Man را در خود جای داده است و به نظر می‌رسد بعضی از بخش‌های فیلم به طور مستقیم از انحصاری پلی‌استیشن ۴ الهام گرفته است. برای مثال: شخصیت جی جوناه جیمسون (J. Jonah Jameson) و دیلی باگل (Daily Bugle)، دفتر خدماتی روزنامه‌ی وی، در فیلم بسیار آشنا و مشابه به بازی Marvel’s Spider-Man به تصویر کشیده شده‌ است. اما بر اساس توضیحات جان واتس این موضوع صحت ندارد زیرا وی پیش از فرایند فیلم‌برداری، بازی Marvel’s Spider-Man را شروع نکرده بود و حتی ذره‌ای فیلم از آن الهام نگرفته است. واتس در این خصوص اظهار داشت:

این فیلم از بازی Marvel’s Spider-Man الهام نگرفته است. فقط به این دلیل که من بازی را در حین فرایند فیلم‌برداری شروع کرده و آن را آخر هفته و در یک روز غیر کاری بازی کردم. من تمایلی به ادامه‌ی بازی را نداشتم زیرا روز غیر کاری من نمی‌توانست باز هم به Spider-Man سپری شود. من نیاز به بازی دیگری داشتم.

جالب است بدانید که واتس برای سپری کردن اوقات فراغت خود به جای بازی Marvel’s Spider-Man در حین کارگردانی فیلم، بازی God of War 2018 را برگزید. همچنین زمانی که فیلم به مرحله‌ی پیش‌ تولید رسید، وی بازی Red Dead Redemption 2 را شروع کرد. و در این خصوص توضیح داد:

آرامش خاصی در تدوین فیلم در تمام روز، سپس به خانه آمدن و تاس کباب خوردن و نوازش و رام کردن اسب خود وجود دارد.

همان طور که اشاره شد، فیلم Spider-Man: Far From Home ایستراگی را از بازی Marvel’s Spider-Man در خود جای داده است. به نظر می‌رسد در بخشی از فیلم که تام هالند (Tom Holland) به دوربین نگاه کرده و دو انگشت خود را به نشانه‌ی سلامتی (Peace Sign) بالا می‌آورد از بازی Marvel’s Spider-Man الهام گرفته شده است. اگرچه که واتس هنوز این موضوع را تایید و یا تکذیب نکرده و ممکن است موضوع ذکر شده تصادفی باشد.

بازی Marvel’s Spider-Man در حال حاضر به صورت انحصاری برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار دارد و هنوز هیچ صحبتی مبنی بر پورت آن برروی کنسول پلی‌استیشن ۵ به میان نیامده است.

منبع متن: gamefa