شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft) به‌روز‌رسان جدیدی برای بازی Assassin’s Creed Odyssey منتشر کرد. حجم این به‌روز‌رسان برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و اکس‌باکس وان حدود ۶ گیگابایت و برروی رایانه‌های شخصی حدود ۵٫۶ گیگابایت است.

این به‌روز‌رسان جدید از آخرین بسته‌ی الحاقی بازی یعنی The Judgement of Atlantis پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این، از محتوای رایگان و قابل دانلود Lost Tales of Greece نیز پشتیبانی خواهد کرد. از دیگر تغییرات در این به‌روز‌رسان می‌توان به رفع باگ‌ها در برخی ماموریت‌ها، رابط کاربری، گیم‌پلی بازی و… اشاره کرد.

بازی Assassin’s Creed Odyssey در حال حاضر برروی کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است. شما می‌توانید نقد و بررسی بازی را در این لینک مطالعه بفرمایید.

منبع متن: gamefa