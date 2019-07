انیمیشن Cuphead برای سرویس نتفلیکس معرفی شد

انیمیشن Cuphead قرار است با همکاری شرکت‌های نتفلیکس (Netflix) و کینگ فیاچرز سیندیکیت (King Features Syndicate) ساخته و برروی سرویس نتفلیکس عرضه شود؛ به منظور دریافت اطلاعات بیشتر با وب‌سایت خبری گیمفا همراه باشید. بازی Cuphead یک موفقیت بزرگ محسوب شده و از زمان عرضه‌ی بازی در سال ۲۰۱۷ میلادی در حدود ۴ میلیون نسخه […]

بازی Cuphead یک موفقیت بزرگ محسوب شده و از زمان عرضه‌ی بازی در سال ۲۰۱۷ میلادی در حدود ۴ میلیون نسخه از آن در سرتاسر جهان به فروش رفته است. به نظر می‌رسد قرار است علی‌رغم بسته‌ی الحاقی جدید Cuphead، شاهد انیمیشنی از این بازی دوست‌داشتنی نیز باشیم. کمپانی نتفلیکس همراه با شرکت کینگ فیاچرز سیندیکیت و با همکاری استودیوی MDHR، قرار است مجموعه‌ای از بازی Cuphead را ساخته و تهیه‌کنندگی آن را بر عهده بگیرد.

طبق گزارشی از منبع مطبوعاتی The Hollywood Reporter، انیمیشن Cuphead قرار است شکل و ظاهری به مانند انیمیشن‌های دهه‌ی ۳۰ میلادی را داشته و داستان این مجموعه را گسترش دهد. این بار قهرمانان این مجموعه، کاپ‌هد (Cuphead) و ماگ‌من (Mugman)، قرار است همان داستان شیطان و قمار وی را ادامه داده و به تکامل برسانند. همچنین چد و جرد ملدن‌هاور (Chad and Jared Moldenhauer)، خالقان بازی Cuphead، قرار است همراه با شرکت کینگ فیاچر سندیکیت، مدیریت پروژه و شرکت نتفلیکس همراه با تهیه کننده‌ی مجموعه‌ی کوتاه Micky Mouse، سی‌ جی کتلر (C.J Kettler)، ریاست و تهیه‌کنندگی پروژه را بر عهده داشته باشند.

علی‌رغم این موضوع که آینده‌ی این پروژه مبهم بوده ولی مشاهده‌ی تاثیرات این بازی و رواج آن میان مخاطبان بیشتری، بسیار خوشحال‌کننده است.

بازی Cuphead در حال حاضر برروی کنسول‌های اکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد و بسته‌ی الحاقی The Delicious Last Course تاخیر خورده و قرار است سال آینده برای این بازی منتشر شود.

منبع متن: gamefa