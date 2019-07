به گزارش پردیس گیم و به نقل از Comic Book، شبکه‌ی Netflix به تازگی از سریال انیمیشنی اقتباسی از بازی Cuphead، ساخته‌ی استودیوی MDHR رونمایی کرده است. این سریال The Cuphead Show! نام دارد و توسط بخش انیمیشن سازی شبکه‌ی Netflix در حال ساخت است و داستان آن درباره‌ی شخصیت اصلی بازی، Cuphead و برادر او Mugman است. همچنین چاد و جرد مولدنویر (Chad and Jared Moldenhauer)، موسسین استودیوی MDHR و خالق این بازی، قرار است تا تهیه کننده‌ی اجرایی این سریال باشند.

بازی Cuphead شامل شخصیت‌ها و دشمنانی همچون شیاطین، روبات‌ها و دیگر موجوداتی می‌شود که همه از طراحی هنریشان از انیمیشن‌های دهه‌ی 1930 میلادی الهام گرفته است. این نوع طراحی و سبک گرافیکی جذاب و منحصر به فرد آن باعث خلق یکی از بهترین و متفاوت‌ترین تجربه‌های گیمینگ نسل هشتم شد، امیدواریم تا شبکه‌ی Netflix بتواند به خوبی این حس و حال را به انیمیشن خود منتقل کند. طبق گفته‌ی Netflix، این سریال قرار است شخصیت‌های این مجموعه و دنیای Cuphead را گسترش و توسعه دهد.

همچنین Netflix در جریان معرفی خود اعلام کرد: "این بازی که با سبک گرافیکی قدیمی و جذاب خود توانست قلب‌ها و ذهن‌های بسیاری از طرفداران را تسخیر کند و شامل باس‌های دیوانه وار و گیم پلی چالش برانگیز می‌شود قرار است برای اولین بار در قالب سریال The Cuphead Show! به تلویزیون بیاید."

علاوه بر این اعلام شده که شرکت King Features Syndicate در ساخت Cuphead Show! با بخش انیمیشن سازی Netflix همکاری می‌کند.

بازی Cuphead هم اکنون برای پلتفرم‌های PC ،Xbox One و Nintendo Switch در دسترس است. همچنین قرار است بسته‌ی گسترش دهنده‌ی آن با نام The Delicious Last Course در سال 2020 منتشر شود. طبق اعلام وب سایت Hollywood Reporter، فروش این عنوان هم اکنون از 4 میلیون نسخه عبور کرده است. نظر شما در این رابطه چیست؟

منبع متن: pardisgame