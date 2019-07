فروش بازی Cuphead از مرز ۴ میلیون نسخه عبور کرد

طبق جدیدترین گزارش منتشر شده، بازی Cuphead ساخته‌ی استودیوی MDHR به تازگی توانسته است به فروش بیش از ۴ میلیون نسخه در دنیا دست پیدا کند. سال گذشته بود که خبر فروش سه میلیون نسخه از این بازی منتشر شد و به نظر می‌رسد در طی سال گذشته یک میلیون نسخه‌ی دیگر نیز به فروش […]

طبق جدیدترین گزارش منتشر شده، بازی Cuphead ساخته‌ی استودیوی MDHR به تازگی توانسته است به فروش بیش از ۴ میلیون نسخه در دنیا دست پیدا کند. سال گذشته بود که خبر فروش سه میلیون نسخه از این بازی منتشر شد و به نظر می‌رسد در طی سال گذشته یک میلیون نسخه‌ی دیگر نیز به فروش رفته است. بدون شک این میزان از فروش برای یک بازی مستقل، یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شود.

قطعا یکی از مهم‌ترین عوامل این موفقیت، عرضه‌ی این بازی برای نینتندو سوییچ در اوایل سال جاری میلادی بوده است. نینتندو سوییچ با بیش از ۳۰ میلیون کاربر ظاهرا کمک زیادی به فروش این بازی مستقل کرده است. در راستای دیگر اخبار مرتبط با Cuphead، به تازگی ساخت انیمیشنی از آن برای سرویس نتفلیکس (Netflix) تایید شده است. همچنین بسته‌الحاقی The Delicious Last Course با یک سال تاخیر در سال ۲۰۲۰ میلادی منتشر می‌شود.

بازی Cuphead در حال حاضر برروی کنسول‌های ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی این عنوان، می‌توانید نقد و بررسی انجام شده توسط وب‌سایت گیمفا را از این نشانی مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa