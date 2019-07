چند روز قبل در وب‌سایت آمازون بازی‌ای به نام Batman: Arkham Collection برای فروش قرار گرفت و بر اساس وب‌سایت آمازون این بازی که تنها نسخه‌ی فیزیکی دارد، قرار است مجموعه‌ای از سری بازی‌های بتمن: آرکام باشد و در تاریخ ۶ سپتامبر (۱۵ شهریور) برای پلی‌استیشن۴ و ایکس‌باکس وان عرضه شود. ساعاتی قبل این شایعه توسط استودیو‌ی راکستدی (Rocksteady Studios)، سازنده‌ی سه گانه‌ی بتمن: آرکام، تا‌‌‌ٔیید شد. البته شایان ذکر است که این مجموعه هنوز توسط ناشر آن، یعنی برادران وارنرز به طور رسمی معرفی نشده و همچنین تاریخ عرضه‌ای که در وب‌سایت آمازون نوشته شده است، رسمی نیست.

طبق جزئیاتی که از این مجموعه در وب‌سایت آمازون درج شده است، می‌توان گفت که در این مجموعه سه‌گانه‌ی اصلی سری بازی‌های بتمن: آرکام وجود دارد، یعنی سه بازی Batman: Arkham Asylum، Batman: Arkham City و Batman: Arkham Knight در این بسته قرار گرفته‌اند. البته در این مجموعه مانند خبری از بازی Batman: Arkham Origins نیست. این مجموعه علاوه بر این سه بازی، در قاب فلزی عرضه می‌شود.

نسخه‌ی بهبود یافته‌ی دو بازی بتمن: شهر آرکام و بتمن: تیمارستان آرکام به همراه تمامی بسته‌های الحاقی‌شان در سال ۲۰۱۶ تحت عنوان Batman: Return to Arkham برای کنسول پلی‌استیشن۴ و ایکس‌باکس وان عرضه شده بودند. در مجموعه‌ی جدید تمامی این محتوا به همراه بازی بتمن: شوالیه آرکام وجود دارند. بسته‌های الحاقی بازی بتمن: شوالیه آرکام در دیسک این مجموعه وجود ندارند، بلکه با استفاده از کد دانلودی که در این مجموعه قرار دارد می‌توان تمامی آن‌ها را دانلود کرد. یک لباس ویژه به نام Earth 2 Dark Knight به خریداران این مجموعه تعلق خواهد گرفت. این لباس اوایل سال آینده نیز برای دارندگان بازی بتمن: شوالیه آرکام به صورت رایگان در دسترس قرار خواهد گرفت.

سه‌گانه‌ی بتمن ساخته‌ی استودیوی خوش ذوق راکستدی به عقیده‌ی بسیاری بهترین بازی‌هایی هستند که درباره‌ی شوالیه‌ی سیاه‌پوش ساخته شده‌اند، به طور قطع بسته‌ی Batman: Arkham Collection برای عاشقان این سه‌گانه و طرفداران شوالیه‌ی سیاه‌پوش مجموعه‌ی ارزشمندی خواهد بود.

