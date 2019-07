به نظر می‌رسد که سازندگان بازی Cyberpunk 2077 از کیفیت اجرایی این عنوان برروی کنسول‌های نسل هشتم مطمئن هستند. به نظر آنان، بازی Cyberpunk 2077 برروی پلی‌استیشن ۴ و اکس‌باکس وان فوق‌العاده خواهد بود. بازی Cyberpunk 2077 فوق‌العاده به نظر می‌رسد و شاید بتوان آن را مورد انتظارترین بازی بازی‌بازان دانست؛ البته رقابت سختی در […]

به نظر می‌رسد که سازندگان بازی Cyberpunk 2077 از کیفیت اجرایی این عنوان برروی کنسول‌های نسل هشتم مطمئن هستند. به نظر آنان، بازی Cyberpunk 2077 برروی پلی‌استیشن ۴ و اکس‌باکس وان فوق‌العاده خواهد بود.

بازی Cyberpunk 2077 فوق‌العاده به نظر می‌رسد و شاید بتوان آن را مورد انتظارترین بازی بازی‌بازان دانست؛ البته رقابت سختی در این میان بین Cyberpunk 2077 و The Last of Us 2 به وجود امده است. با این حال، سوالی که پیش می‌آید این است: آیا این بازی برروی کنسول‌های نسل حاضر نیز همان‌قدر که انتظار داریم عالی عمل خواهد کرد؟

به احتمال خیلی زیاد، تا زمانی که بازی را تهیه نکرده و آن را تجربه نکنیم، نمی‌توانیم به این سوال پاسخ دهیم. تنها نمایش گیم‌پلی که از این بازی مشاهده کرده‌ایم، برروی یک رایانه‌ی شخصی با بالاترین تنظیمات بوده است، ولی آیا این بازی برروی کنسولی همانند پلی‌استیشن ۴ با سخت‌افزاری به مراتب ضعیف‌تر و قدیمی‌تر، می‌تواند همچنان خیره‌کننده باشد؟

ولی استودیوی سازنده طی مصاحبه‌ای تمام این نگرانی‌ها را از بین برده است و خیال همگان را راحت کرده است:

موتور بازی‌سازی ما، ساخت Cyberpunk 2077 را جدای از پلتفرم مقصد، بسیار راحت کرده است. ما کنسول‌ها را هدف اولمان قرار داده‌ایم و این بازی برروی این کنسول‌ها عالی به نظر می‌رسد. قطعا اگر ۲۰۰۰ دلار برای ساخت و جمع کردن یک رایانه‌ی شخصی صرف کنید، نتیجه‌ای بهتر از کنسول‌ها دریافت خواهید کرد. ولی خیالتان را راحت کنید، بازی برروی کنسول‌های نسل حال حاضر نیز عالی است.

امیدواریم که استودیو سازنده بتواند به وعده‌هایش عمل کند. همچنین اگر از ساخته‌ی قبلی خود درس گرفته باشند، می‌توان امیدوار بود که دیگر در زمان انتشار بازی Cyberpunk 2077 شاهد مشکلاتی در نرخ فریم بازی برروی پلی‌استیشن ۴ نباشیم. امروز و ۴ سال پس از بازی The Witcher 3، سازندگان این بازی اشنایی بیشتری با کنسول‌‌ها دارند و همچنین تجربه‌ی بیشتری نیز کسب کرده‌اند که جایی برای نگرانی نمی‌گذارد. .

بازی Cyberpunk 2077 در تاریخ پنج‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ (۱۶ آوریل ۲۰۲۰) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه می‌شود. به تازگی تصاویری از این بازی منتشر شده‌ است که شما می‌توانید آن‌ها را در این نشانی مشاهده کنید. همچنین، مصاحبه‌ای جذاب با سازندگان این بازی صورت گرفته است که در اینجا برای شما عزیزان در دسترس است.

منبع متن: gamefa