پس از نزدیک به یک سال شایعه، شرکت نینتندو رسما از مدلی ارزان‌تر و ساده‌تر از کنسول بازی خود رونمایی کرده است. کنسول جدید «سوییچ لایت» (Switch Lite) بازی‌‌های سوییچ را فقط به در حالت پرتابل و قابل حمل اجرا می‌کند و قیمتی ۲۰۰ دلاری دارد.

این مدل جدید سوییچ، تعدادی از قابلیت‌های کنسول اصلی را ندارد. دسته‌های جدا شدنی یا همان Joy-Con در این کنسول استفاده نشده‌اند و دسته‌های سوییچ لایت کنار آن به صورت ثابت قرار گرفته‌اند. از نظر اندازه هم کنسول سوییچ لایت کوچک‌تر و قابل حمل‌تر است. با این حال، قابلیت بازی کردن روی تلویزیون به‌طور کلی از این مدل ارزان‌تر حذف شده است و نمی‌توان آن را حتی با استفاده از داک کنسول معمولی استفاده کرد.

نینتندو می‌گوید که کنسول سوییچ لایت می‌تواند تمام بازی‌های سوییچ که امکان بازی کردن در حالت پرتابل دارند را به صورت کامل اجرا کند. البته بازی‌های زیادی نیستند که در حالت پرتابل اجرا نمی‌شوند. با این حال، برخی بازی‌ها نیاز به جدا کردن دسته‌ها دارند و آن‌ها هم روی این کنسول پشتیبانی نمی‌شوند. برای مثال بازی Super Mario Party پشتیبانی از حالت پرتابل را ندارد و باید حتما با دسته‌های جدا شده بازی شود.

کنسول سوییچ لایت، یک صفحه نمایش ۵.۵ اینچی دارد که از صفحه‌ی نمایش ۶.۲ اینچی کنسول اصلی کوچکتر است. وزن کنسول هم کمتر شده و باتری آن هم نسبتا وضعیت بهتری در مقایسه با کنسول اصلی دارد. دسته‌های کنسول سوییچ لایت هم‌چنین قابلیت لرزش یا همان HD Rumble را ندارند. نینتندو قابلیت‌ها و امکانات سوییچ و سوییچ لایت را در وب‌سایت خود مقایسه کرده است که می‌توانید آن را در ادامه ببینید.

می‌توانید در ادامه تریلر منتشر شده از کنسول بازی Switch Lite را ببینید.

این کنسول با قیمت ۲۰ سپتامبر در سه رنگ آبی، زرد و خاکستری عرضه خواهد شد.

