فصل جدید آخرین نسخه از سری بازی‌های ندای وظیفه به نام Operation Apocalypse Z برای کنسول پلی‌استیشن۴ عرضه شد. این محتوای جدید هفته‌ی آینده برای رایانه‌های شخصی و ایکس‌باکس وان عرضه می‌شود. این فصل شامل اسلحه‌‌ها، هیولا‌ها و نقشه‌های جدید در هر دو بخش زامبی و بلک‌آوت (Blackout) است.

در بخش زامبی، داستان جدیدی اضافه شده است که در نقشه‌ی معروف Nuketown جریان دارد. در زیرزمین‌های مخفی این نقشه هیولا‌های متنوع انتظار بازی‌کنندگان را می‌کشند، همچنین در این تأسیسات مخفی اسلحه‌های جدیدی مثل گونه‌‌ای دیگر از اسلحه‌ی محبوب Ray Gun وجود دارد. بر طبق گفته‌ی استودیو‌ی Treyarch نقشه‌ی جدید Nuketown چهارصد برابر نقشه‌ی اصلی وسعت دارد. در داستان جدیدی که برای بخش زامبی عرضه شده هم بیش از دو برابر داستان‌های قبلی، دیالوگ وجود دارد.

این فصل، حالت Blackout بازی Call of Duty: Black Ops 4 را نیز دستخوش تغییراتی قرار داده است. بخش‌هایی از نقشه‌ی این حالت تغییر کرده و بیش‌تر با حال و هوای آخرالزمانی سازگار شده، همچنین اسلحه‌ها و شخصیت‌های جدیدی در این حالت در دسترس قرار گرفته‌اند و بازی‌کنندگان می‌توانند از موتور به عنوان تازه‌ترین وسیله‌ی نقلیه‌ استفاده کنند.

در بخش چند‌نفره معمولی این بازی نیز شخصیتی جدید به نام The Robotic Reaper اضافه شده، بسیاری از بازی‌کنندگان با این شخصیت از نسخه‌ی بلک آپس ۳ آشنایی دارند، سه نقشه‌ی جدید نیز به بخش چندنفره اضافه شده‌اند که تمامی این سه نقشه حال و هوای آخرالزمانی دارند و با دیگر محتوای این فصل سازگارند.

آخرین بازی از سری بازی‌های ندای وظیفه با اینکه از بخش داستانی محروم بود، اما با ارائه‌ی به روزرسانی‌های متنوع و پشتیبانی بسیار خوب از سه بخش زامبی، بتل رویال (بلک‌آوت) و چند نفره معمولی، توانست واکنش‌‌های خوبی از منتقدان و بازی‌کنندگان دریافت کند و فروش خوبی را نیز تجربه کند.

در ادامه می‌توانید تریلری که برای این بخش منتشر شده است را ببینید.

