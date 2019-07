هجوم سایه ها به یک فانتزی دوست داشتنی| نقد و بررسی بازی Final Fantasy XIV: Shadowbringers

داستان پر از پستی و بلندی تجربه‌ام از فرنچایز فاینال فاتزی، شاید برای خودم هم عجیب باشد. اولین برخورد من با این نام بزرگ پرافتخار، نه با سری بازی‌ بسیار عظیم و پرشکوه آن، که با انیمیشین فوق‌العاده‌اش بود. درست همان زمانی که گاهی حتی نمی‌توانستم نام شخصیت‌هایش را درست تلفظ کنم، شعله علاقه‌ام به […]

داستان پر از پستی و بلندی تجربه‌ام از فرنچایز فاینال فاتزی، شاید برای خودم هم عجیب باشد. اولین برخورد من با این نام بزرگ پرافتخار، نه با سری بازی‌ بسیار عظیم و پرشکوه آن، که با انیمیشین فوق‌العاده‌اش بود. درست همان زمانی که گاهی حتی نمی‌توانستم نام شخصیت‌هایش را درست تلفظ کنم، شعله علاقه‌ام به Final Fantasy زبانه گشید. پس از تماشای بارها و بارها انیمیشن شاهکارش، کم کم متوجه شدم این نام در حوضه مورد علاقه من هم فعال است و نه یکی دو شماره که یازده نسخه از آن تا آن لحظه عرضه شده بود. اولین تجربه گیمینگم از این سری، بازی بی‌نظیر Crisis Core: Final Fantasy Vii بود که روز و شبم را با آن می‌گذرداندم. سال‌ها بغد بود که فهمیدم نسخه هفت این سری هنوز هم که هنوز است به عنوان بهترین نسخه کل فرنچایز نامیده می‌شود و آن همه علاقه‌ام بی‌دلیل نبوده است.

با گذشت مدت زمانی، این سری هم مانند بسیار یاز IPهای محبوب، راهش را به دنیای محبوب و البته پولساز آنلاین هم باز کرد و Square Enix که وظیفه انتشار و نشر نسخه آنلاین Final Fantasy را بر عهده داشت، در سال ۲۰۱۳ نسخه جهاردهم این بازی با نام Final Fantasy XIV را به طور انحصاری برای PS3 عرضه کرد. احتمالا بتوان سال ۲۰۱۳ را یکی از بدترین سال‌های Square Enix نامید; بازی برای کنسول نسل هفتمی سونی پر از مشکلات فنی و عحیب و غریب بود و از هر گوشه‌ای مشکلاتی مبنی بر وجود یک باگ مختل‌کننده گیم‌پلی، سرورهای بسیار بد، پریدن گاراکتر بازیکنان یا پیشرفت‌های آن‌ها و… گزارش می‌شد و سازندگان هم تنها وعده می‌دادند. البته وعده‌ایشان هم درست بود، آن‌ها ۸ ماه زمان نیاز داشتند تا نسخه نسل هشتمی بازی را بهینه کنند و مشکلاتش را دیگر به نسل جدید نگشانند که خوشبختانه هم چنین شد. Final Fantasy XIV در نسل هشتم انگار یک بازی دیگر شده بود و تقریبا همه چیز سر جایش بود.

مهم‌ترین شعار بازی ” An Everchanging World” بود. شاید این جمله ۵ سال پیش و در ابتدای عرضه بازی برای نسل هشتم، مبهم و شاید هم دروغین به نظر می‌آمد; اما الان کاملا برای گیمرهای این عنوان ملموس است و به نحو احسنت به این وعده جامه عمل پوشانده شده است. این را بدانید که دیای نسخه چهاردهم فاینال فانتزی، با ارائه هر DLC( که صدالبته رایگان نیستند) به طور کامل تغییر می‌کند و به طور کلی جو و داستان‌های مخصوص به آن دنیا برایش تعریف می‌شود. حال با دانستن این نکته تعداد محتواهای قابل دانلودی که تاکنون برای بازی عرضه شده است را بشمارید. این تعداد آنقدر زیاد است که حتی نوشتن نام تک تک آن‌ها هم ممکن است حوصله‌تان را سر ببرد! این تعداد ۹ عدد است. ۹ دنیای جدید، ۹ داستان ناب، ۹ ماجراجویی نفس‌گیر. فقط می‌توان برای این پشتیبانی بی‌نظیر ایستاده دست زد.

تقریبا یک ماه پیش بود که جدیدترین بسته الحاقی بازی ( بخوانید دنیای جدید بازی) به نام Shadowbringers در E3 2019 معرفی شد و این‌بار تریلر معرفی آن، آنقدر پر زرق و برق بود که انگار حسی به ما می‌گفت این DLC قرار است علاوه بر نهمین، بهترین و عظیم‌ترین محتوای بازی هم بشود. اما چاره‌ای جز صبر کردن تا انتشار بازی نبود. به شخصه سعی کردم آنقدرها هم انتظارم را به سقف نچسیانم; راستش را بخواهید این روزها آنقدر تریلر دیده‌ایم که با بازی‌اش هیچ تناسبی ندارد که دیگر به چشم‌هایمان هم سخت می‌توانیم اعتماد کنیم. با تمام این اوضاف، جدیدترین بسته الحاقی بازی به تازگی منتشر شده و نقد و بررسی آن را برای شما کاربران عزیز گبمفا، فراهم کرده‌ایم. در ادامه با ما همراه باشید تا ببینیم آیا Final Fantasy XIV: Shadowbringers ارزش وقت گذاشتن و تهیه را دارد و سازندگان تا چه حد توانسته‌اند چیز متفاوتی را نسبت به جهان‌ها و داستان‌های قبلی خلق کنند.

طبق جدیدترین آمار منتشر شده از بازیکنان بازی، Final Fantasy XIV Online به رکورد ۱۶ میلیون رسیده است و چیزی که می‌خواهم بگویم این است که یک بازی چقدر باید داستان درگیرکننده‌ای داشه باشد تا بتواند این ۱۶ میلیون بازیکن را جهان به جهان به دنبال خود بکشاند؟ هر چقدر هم گیم‌پلی و گرافیک بازی عالی باشد( که هست) اگر داستانی پشت آن نباشد، یک بازی MMO قطعا به زمین می‌خورد. داستان این بسته الحاقی نه تنها ساده و سطحی نیست که پیچیدگی‌های بسیار خوبی به آن‌چه تا کنون از داستان بازی روایت شده است، اضافه می‌کند. بعد از نجات دادن هزاران ناحیه از سرزمین از دستان Malevolentها و استعمارطلب‌ها، پروتاگونیست انتخابی بازی( The Warrior Of Light) به سزمین جدیدی فراخوانده می‌شود. این سرزمین به “اولین بازتاب محل زندگی” کاراکترها، یا همان جهان بازی معروف است.

مشکل از جایی شروع می‌شود که در دنیای کاملا جدید بازی، ارتشی به نام Flood Of The Light، در حال نابودی آن است. درگیری مستقیم با آن‌ها تقریبا غیر ممکن است و از این رو، شما با پوششی از Warrior Of Darkness باید به درون این ارتش شوم نفوذ کنید و سعی کنید مجددا بین تاریکی و روشنایی تعادل برقرار کنید. این کار تنها و تنها با نابودی هیولاهای پلیدی که مدام رنگ تاریک آسمان را برمیگردانند و به حکمرانی نیروهای تاریکی کمک می‌کنند امکان‌پذیر است. در همین مسیر که از همان ابتدا هم ساده به نظر نمی‌رسد، دچار مشکلات بسیاری می‌شوید و پیچ و خم‌‌های زیادی در داستان، انتظارتان را می‌کشد. بیشتر از این از داستان موردی را توضیح نمی‌دهم; زیرا کوچکترین اسپویل از آن کل لذت بازی را نابود می‌کند.

روایت داستان، کاملا مدیوم‌های داستان‌گویی در قالب یک MMO RPG را رعایت می‌کند و در لحظاتی فلش بک به قبل می‌زند یا اشاراتی به اتفاقات پیشین دارد و این نشان‌دهنده احترام سازندگان به بازیبازانی است که در طول این ۵ سال همراه بازی بوده‌اند و اگر بسته‌های الحاقی قبلی را بازی کرده باشید، شکی نیست که لذت بازی هم بشتر خواهد شد. داستان بازی به مرور زمان پیشرفت می‌کند و ساخته می‌شود. در این بین، آنقدر شخصیت‌پردازی کاراکترها در دنیای جدید عالی است که اگر کوچکترین کندی هم در روایت داستان باشد، به فراموشی سپرده خواهد شد. نقش شخصیت‌های مختلف با توجه به سیستم جدید “اعتماد” بازی بسیار پر رنگ‌تر شده و تقریبا اکثر شخصیت‌ها نقش مهمی در داستان خواهند داشت. این سیستم باعث می‌شود برخورد به سیاهچاله‌های بازی تنها نقش لوت کردن و XP گرفتن نداشته باشد بلکه Story Dungeons یا دانجن‌های داستانی هم در بازی حضور دارند که نقششان هم بسیار مهم‌ است. نویسندگی عالی بازی، حتی در این اوقات هم خودنمایی می‌کند.

داستان ۳۰ تا ۵۰ ساعته بازی، پر است از سورپرایزهای مختلف، لحظات به یادماندنی و البته، یک پایان بی‌نظیر که Shadowbringers را همواره در ذهنتان نگه خواهد داشت.

صد البته که گیم‌پلی بازی هم پا به پای داستان پیشرفت کرده و مانند همیشه موارد جدید زیادی به آن اضافه شده است. در ابتدا به دو شغل جدید قابل انتخاب مواجه می‌شویم: Gun Breaker و Dancer. Gun Breakerها یک شمشیر و یک تفنگ دارند و از کلاس Tankها هستند. Dancerها هم در کلاس Attackerها هستند اما قابلیت‌های Support بسیاری هم دارند. این دو کاراکتر و به خصوص Dancerها بسیار به پویا شدن گیم‌پلی بازی کمک می‌کنند و از این به بعد شما دست بازتری برای انجام Raidهای مختلف به Dungeonها را دارید. آنطور که به نظر من رسید، Gunbreakerها به خوبی می‌توانند خلاء یک محافظ خوب هم در بازی پر کنند. آن‌ها با سپر شدن در برابر گلوله‌های دشمنان می‌توانند تا حدی از هم تیمی‌های خود حفاظت کنند و بسیار کارامد هستند.Dancer ها قدرت‌های محیطی‌ بسیار خوبی دارند و با حملاتی که سطح وسیعی از محیط را پوشش می‌دهد، قطعا خواهان زیادی داشته و خواهند داشت.

از کاربرهای دیگر Dancerها، قابلیت انتخاب Dance Partner توسط آن‌هاست. بعد از این انتخاب از آن به بعد اگر Dancer و شریکش دکمه‌هایی که به سرعت رد می‌شوند را به درستی بزنند حملات مرگباری را انجام خواهند داد و اگر این مورد را به قابلیت‌های پشتیبانی از هم تیمی‌هایشان اضافه کنیم، تقریبا می‌توانیم بگوییم کسی نیست از این شخصیت غافل شود. شاید شما هم این سوال برابتان پیش آمده باشد که آیا با وجود این همه قابلیت مختلف برای این دو Job، بازی بالانس است؟ در جواب باید بگوییم در حال حاظر متاسفانه خیر.Gunbreaker و Dancer احتمالا Nerf خواهند شد تا بازی بالانس شود. تغییر دیگری هم که در بازی می‌بینیم، حذف ویژگی Independant Pet Action برای کلاس Summoner است که تا حد زیادی قابلیت این کلاس را برای کار با حیوانات از بین برده است و تقریبا این شغل در بازی بسیار بلاتکلیف و شلخته شده است.

اگر بخواهیم وضیعیت کلاس‎ها یا شغل‌ها را در بازی جمع‌بندی کنیم، باید بگوییم در Shadowbringers کلاس Summoner و بعضی دیگر از کلاس‌ها با حذف یک یا دو قابلیت و در عوض اضافه شدن چندین قابلیت روبه رو شده‌اند. که باعث شده است کار با آن‌ها سخت‌تر و البته مقداری هم ضعیف‌تر شوند. حذفیات کلاس‌ها، به دلیل کاربردی بودن، با وجود کم‌تر بودن تعدادشان از اضافات، بیشتر به چشم می‌آیند; بواضح‌ترین آن هم به قابلیت‌های Damage کلاس Healerها برمی‌گردد و برای این که با این کلاس بتوانید دمیج خوبی هم وارد کنید باید منتظر سخت‌کوشی بیشتری نسبت به جهان‌های قبلی باشید. امیدواریم Square Enix با یک به روزرسانی بار دیگر کلاس‌ها را به حالت تعادل برگرداند. این موارد در بازی‌های MMO RPG عادی است و شکی نیست که به زودی بازی بالانس خواهد شد.

همانطور که گفتیم، نام جهان بازی The First است (اولین بازتاب حهان بازی) مناطق بازی با زیبایی تمام طراحی شده‌اند و هیچ حرفی را برای کیفیت بصری باقی نمی‌گذارند. منطقه Norvrandt، که آخرین منطقه قابل سکونت یک دنیای در حال نابودی است، نواحی جدید دنیای بازی، سیاهچال‌های پرتعداد و…. به واسطه کیفیت بالای خود جست و جو در آن‌ها را بسیار لذت‌بخش کرده است. از شاخه‌های درختان Rak’tika Greatwood که که بر زمین سایه افکنده و شکوه وحشیانه‌ای دارند، تا ساخنار آهن‌هایی که از کریستال‌های پر زرق و برق ساخته شده‌اند، جلای فوق‌العاده‌ای به تمام منطقه Norvrandt و The First بخشیده‌اند و شاهد زیباترین مناطق ساخته شده در کل DLCهای بازی هستیم.

در مورد موسیقی بازی همین بس که بگویم کلمات نمی‌توانند ساندترک فوق‌العاده بازی را توصیف کنند. موسیقی بازی آنقدر خوب است و با اتمسفر تاریک بازی هماهنگ است که پیشنهاد میکنم حتی اگر نمی‌توانید بازی را تهیه کنید، حتما OST آن را گوش کنید تا چند مورد از بهترین In-game Musicهای عمرتان را تجربه کنید. Masayochi Soken، آهنگساز بازی، قطعا نقطه بسیار روشنی را با ساخت موسیقی متن بازی به ثبت رسانده و امیدواریم باز هم شاهد کارهای او در این سری یا در بازی‌های دیگر باشیم و از هنرش محروم نشویم. صداگذاری اجراء محیط و کاراکترها هم دست کمی از موسیقی بازی ندارد و شاهد هماهنگی کامل بین آن‌ها هستیم هیچ مشکلی در این بخش دیده نمی‌شود. صداگذاران در بخش‌های حماسی و احساسی به زیبایی هرچه تمام‌تر هنر خود را به نمایش گذاشته‌اند.

جا دارد در راستای ادامه تغییرات بازی به چند مورد اشاره کنم:

۱٫ شما از این به بعد به لطف سیستم جدید اعتماد، می‌توانید اکثر ماموریت‌های بازی را به تنهایی هم انجام دهید. این ویژگی برای کمک به افرادی که از مشکلاتی همچون Social Anxiety رنج می‌برند در بازی گنجانده شده است.

۲٫ قابلیت‌های جدید کلاس‌های مختلف که در نتیحه Level-upها به دست می‌آیند، حالا به راحتی قابل مشاهده هستند و قدرت‌های جدید به صورت خودکار Equip می‌شوند.

۳٫ یک Armor متفاوت و زیبا برای تمامی Jobها در دسترس است که برای به دست آوردن آن، باید یکسری Side Quest با توجه به کلاستان انجام دهید و از یکی از NPCهایی که مشخص شده، دریافت کنید.

۴٫ UI بهینه شده و یک Interfave مخصوص برای Crafting به آن اضافه شده.

۵٫حالت +New Game به زودی به بازی اضافه خواهد شد.

تمام این‌ها در Final Fantasy XIV: Shadowbringers انتظارتان را می‌کشند. اگر از طرفداران بسته‌های الحاقی قبلی بودید، لحظه‌ای در تهیه آن تردید نکنید; اگر هم برای اولین بار است که با بازی مواجه می‌شوید باز هم حرفی نیست و بدون معطلی می‌توانید با خیال راحت خود را در دنیای فوق‌العاده بازی غرق کنید. Final Fantasy XIV: SHadowbringers بسیار بیشتر از یک DLC محتوا دارد و به اندازه یک بازی نقش‌آفرینی کامل شما را سرگرم خواهد کرد.

