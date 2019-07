بازیگر نقش Sub Zero در فیلم Mortal Kombat مشخص شد

از زمانی که اعلام شده فیلمی جدید براساس سری فایتینگ و مشهور Moral Kombat ساخته خواهد شد، اطلاعات بسیار کمی پیرامون این پروژه منتشر شده است. هیچ اطلاعاتی پیرامون طرح داستانی، اینکه کدام شخصیت‌ها در فیلم حضور دارند و یا حتی بازیگرها در دسترس نیست. اما خب این سکوت خبری سرانجام ساعاتی پیش شکسته شد و از اولین بازیگر این پروژه که قرار است نقش شخصیت Sub Zero را برعهده داشته باشد، رونمایی شد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Hollywood Reporter، نقش Sub Zero در فیلم پیشِ‌روی Mortal Kombat به "جو تسلیم"، بازیگر اندونزیایی که سابقه ایفای نقش در فیلم‌هایی نظیر The Raid و Fast & Furious 6 را دارد، سپرده شده است. وی اولین بازیگری است که برای این فیلم انتخاب شده و اکنون باید صبر کرد و دید که نقش‌های دیگر به خصوص Scorpion که در بازی دشمنی و رقابت خاصی با Sub Zero دارد، به چه کسی داده خواهد شد.

فیلم Mortal Kombat هم‌اکنون در استرالیا مراحل انتخاب بازیگر و پیش تولید را طی می‌کند و انتظار می‌رود که فیلم‌برداری آن نیز از سال آینده آغاز شود. کارگردانی این فیلم برعهده "سیمون مک‌کوید" بوده و "جیمز وان" نیز در مقام تهیه‌کننده در پروژه حضور دارد، فیلم‌نامه آن نیز هم‌اکنون توسط "گرگ روسو" در دست نگارش است.

پیش از این نیز در سال‌های 1995 و 1997 فیلم‌های لایو‌اکشنی از سری Mortal Kombat ساخته و اکران شده‌اند و اکنون پس از مدت‌ها نوبت به اقتباسی جدید از این سری خونین و محبوب رسیده است.

فیلم Mortal Kombat قرار است در تاریخ 5 مارس 2021 (15 اسفند 1399) روانه پرده سینماها شود.

